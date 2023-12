Es la época de apuntar los propósitos de fin de año como empezar a comer sano, dejar de fumar, hacer ejercicio o aprobar todas las asignaturas. Pero no es más importante cómo empezar sino cómo acabar, cerrar un ciclo a lo grande para despedir todas las vivencias de un año que no terminará como cualquier otro. Para ello, la plaza de la Música se transforma en la Terraza Kopa, la discoteca que durante doce años ha celebrado exitosas fiestas en Las Palmas de Gran Canaria.

Los organizadores anuncian «la mejor fiesta del año» en un emplazamiento único. Habrá confeti, iluminación, diversión, performance y mucha música para comenzar el primer día de 2024 de la mejor forma posible, y olvidar por unas horas los propósitos, las obligaciones y, por tanto, solo disfrutar del futuro que está por llegar.

«Vamos a simular la terraza Kopa, por eso hemos anunciado que volvemos para Fin de Año», detalla Sergio César Cadenato, director de local de ocio. Todos aquellos bonitos recuerdos que los clientes guardan de la discoteca podrán revivirlos en una de las noches más mágicas del año y, en esta ocasión, por todo lo alto.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de MásTaquilla, o también, a través de la suscripción de LA PROVINCIA/ Diario de Las Palmas gracias a la promoción navideña. Por dos años de acceso a contenidos web o seis meses de la edición impresa y digital, los suscriptores se llevarán dos entradas para la gran celebración.

Nuevo emplazamiento

El empresario adelanta que están buscando un segundo espacio donde ubicar la discoteca. «Estamos trabajando en una nueva ubicación para la terraza de la mano del Ayuntamiento porque ellos ponen muchas limitaciones al ocio nocturno», explica Cadenato. «Estamos llegando a un consenso para que no moleste a los vecinos y que nosotros podamos trabajar como empresarios, y así, volver en el año 2024 con la Terraza Kopa», añade.

Por tanto, esta fiesta es un adelanto de lo que vivirán los fiesteros en ese nuevo emplazamiento, y un recordatorio de todas las fiestas que han tenido lugar en la famosa discoteca. «En otros años han sido un éxito, por lo que en este nos han dado la oportunidad de hacerlo en la Plaza de la Música, al lado del Auditorio Alfredo Krauss», refleja. Un paisaje con unas vistas perfectas para dar inicio a un nuevo año. Con la playa de Las Canteras a unos pocos metros, los asistentes podrán observar los fuegos artificiales desde un escenario tan encantador como el arenal capitalino, y será el preparativo perfecto para ponerse las pilas para entrar en la fiesta, que comienza a las 00:30 horas. Además, es un lugar cercano a paradas de guagua y taxi para que la llegada y salida sea lo más cómoda posible para todos.

Sin duda, la música será el plato fuerte, con dos DJ confirmados que son la sensación actual. Pincharán DJ Gerardo Quevedo y DJ Estro, ambos artistas que tocan en las Islas y que se han ganado su fama por no dejar a nadie sentado. El género será de música comercial actual, es decir, las canciones que suenan en la radio y que hacen bailar a todos. «Desde Aitana hasta reggateon», detalla Cadenato.

La fiesta pretende ser el punto de referencia para personas mayores de 25 años, ya que es un rango de edad que no cuenta con tantos sitios para salir de fiesta. «Yo tengo 49 años y si voy a un sitio y hay bastante gente joven me siento desplazado, por eso lo hemos puesto», refleja. Sin embargo, no prohíben la entrada a personas mayores de edad, pero sí buscan que la mayoría de los clientes sean de ese rango de edad. «Es para que el público mayoritario a partir de 25 años tenga sitio al que ir, ya que el ocio nocturno en la capital está un poco limitado hoy en día», añade Cadenato.