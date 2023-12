La inflación lleva la gallina a la cena

Este año la gallina desplaza a otras carnes más típicas en Nochebuena como el cerdo o el cabrito, al ser un producto más asequible. Es la segunda Navidad que los canarios conviven con la inflación sentada a la mesa, y las cestas de la compra lo notan. Este mes las papas locales y los lácteos son los productos más encarecidos, por lo que los isleños tendrán que pagar más para arrugar las papas y servir un queso del Archipiélago. Clientes y puesteros en el Mercado Central hacen frente a la situación buscando las mejores opciones y, en ocasiones, haciendo sacrificios.

Desde la Pollería Ana los empleados trabajan a destajo para cumplir con los encargos que tienen. El puesto está especializado en carne de cordero y cabrito, que no ha obtenido malas ventas, al igual que el pavo. Sin embargo, el producto estrella está siendo la gallina por su menor coste. "Hay mucha gente preguntando precios", destaca la dueña Ana Cardona.

Las ventas se han reducido respecto a años mejores como el 2020, cuando la población tenía ahorros gracias al confinamiento, y cenar fuera de casa no era una opción, sino un contagio asegurado. Eduardo Marrero de la Pescadería Unión lo recuerda como un gran año, ya que ahora "la gente está contenida comprando".

Una buena semana

A pesar de que la subida de precios se ha notado a lo largo de todo el año, este mes las ventas están aliviando a algunos empresarios. "La inflación se nota todo el año menos esta semana porque la gente tiene pagas extra y se suelta un poco más, ya veremos en enero", comenta la dueña de Medio jigo pal kilo, Raquel Sosa. Desde hace una semana reciben pedidos sobre todo de truchas, queso, y pan artesanal. La dulcería es una de las secciones que más peso tiene en su puesto en estas fechas porque venden postres de la Dulcería de Tejeda, polvorones y almendrados, además de las truchas, que se acaban enseguida.

A un dulce nadie se resiste, al igual que al marisco que como cada año es otro plato estrella de las fiestas. "Este año se ha vendido más pescado fresco", asegura el encargado de la pescadería Nasamar, Samuel González. González lamenta que las ventas están "flojas" porque la economía no ha acompañado. En el puesto han tenido que vender muchos productos casi a precio de costo para llegar a los bolsillos de todos los clientes. "Hemos bajado bastante el precio respecto a años anteriores, sobre todo en los congelados también para que la gente pueda comer porque está la cosa complicada", refleja. Lo que más ha vendido es bogavante, centollo vivo o cangrejos reales, pero no como en otras ocasiones. "Ha sido un año un poco más suave, estos meses han sido flojos y en la Navidad se ha notado que la gente no tiene mucho", cuenta.

El complemento que no puede faltar en cualquier plato canario son las papas para arrugar, y este año, son un 50% más caras si se compran de kilómetro 0. A pesar de ello, los clientes no escatiman en este tubérculo como asegura el dueño de la Frutería Antonio Armas. "Se está vendiendo mucha papa del lugar porque al final eso es la tradición y la gente no le falla", apunta. Armas destaca que las previsiones para estos días no eran buenas, pero por ahora han superado lo previsto, y espera seguir aumentando las ventas gracias a los rezagados, ya que la plaza de abastos abre sus puertas hasta el propio domingo de Nochebuena.

Ana Suárez tampoco falta a la tradición, pero en este caso la venezolana. La clienta compró la carne y los vegetales para preparar las hallacas, el plato típico. En la economía familiar han notado los estragos de la subida de precios, pero no por ello dejan de recurrir a los ingredientes de siempre. La solución para ellas es muy simple, menos ración por comensal, por lo que este año no se desabrocharán el cinturón. "La tradición es así no se puede dejar", asegura.