Chaparrón de quinto premio y 'Gordo' en la zona baja de Las Palmas de Gran Canaria

Aún no se sabe cuántas botellas de cava se descorcharon en La suerte de Guanarteme durante la mañana de hoy. Los abrazos, felicitaciones vecinales y vídeos con destinatario en WhatsApp se sucedían sin parar. El 22 de diciembre amanecía soleado y tranquilo. "Ochenta y ocho mil novecientos setenta y nueveee, sesenta mil euroos", cantaban los niños de San Ildefonso a las 09.10 horas, dando comienzo a una lluvia torrencial de premios propiciada por la Lotería de Navidad, que empapó en quintos premios y 'Gordo' incluido a la zona baja de Las Palmas de Gran Canaria.

En el local La suerte de Guanarteme hubo sonrisas, lágrimas, promesas de tatuaje con los dígitos de los boletos premiados, y sobre todo mucha botella de cava para festejar un hito histórico en la corta vida del establecimiento. Dos quintos premios y un Gordo regaron de alegría la calle principal del barrio de Guanarteme. El 86007 y 88979, y el capicúa 88.008 fueron los números que hicieron saltar de alegría a la dueña y trabajadoras de esta tabaquería.

"¡Chacha que he ganado un quinto!" Marta Morales

El ambiente salió del establecimiento, llegando a parar el tráfico que pasaba por delante de la plazoleta Farray. "Esto es para que la gente vea que vender números por máquina también cuenta", reivindica Ithaisa Hernández. Una práctica cada vez más común en establecimientos de loterías de la zona.

Desde su inauguración en agosto del año pasado, La suerte de Guanarteme tan solo ha participado dos veces en la Lotería de Navidad, y en ambas ocasiones ha descorchado la botella para celebrar la caída de premios. En total, el historial de éxitos en sorteos navideños -Lotería de El Niño y Navidad- que registra este establecimiento consta de un tercer premio en la Lotería del Niño del año pasado, a lo que se añade un doblete de quinto premio y el Gordo de ayer. Este receptor, que además es tabaquería, forma parte de una de las administraciones mixtas que venden números por máquina, en vez de boletos tradicionales.

Agraciada

"¡Chacha que he ganado un quinto!", clamaba Marta Morales, una de las agraciadas por el quinto acabado en nueve que se vendió en el local La suerte de Guanarteme. Compró ayer el número empezado en 88 por ser su año de nacimiento, y el 9 porque se lo dijo su abuelo de 97 años, a quien la suerte le ha sonreído en otras ocasiones con la caída de un Gordo. "No es suficiente para dejar el trabajo, pero me da para un viaje con mi familia", explicaba Morales cuando se le preguntaba en qué gastaría el dinero.

Lo de la administración mixta de la calle Fernando Guanarteme, 61 es el sueño de todo lotero. Ithaisa Hernández y las trabajadoras Juana Rosa, Victoria Alarcón y Laura Quevedo celebraron como nunca junto a amigos y vecinos. "¡El primer premio ha caído debajo de mi casa!", exclamaba una residente del barrio mientras grababa un vídeo con su móvil.