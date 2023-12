Brindis navideño en la playa de Las Canteras

Bañadores rojos, sombreros navideños y copas de champán. Una estampa digna del 25 de diciembre que cada año repiten en la playa de Las Canteras Carolina Santana, Óscar Martel y Claudia Turón. Estos tres vecinos de Las Palmas de Gran Canaria aprovecharon el buen clima de ayer para organizar una pequeña quedada entre amigos, que ya avanzaron el día 24 y que esperan culminar por todo lo alto el 1 de enero. Pero no fueron los únicos. Al igual que ellos, miles de locales y turistas desplegaron ayer sus toallas en la arena de la playa capitalina para celebrar el día de Navidad con un buen chapuzón.

Los viandantes caminaban por el paseo con la vista fija en un cielo despejado que no dejaba rastro de los días lluviosos de la semana pasada. El termómetro marcaba 25 grados a la una de la tarde, la temperatura perfecta para reunir a familias, amigos e incluso grupos de desconocidos, que abrían sus regalos fuera de las cuatro paredes de una vivienda y llenaban hasta los topes todas las terrazas a la vista.

"Yo vivo a cinco minutos de aquí, en La Puntilla, y venimos siempre a Las Canteras para hacer el brindis navideño porque nos parece un plan excelente venir a la playa a tomarse una copita de champán", contaba entre risas Óscar Martel. Los planes familiares del día 25 redujeron el grupo a tres personas, pero a los pocos minutos de celebraciones se les unieron dos amigos más, Rannar Romanov y Javi Otero, que se animaron a sumarse por el buen rollo de la quedada.

Extranjeros y locales aprovecharon el día para visitar el Belén de Arena

Con ese panorama, la larga fila para ver el icónico Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria marcó un lleno absoluto para esta atracción turística. Tanto adultos como niños tomaron un momento para observar de cerca el singular pesebre, que solo en su primera semana reunió a cerca de 40.000 visitantes, un 77% más que el año pasado, y continuará en el calendario de actividades de la ciudad hasta el ocho de enero.

El nacimiento de este año, dedicado a los canarios y canarias que viven en el exterior, atrajo a turistas y locales a partes iguales, que no dudaron en visitar las ocho escenas con su detallada recreación de las calles de Belén, su tradicional fuente, así como estampas bíblicas como la huida de Egipto, el Ángel Anunciador, los Reyes Magos o el nacimiento del niño Jesús.

Uno de los grupos más singulares formó su particular fiesta junto a una de las casetas de la playa. La británica Irena Goldwag formó un canal de Telegram con el objetivo de reunir a más nómadas digitales como ella, de diferentes nacionalidades, para conocerse y disfrutar del día de Navidad como si estuvieran en casa, a pesar de los kilómetros que les separan de sus respectivos hogares. Una veintena de personas acudieron a la llamada, pese a que la inmensa mayoría no habían cruzado palabra nunca antes.

Fiesta nómada

"Todos los que nos encontramos aquí no estamos con nuestras familias porque venimos de otros países y este es un modo de reunirnos todos, de compartir un momento relajado y encontrar a gente nueva de esta comunidad", explicó Bernard Payne, uno de los asistentes, que también animó a otros residentes de Gran Canaria a sumarse a las próximas celebraciones que organicen. Los bañistas guardaban en una gran caja los regalos de un amigo invisible y pasaban de mano a mano manjares de sus países como el christmas pudding (pudin de Navidad) para darlos a conocer.

Con un ukelele en la mano, no dejaron pasar la oportunidad de entonar villancicos navideños en todos los idiomas, pues había personas de Gran Bretaña, Ucrania, Polonia o Ucrania, entre otros países. El ciudadano británico guardaba la esperanza de encontrar a personas que "no conocía hasta ahora" en la fiesta, ya que hasta ese momento tenía pendiente conversar con la mitad de los participantes, pertenecientes a la comunidad Live it up, Las Palmas!

Dejando atrás los días más fríos del año en Lituania, otro grupo de amigos y familiares decidió repetir destino en Gran Canaria. Mientras sus conocidos se resguardan de una media de cuatro grados en su país, ellos pasaron el día de ayer en bañador y con sombreros navideños para no perder el espíritu del día festivo. "El tiempo aquí es maravilloso y esta playa concentra todos los encantos de la Isla", comentaba Yuri, uno de los integrantes del grupo, a pocos metros de la orilla.

Invierno cálido

Estos lituanos lleva años viajando a Gran Canaria para pasar un invierno cálido, pero también repiten en verano y en cualquier ocasión que se tercie. Uno de ellos ya es capaz de entonar algunas palabras en español y reconoce que el buen clima y las playas hacen de las Islas el destino turístico perfecto para cualquier época del año.

Pero, además de los visitantes extranjeros, también disfrutaron de la playa algunos canarios a los que estas fechas les traen una doble alegría: el descanso y los reencuentros. Es el caso de Sara Miró y de sus hermanos, que se volvieron a reunir en Nochebuena para una esperada cena familiar y continuaron con las celebraciones al día siguiente. "Vivimos ahora en Madrid y hacía 27 años que no pasábamos unas navidades aquí, así que decidimos reunirnos toda la familia para disfrutar de estos días especiales", cuenta Miró.

Su estancia a pocos metros de Las Canteras, el olor a salitre y el sol de la mañana les llevó a sumar un día de playa en su estancia. "Canarias tiene esa cosa especial, que todos los días del año son días de playa", matizó la bañista, que extrañaba pasar estas fechas con un clima cálido.

"Este es un modo de reunirnos todos, de compartir un momento relajado y encontrar a gente nueva"

Entre toallas y sombrillas de la zona de La Puntilla, María del Carmen Lorenzo y Rosalba Montó aprovechaban para tomar el sol y liberar preocupaciones. Estas visitantes de A Coruña e Italia visitan cada año Las Palmas de Gran Canaria y se conocieron precisamente disfrutando de un día de playa en Las Canteras. Desde entonces, "llevamos cinco o seis años viéndonos cada invierno", como explican ellas mismas.

"Mi marido y yo, antes de jubilarnos, ya buscamos un apartamento pequeñito para pasar aquí la jubilación en invierno porque en A Coruña hace mucho frío en estas fechas", aclaró Lorenzo. La situación es similar para la italiana, que señala que "aunque ahora hace más calor" en su país natal, los días de sol no duran más de una semana antes de volver al clima gélido.

El interés de la gallega por Canarias se centra sobre todo en este rincón: "Yo creo que de todas las Islas Canarias, Gran Canaria es la más buena para pasar el invierno. Tenerife, Lanzarote o La Gomera, todas tienen su belleza, pero para mí esta tiene algo especial". Los ojos les brillan a las dos amigas al hablar de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha convertido en su segundo hogar, y hablan con entusiasmo de las bondades de la ciudad, del ánimo que les trae ver las calles decoradas con las luces navideñas y de tener todo reunido en un mismo lugar.

Ese entusiasmo que se respira por estas fechas lo comparte también Elena Ferrol, que está aprovechando los días de fiesta y de vacaciones para respirar la tranquilidad de la playa. Esta residente de Madrid señala que en Canarias "no hay invierno" por las altas temperaturas, que hacen que "todo parezca una única estación" y agradece que "el clima de verano no tiene nada que ver con las temperaturas que hace ahora en el resto de España".

Vacaciones al sol

Estas son las segundas navidades que pasa en la capital grancanaria, pero esta visitante nota que Las Canteras apareció ayer concurrida de gente, coincidiendo a su vez con el cambio de temperaturas y con que los días de lluvia parecen haber quedado atrás. "Me gustaría seguir viniendo cada año", enfatizó la bañista.

El agua salada fue la forma perfecta de barrer los excesos de la noche navideña en los que cayeron muchos o de coronar unas jornadas en familia que algunos no dudaron en extender unas horas más. El mar dio su tregua para todos estos planes, manteniéndose calmado durante toda la mañana, motivo por el que la playa no dejó de ondear su bandera verde.

Los socorristas se mantuvieron atentos aun así para evitar cualquier posible incidente, ataviados con accesorios propios de estas fechas, mientras practicaban posibles rescates a bordo de una moto acuática. Desde sus puestos de vigilancia, no quitaron el ojo de encima a los bañistas, que dejaron pocos centímetros de arena a la vista ante el lleno navideño.