Lentejuela y color para acabar 2023 en Las Palmas de Gran Canaria

Al acabar el año la ciudad se convierte en un desfile de tacones, pajaritas, lentejuelas y esmóquines. Las tiendas de ropa se preparan con antelación y convierten los escaparates en espacios llenos de brillo, para que cada cliente vaya a la moda en uno de los días más especiales. Este año, no faltan las lentejuelas para empezar el 2024 brillando, y los esmóquines coloridos que no dejen a nadie indiferente.

El encargado de la tienda Cortés, en Triana, confirma que el tradicional esmoquin negro es agua pasada. «Se llevan muchos trajes modernos de rojo o verde, que son más diferentes del habitual, ahora todo son colores vivos», apunta. Se trata de destacar, de marcar la diferencia y no llevar siempre lo mismo. Por ello, las ventas de pajarita y tirantes a juego se han disparado, y en este caso, hay colores y estampados para aburrir. Pérez considera que también se debe al bolsillo de los clientes, ya que es una opción más asequible con la que no es necesario desembolsar una gran cantidad de dinero. Por otra parte, para crear el conjunto los más jóvenes ya no tiran de zapatos de vestir, sino de playeras, que han terminado por convertirse en las grandes habituales tanto para momentos casuales como para grandes eventos. «La mayoría me dice que esos zapatos son muy duros, ahora todos usan zapatillas», asegura el trabajador.

La inflación ha influido en la capacidad de compra de muchos clientes de cara a Fin de Año. La ropa, como otro tipo de productos se ha encarecido, y algunos clientes buscan opciones más baratas. «Antes de la pandemia estaba mucho mejor que ahora, la gente ya no se esmera tanto para vestirse en Fin de Año, menos mal que están las bodas», refleja Pérez.

Furor por el brilli-brilli

Para los vestidos las lentejuelas han causado «furor» este año. «Este es el segundo año que la gente brilla más que nunca, yo creo que necesitamos destacar», opina la dependienta de La Guinda, María Rosa Cárdenas. Tampoco en este caso el negro está triunfando, ya que el verde, el dorado o el platino son los más demandados.

«Ahora la gente está pidiendo otros colores, ya se atreven un poco más», comenta María Jesús Soca, dependiente de Granate. Soca lamenta que este año las ventas han caído, sobre todo a causa del Black Friday. «La gente solo busca ofertas y compra en esos momentos», detalla. «Llevo 33 años trabajando en tienda y esta es la primera vez que no trabajo el 24 y 31», añade.

«Lentejuelas a tope, terciopelo y lamé metalizado es lo que más está funcionando», enumera Oliver Sánchez de la tienda Exotic. «Les ha dado por utilizar hasta el blanco en lentejuelas», bromea Sánchez. En cuanto a complementos lo tiene claro, triunfan todos aquellos que imiten las piedras de Swarovski, así como el color dorado, ya sea en bolsos, sandalias o cinturones.

El maquillaje es otro complemento que falta para estas fiestas. Desde la Perfumería Sabina explican que las ediciones limitadas que se fabrican especialmente para estas fechas son las auténticas ganadoras. Y como no, el maquillaje con purpurina para brillar aún más. También el pintalabios rojo mate es un clásico que no falla nunca, y cuyas ventas mejoran en este período.