La curiosa vida de Ángela Bethencourt, la burguesa que arrendó el primer hospital militar de Las Palmas de Gran Canaria

En la calle Juan de Quesada una caja con miles de papeles descansaba frente al contenedor de basura. Por fuera, podía parecer un objeto más para desechar, sin embargo, en su interior guardaba los papeles de toda una vida de Ángela Bethencourt. Esta mujer era hija del comerciante de Teror, Francisco Bethencourt, que también había regentado un negocio en Triana, así como cuñada del médico Víctor Grau Bassas. La joven se mudó a Vegueta y se casó, pero rápidamente enviudó y tuvo que salir adelante por ella misma. Todos sus cartas personales y documentos laborales las recoge el escritor, Eduardo Reguera, en su nuevo libro El secreter de una dama de Vegueta.

Reguera al ver la caja en la basura tuvo un presentimiento y rescató todos los documentos que había en su interior. «Había papeles y objetos y me llamó la atención porque vi unas acciones del teatro, luego algunos cuadernos de contabilidad antiguos. Fue como una corazonada porque cogí todo lo que había dentro», explica. Bethencourt se casó con Manuel del Río Hernández, un rico propietario con el que tuvo dos hijos. Del Río había obtenido dos acciones para la construcción de un nuevo teatro, pero fallecería en 1907. Tras su muerte Bethencourt heredó una casa palacio del siglo XVIII, que sería tanto su salvación como su dolor de cabeza.

A partir del fallecimiento de su esposo Bethencourt y los pequeños vivían de las rentas. Concretamente, alquila las dependencias de la calle Castillo número 10 al Ministerio de Guerra. La casona se convierte entonces en el primer hospital militar de Las Palmas de Gran Canaria.

Una casa llena de reformas

Sin embargo, antes de comenzar a usarlo los militares exigieron a la propietaria una serie de reformas que debían llevarse a cabo para que el lugar esté listo para la nueva actividad que pretendía desempeñar. Estas obras las tendrá que pagar Bethencourt de su bolsillo y también las sucesivas. La casa necesitaba constantes reformas y arreglos, hasta tal punto que en 1936 Franco visitó el lugar y prometió la construcción de uno nuevo en Las Rehoyas debido a su estado ruinoso. Aunque este nuevo espacio nunca se llegó a materializar da una idea del estado del edificio.

En una nota manuscrita de 1940, cuando la protagonista tenía 78 años, expresaba su malestar por el traslado del hospital, que la dejaría sin sustento alguno. «Escribí al gobernador militar de la provincia, diciéndole que me dejaban en la mayor de las miserias», lamentaba. Moriría dos años después, unos meses antes de cumplir los 80.

Para la confección del libro Reguera tuvo que hacer frente a un proceso lento y trabajoso en el que comenzó a ordenar y seleccionar más de mil papeles antes siquiera de conocer la historia. Los ordenó cronológicamente y empezó a transcribirlos para saber si la historia que contaban tenía algún interés. Y en ese proceso se encontró con una dama de la burguesía hecha a sí misma. «Era una mujer de su tiempo, de la burguesía católica, que enviudó pronto pero que supo sacarle el jugo a la vida, fue una mujer a la que le gustaba vivir muy bien, siempre en hoteles, a pesar de todos los problemas a los que tuvo que enfrentarse», la define el escritor.

Bethencourt guardó todos sus papeles antes de morir en esa caja de tea que terminaría en la basura. Uno de los documentos avisaba que dentro había seis libretas donde llevaba sus apuntes desde 1919, y escribe que también hay varios papeles que «pueden interesar». «Parece que ella tenía una intención de que eso se contara de alguna forma», valora Reguera.

Existen pocos libros e investigaciones sobre mujeres capitalinas y grancanarias de la época. Estaban dedicadas a los trabajos del hogar y el cuidado de los niños. Pero Bethencourt tenía el privilegio de provenir de una familia adinerada y haber heredado rentas de su marido al enviudar. Esta situación le ofreció la posibilidad de contar con más libertad a la hora de gestionar sus cuentas y su propia vida. Por ello, vivía prácticamente en hoteles y viajaba sola por España y el extranjero. Estuvo en Madrid, París, Bélgica, entre otros sitios. Además de saltar de hotel a hotel, hasta tal punto que se mudó durante una época al Metropole. «El libro recupera a una mujer de mediados del XIX y finales del XX y además nos muestra una imagen distinta porque es una mujer independiente, que supo lidiar con todos los problemas que se le presentaron», comenta.

«Estamos acostumbrados a que la mujer tenía un papel secundario, que era terrible, pero en su caso tampoco era así porque a ella no le quedó más remedio que pelearse con los militares por todos los problemas del edificio», añade. Muchas de las cartas tratan de los conflictos que tiene Bethencourt entre solicitudes de arreglos constantes. En una carta el Gobierno le informa de una avería en los tubos de desagüe que termina por inundar el sótano. En la carta no solo le indican el problema sino que también le echan en cara el estado en que está la casa. «Como otras veces hago presente a V.E. el abandono en que la propietaria tiene su finca, que por no reparar a su tiempo pequeños desperfectos tendrá a la larga que hacer gastos importantes», escriben.

Una mujer de clase

«Parece que hay una idea de la intención de mantener la imagen, aunque vaya mal la cosa», considera el autor. «Hay un detalle en una de las cartas porque ella está en Madrid y quiere regresar a Gran Canaria, pero no quiere hacerlo sola porque en el vapor lo pasó súper mal, entonces le dice a su hija que hay alguien que se ofrece a acompañarla, pero va en segunda clase», añade.

En este caso, el 95% del libro está escrito por Bethencourt, ya que son las reproducciones íntegras de las cartas. Es correspondencia con el Hospital Militar para tratar los temas del alquiler y también con sus familiares como sus hijos o sus sobrinos, o también amistades. No están escritas con una intención literaria, sino con la naturalidad del día a día.

«Alguien me preguntó si las cartas estaban bien escritas pero no son cartas de una escritora son de una persona normal y corriente hechas a vuela pluma, empieza una carta y la continúa después o mañana, realmente te estás metiendo en la cabeza de una mujer nacida a mediados del XIX y fallecida a mediados del XX, entonces ves cómo era la mentalidad de esa época tan interesante», apunta Reguera. Por ello, hay muchas cartas que sacarán una sonrisa al lector por su carácter divertido y otras líneas en las que se podrá sentir identificado, a pesar de que los años guarden una gran diferencia.