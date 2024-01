La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria celebró este fin de semana su mejor Año Nuevo con dos eventos que llenaron de buen ambiente este rincón del litoral de la capital. Unas 8.000 personas se dieron cita hasta las seis de la mañana entre la fiesta de la terraza Kopa y la fiesta Auditorium para brindar por la entrada de 2024 en un ambiente alegre, seguro y sin incidencias reseñables.

Las puertas de las dos fiestas se abrieron puntuales media hora después de que los fuegos artificiales de la playa de Las Canteras marcaran el paso de 2023 a 2024 para recibir a los primeros asistentes, expectantes por exprimir hasta el último minuto de la noche de fiesta que se presentaba por delante. Un gran escenario central dividía las dos zonas, concebidas para públicos diferentes: Auditorium, para mayores de 18 años y Kopa Las Palmas, para mayores de 25 años.

Ellos y ellas, más allá de la edad, bailaron hasta que las piernas no podían más con una cuidada selección musical en la que no quedó un solo tema de moda sin sonar. La música urbana más representativa de 2023 y el reggaeton más vibrante del año se escucharon durante toda la noche de la mano de dos DJ que hicieron vibrar a los asistentes, Gerardo Quevedo y Estro. De entre todos los temas que sonaron durante cerca de seis horas de fiesta, uno llevó a todos a lo más alto: no hubo quien se quedara quieto cuando sonó Bzrp Music Sessions, Vol. 52, es decir, el archifamoso Quédate con el que el grancanario Quevedo ha alcanzado la cumbre musical del planeta.

Además de la música, que invitaba a no quedarse quietos ni un segundo, los asistentes se sorprendieron con un espectáculo de ‘fuego frío’ concebido especialmente para la ocasión. La iluminación del espacio, cuidadosamente seleccionada para la ocasión, aportaba un toque extra de magia a la velada.

Los asistentes a las dos fiestas contaban con un total de seis zonas en las que pedir un refresco o una copa gracias a la barra libre que venía incluida con cada entrada para los eventos. Quienes buscaban un extra de exclusividad disponían, además, de una zona VIP en cada fiesta que les permitía disfrutar de la noche con una perspectiva única.

Las celebraciones de Año Nuevo en la plaza de la Música se desarrollaron sin incidentes reseñables y con muy buen ambiente, a lo que contribuyó la destacada presencia de efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local en la zona. En cualquier caso, la organización había dispuesto dos ambulancias privadas para poder atender posibles situaciones complicadas.