Estudiantes de Bachillerato del IES La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria confesaron este miércoles el impacto que les causó conocer cómo en un barrio tan multicultural como es La Isleta pudieran surgir noticias relacionadas con la violencia y el racismo contra los inmigrantes que acoge el Canarias 50. Lejos de mirar a un lado, decidieron averiguar qué es lo que está pasando en su barrio y conocer a los protagonistas foráneos. Así surgió el proyecto ‘Sentir La Isleta: convivir para entender’ con el que a través del arreglo de bicicletas compartieron experiencias con un grupo de jóvenes del viejo complejo militar y conocieron de cerca la realidad de la inmigración. La iniciativa, realizada el pasado, ha sido galardonada con dos premios nacionales por contribuir a mejorar la realidad más cercana y, lo más importante, ha dejado huella en los chicos.

Los estudiantes, que hoy cursan segundo de Bachillerato, ganaron el Premio Nacional de Educación al Desarrollo Vicente Ferrer y el Premio Inmigración y Convivencia de los Premios Aprendizaje y Servicio, que organizan diferentes colectivos sociales, con la participación del Ministerio de Educación. Este miércoles le explicaban al presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo y al viceconsejero de Educación José Manuel Cabrera cómo nació el proyecto y lo que aprendieron con él durante la visita al centro público para felicitarles. Lástima que no se pudiera contar con los otros protagonistas de la historia -los inmigrantes del Canarias 50- para saber qué les aportó a ellos la experiencia.

Como dijo el bachiller Michel Delgado, portavoz del grupo: «Nos parecía ilógico que en una zona tan mezclada como La Isleta hubiera ese racismo rampante». Los jóvenes reflexionaron y su respuesta fue: «Dejemos de estar ciegos y cambiemos cuanto antes esta realidad; tenemos que seguir fomentando la multiculturalidad», teniendo en cuenta que «la derecha se ha expandido como la pólvora en nuestro país».

Los profesores de Geografía e Historia Iván Ojeda y de Lengua Taide Fleitas, coordinadores de la iniciativa, se pusieron en contacto con los colectivos que trabajan en el Canarias 50 para ver si algunos inmigrantes podían participar con ellos en el arreglo de bicicletas, que luego donarían a diversas Ongs que trabajan en el barrio. La idea cuajó y se seleccionó a un grupo de 16 jóvenes de 18 años para que fueran, por edad, más cercanos a los estudiantes, dado que los inmigrantes acogidos en el Canarias 50 son adultos. También que supieran algo de español para que la comunicación pudiera fluir.

«La reparación de bicicletas fue una excusa para trabajar con los inmigrantes, para buscar un punto de encuentro entre ellos y los jóvenes», explicó el director del centro Eduardo Trujillo, que añadió que la idea era que los estudiantes conocieran de «primera mano» la realidad de la inmigración y el «duro viaje» que han tenido que hacer algunas personas para llegar a Europa. «También que los jóvenes del Canarias 50 conocieran la cara amable de la sociedad canaria», añadió.

La convivencia fue más allá que arreglar bicis. Los inmigrantes participaron en actividades deportivas y de ocio con los alumnos de La Isleta, y estos aprendieron palabras y expresiones en árabe y en otros idiomas locales africanos.

Crear embajadores

La idea es continuar con el proyecto. «Hasta ahora hemos dado pequeñas píldoras de motivación a los chicos trabajando la conciencia social, la exclusión social, empatizar con los demás al margen del origen y las ideas, pero siempre desde la formación y el pensamiento. Lo que queremos es que los jóvenes se conviertan en pequeños embajadores para que puedan trasmitir a sus iguales todos estos valores de lo que es una ciudadanía global», indicó el profesor, que señaló que esperan trabajar con alumnos de Secundaria para que puedan incidir en las familias.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias tiene a su cargo a 4.521 menores inmigrantes a su cargo no acompañados. Dependiendo del grado de español que hablan están escolarizados, aunque en los centros públicos no superan más del 15% para no crear segregación. En el centro de La Isleta, una veintena de niños inmigrantes procedentes de Senegal, Gambia y Marruecos leía ‘Cuentos’, de Pedro Lezcano para aprender español. El presidente del Gobierno Fernando Clavijo les preguntó si querían quedarse en Canarias y, la mayoría, dijo que sí.

También departió con los bachilleres y se interesó por sus perspectivas de futuro. Solo Aday Álamo, delegado de un curso, se atrevió a preguntar al presidente sobre cuándo se devolverá el Canarias 50 a la ciudad. «O piden la compra del terreno o alegan su carácter estratégico por si hay guerra. Y eso parece lejos, pero no tanto viendo lo que ocurre en Oriente Medio. Para ser sincero es muy difícil, aunque no imposible que lo devuelvan, quizás lo consigan ustedes».

El presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo reconoció a los medios de comunicación durante la visita al IES La Isleta que los «niños inmigrantes tienen derecho a un futuro mejor» por lo que es necesario recordar que hay que seguir trabajando por su porvenir estén donde estén. En este sentido, subrayó que es importante la existencia de un Mando Único en Inmigración, y que si el Gobierno estatal se lo concede finalmente a Víctor Torres, ministro de Política Territorial, «mejor que mejor» porque conoce la realidad canaria.