Las Palmas de Gran Canaria tiene un año para estabilizar a sus empleados públicos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un año para estabilizar a sus empleados tras el fallo judicial del pasado 9 de enero emitido por Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La sentencia anula la Oferta de Empleo Público (OPE) que afecta a más de 660 plazas y buscaba atajar la temporalidad de los trabajadores municipales. Consistorio y sindicatos se reunirán hoy con el propósito de fijar una postura tras producirse el miércoles una primera toma de contacto nada más conocer el dictamen del juez.

El Consistorio capitalino tiene hasta el 31 de diciembre, es decir, dentro de prácticamente un año, para resolver los procesos de estabilización del personal municipal, tal y como establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El Gobierno central estableció entonces este plazo para evitar «dilataciones» a la hora de resolver esta situación.

Fuentes municipales señalan que los servicios pertinentes están analizando esta sentencia a la espera de poder tomar una decisión. Además, reiteran en todo momento que el objetivo es «dar cumplimiento a la Ley 20/2021 en los tiempos marcados». No obstante, no especifican si el Consistorio recurrirá o no la sentencia. Por su parte, desde UGT, sindicato codemandado en el recuerdo interpuesto por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), señalaron a este diario que también están «analizando la sentencia».

El Ayuntamiento y los sindicatos mantuvieron una primera reunión el miércoles para tratar la sentencia, que tumba la Oferta de Empleo Público aprobada en Junta de Gobierno el 19 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 25 de mayo. «Nos transmitieron que van a ejecutar la sentencia», según apuntó ayer a este periódico el portavoz del Csif en el Consistorio capitalino, Leonardo Perera.

El sindicato señala que se barajaron dos opciones a la hora de negociar la estabilización de los trabajadores temporales. Por un lado, pasar de laboral indefinido a laboral fijo y de funcionario interino a funcionario de carrera; y por otro, pasar de laboral indefinido y de funcionario interino a funcionario de carrera. Perera apuntó ayer que el Ayuntamiento escogió la segunda vía y apoyándose en UGT, CCOO y USPB. Esta elección, apuntó, contaba con una seguridad jurídica «indefinida» dado que «los juristas no se ponen de acuerdo de su viabilidad».

De hecho, la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advirtió del problema que podría suponer escoger esta opción; la sentencia remarca que este órgano dictaminó que «no resultaba ajustada a derecho». Desde el Csif, su portavoz indicó que esta era una propuesta «arriesgada jurídicamente». Es más, el sindicato precisó que «sorprendentemente» esta vía resultó elegida en la mesa de funcionarios «ya que el Comité de Empresa [donde es mayoritario Intersindical, con una postura similar a la del Csif] había votado en contra de esta».

Recursos Humanos

El portavoz del Csif recalcó ayer que el Ayuntamiento deberá «ponerse las pilas». Yes que tiene tan solo un año para que el nuevo proceso salga adelante. Si el Consistorio decidiera recurrir, se arriesgaría a agotar los plazos establecidos por ley. Cabe recordar que el acuerdo que ha tumbado el TSJC se alcanzó con el anterior equipo de gobierno, con Mario Regidor como concejal de Recursos Humanos. Ahora, en cambio, es Francisco Hernández Espínola quien está al frente del área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos; aunque ambos pertenecen al PSOE.

La nueva vía por la que el Consistorio deberá optar, en base a lo estipulado en la sentencia, permite la funcionarización de los trabajadores que no alcancen en un primer término tal categoría, aunque no de manera directa, que es la vía que pretendía el Ayuntamiento en contra del criterio de su propia asesoría jurídica. La propia sentencia dictamina que la Ley 20/2021 busca «la reducción de la temporalidad en el empleo público, y no la funcionarización encubierta del personal laboral, como pretende la corporación Local con la OPE objeto de recurso».

En principio, este viernes tanto el Ayuntamiento como los sindicatos volverán a reunirse con el propósito de fijar una postura que permita tranquilizar a los más de 660 trabajadores que están en situación de temporalidad dentro de los distintos servicios municipales.