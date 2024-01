Una calle sin honores para Jerónimo Saavedra

Como un Festival de Música de Canarias con grupos de verbena en la programación. Un violín sin cuerdas o un tenor que se queda sin voz. Así es la calle Jerónimo Saavedra Acevedo en Las Palmas de Gran Canaria. Una vía, mayormente de tierra, sin una placa que la identifique, que parte de la calle San José Artesano y que da acceso al campo de fútbol y al parque urbano de Lomo Blanco.

A los lados de la calle, o no calle, una palmera, tártagos, alguna tunera india, aloe vera y un drago, plantados sin ningún orden y separados entre sí, como si unos no quisieran saber de los otros. Unas pesadas piedras marcan el límite con el barranquillo que tiene a un lado, donde abunda la vegetación salvaje y lagartos de buen tamaño. En el otro lado, un talud de tierra con un pequeño muro que aún soporta viejos graffitis. Todo ello regado por restos y sacos de escombros que tiran personas desalmadas al amparo del abandono.

La calle Jerónimo Saavedra Acevedo tiene todo por hacer. No aparece en la aplicación Google Maps, aunque sí está bien definido en el Sistema de Información Territorial de Canarias, Grafcan.

Todas las personas que pasean por los aledaños del campo de fútbol y el parque urbano de Lomo Blanco, bien por ejercicio o por entretenimiento, en las tiendas y bares del lugar conocen bien la figura de Jerónimo Saavedra, Momo, como se refieren a él. Pero ninguno sabe que muy cerca de allí tiene una calle en memoria de un político que nos abandonó hace bien poco. Histórico dirigente socialista, fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 2007 y 2011, presidente del Gobierno de Canarias en dos etapas (1983-1987 y 1991-1993), y ministro de Administraciones Públicas (1993-1995) y de Educación y Ciencia (1995-1996). Además de senador en las Cortes Generales entre 1999 y 2003 y Diputado del Común entre los años 2011 y 2018. También fue el impulsor del Festival Internacional de Música de Canarias. A partir de su cuadragésima edición, que se está celebrando durante este mes de enero y febrero, sus organizadores estudian adjuntar su nombre y apellido al título del festival como gesto a su aportación a la cultura de las Islas. Semejante currículum bien merecía una calle que lo recordara. Pero no de esta manera.

Mucha gente se pregunta por qué fue Lomo Blanco el lugar elegido para dedicarle una calle en la capital. La respuesta la tiene Rafael Hernández González, el presidente de la Asociación de Vecinos Nuevo Lomo Blanco. «Pues no me costó trabajo ni nada», asegura.

A modo de agradecimiento

El motivo, explica, se debió a las inversiones que hizo como alcalde de la capital en el barrio en el año 2010. «Él hizo una inversión fuerte aquí y arregló muchas cosas. En esa época se rompían las tuberías a cada rato y estábamos sin agua tres o cuatro días, luego también reparó calles y alcantarillado, entre otras cosas, y decidimos que le queríamos dedicar una calle por todo lo que había hecho, a modo de agradecimiento». Y Rafael Hernández se puso manos a la obra en 2014. Comenzó el encargo visitándolo en las oficinas del Diputado del Común, donde Jerónimo Saavedra lo recibió y le dio su conformidad.

La propuesta para esta nominación, que partió de la asociación vecinal y fue apoyada por numerosas firmas del barrio, en el Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, se haría realidad en 2018. «No vino a inaugurarla porque no estaba arreglada. Y mira cómo está todavía», se lamenta Rafael Hernández.

El estado de la calle Jerónimo Saavedra Acevedo y espacios anexos fue a la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, este pasado martes, de la mano del PP, pero la moción no fue aprobada porque el Gobierno local argumentó que el Ayuntamiento ya remitió el pasado mes de diciembre al Cabildo de Gran Canaria, propietario de los terrenos, la solicitud de cesión para intervenir en ellos.

Rafael Hernández ahora no se conforma con el asfaltado de la calle. Quiere dar un paso más solicitando la anexión a la calle del terreno colindante donde también están ubicados muy cerca el parque urbano y el campo de fútbol de Lomo Blanco. Un espacio de 25.000 metros cuadrados para hacer nuevos aparcamientos y huertos urbanos para la gente del barrio. «Eso sí sería bonito y además creo que él se lo merece, y así esta zona se quedaría preciosa». El presidente de la asociación afirma que ya ha estado enterándose y sabe que esos terrenos pertenecen también al Cabildo, «y a ver si se los pide el Ayuntamiento y se los cede para hacer todo eso».

El Consistorio ha pedido al Cabildo la cesión del terreno para poder intervenir en la zona

Los 13 años al frente de la asociación vecinal en el barrio le da licencia para opinar del quehacer político. «Lo que tienen que hacer es una obra al año en cada barrio, y así, en cuatro años cada uno tiene cuatro obras buenas para su gente. Yo creo que no es tan difícil. Y otra cosa, cuando vayan a hacer algo que cuenten con la gente que vive en el lugar, que son los que saben cómo está todo», dice convencido un hombre que lleva toda la vida trabajando y que solo conoce el resultado del esfuerzo.

En la conversación pronto vuelve al político que el barrio tiene en la memoria. «Cuando fui a pedirle permiso para poner una calle a su nombre, que me trató muy bien en aquellas oficinas de la calle Cano, me dijo una cosa en vida que yo no he olvidado. “Lo que me gustaría es que pusieran un busto mío en la plaza Santa Isabel de Vegueta”», asegura Rafael Hernández que le comentó Jerónimo Saavedra.

Rafael ya cuenta con 81 años y sigue muy implicado con la vida social y comunitaria del barrio. Igual le queda vida para ver realizado alguno de los deseos que le mantienen con fuerza.