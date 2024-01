El reto policial del crimen en las redes

En los últimos dos siglos, desde la creación de la Policía Nacional, el panorama delictivo ha ido cambiando, adaptándose como un camaleón a las transformaciones sociales persistiendo en su afán por infringir las normas y leyes. Pero sin duda, la mayor revolución comenzó en la década de los 90 con la irrupción de Internet, un salto tecnológico que los delincuentes han sabido aprovechar desde el primer momento. «Es el campo delictivo que más ha evolucionado. Es el gran cambio. Todo ha variado mucho. Somos dos unidades las que hemos progresado muchísimo, tanto el Grupo de Delitos Tecnológicos como el Grupo de Pericias Informáticas de Policía Científica que al final son los que analizan los elementos que nosotros vamos interviniendo», apunta César Fernández, jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Canarias.

Y para muestra un botón. Solo el año pasado se registraron en Canarias, entre enero y septiembre, 12.762 infracciones penales cometidas de forma cibernética. Esto supone un incremento del 24,8% en relación al mismo periodo de 2022. De estas, 11.277 fueron estafas informáticas con una subida del 29,4% en relación al mismo periodo del año anterior.

De hecho, según las estadísticas del Ministerio del Interior publicadas, la ciberdelincuencia es la principal responsable de que la criminalidad haya aumentado durante el primer semestre de 2023 en Canarias en un 9,6%, frente al mismo periodo de 2022. El futuro de la delincuencia ya está aquí y se expande a un ritmo vertiginoso.

«La ciberdelincuencia es el gran cambio y el ilícito que más ha evolucionado», afirma César Fernández

Esta subida no ha cesado en los últimos años y coloca a la ciberdelincuencia como el principal campo de batalla para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una guerra contra la criminalidad que no tiene tregua.

«Va hacia donde quiera el delincuente porque, como es normal, nosotros vamos siempre detrás. Ya sabemos que ellos han evolucionado. El delito al uso ya no existe, sobre todo en estafas que había quedar la cara, falsificar firmas en directo, era más complejo y había que engañar a la cara o mirándote de tú a tú. Eso era mucho más complicado para ellos, ahora se ocultan y los beneficios son mayores. Por lo tanto tenemos que ir adaptándonos a ese modus operandi que tienen ellos de cometer el delito», añade Fernández. Una de las principales características de estos delincuentes es que ya no están dentro del territorio nacional, una situación que en muchas ocasiones dificulta la acción policial. «Antes trabajamos con delincuentes caseros, por así decirlo, y ahora sin embargo esto se ha abierto al ámbito internacional. Lo normal es que el delincuente esté operando en su país, lo único que necesitan es, si están ubicados, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética necesitan una persona que hable castellano y para eso la contratan y a trabajar en los países de habla hispana. Ese es el parámetro que tenemos que salvar, la distancia», subraya.

Es esa lejanía que puede llegar a frustrar que las operaciones policiales realizadas lleguen a buen término, además de la complejidad a la hora de solicitar la colaboración de empresas y plataformas de servicios de Internet, que no siempre están por la labor.

Para ello, la cooperación internacional es fundamental, sin duda un pilar básico para poder llevar a buen puerto las investigaciones en el ámbito de la ciberdelincuencia. El intercambio de información con organismos como Europol, Interpol o Eurojust-Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal - es constante. «Todo lo que sea información es súper valiosa para las policías ahora mismo a nivel internacional. Es así, hemos tenido que cambiar todo, desde la inteligencia a la manera de obtención de datos. Todo. Poco a poco nos vamos adaptando claro. Es el día a día», matiza.

«Los delitos al uso seguirán descendiendo y los del ‘modus operandi’ de la red aumentarán»

Esa adaptación constante es otro de los grandes retos a los que se enfrenta la Policía Nacional. Mientras los delitos tradicionales van descendiendo la ciberdelincuencia vive un auge que de momento no tiene techo. «El crimen organizado se ha adaptado tanto a usar la red que está claro que ahora mismo le genera más dinero trabajar por ese medio que delinquir por otro. Entonces, es normal que ellos cada vez opten más por este tipo de delitos. Es lógico. Sí una forma de delinquir les va bien y están adaptados lo que hacen es elevar el potencial de estos hechos delictivos. Los delitos al uso seguirán descendiendo y los del modus operandi de la red seguirán aumentando», detalla.

Y es que, la ciberdelincuencia les da varias ventajas, entre ellas el anonimato, lo que reduce los riesgos de ser detenidos mientras los beneficios de su actividad delictiva se mantienen inalterables.

«No dar la cara ya les genera a ellos una seguridad extra porque no dan la cara, cuando tienen una comunicación emplean imágenes ahora de Inteligencia Artificial, antes las cogían de Internet a voleo y las suplantaban. Esto ha venido para quedarse, eso está claro», advierte.

Frustración

En esta carrera por atrapar a los ciberdelincuentes no siempre ganan los buenos. «Hay que saber perder. Eso es importantísimo, hay muchas veces que no llegamos. Conseguimos determinar quién puede ser el autor pero, por la distancia o la complejidad del país donde se ubica, nos quedamos ahí. Eso hay que asimilarlo también, tanto nosotros como el ciudadano, eso es lo más complicado. Hay veces que es frustrante. Por eso hay que saber hasta donde se llega, no hay que obcecarse», admite.

Pero una derrota no siempre supone perder la batalla total. Atacar a la ciberdelincuencia es, en definitiva, un aprendizaje constante que no tienen visos de acabar. «Lo tenemos que asimilar y seguir trabajando para ver si la próxima vez podemos avanzar más. Es así de simple y de complicado en el fondo, es la época», añade. Un periodo que se veía como algo del futuro pero que lleva algo más de treinta años extendiendo sus tentáculos y cometiendo cada vez mayor número de delitos.

Ahora mismo, el principal quebradero de cabeza está en la denominada estafa Man in the middle. Una modalidad de delito que está viviendo un boom en Canarias, y por extensión en el resto del país, y que tiene a las pequeñas y medianas empresas como sus principales víctimas.

Esta se basa en interceptar correos electrónicos entre dos empresas que se traen entre medias una serie de operaciones mercantiles. Suplantan la idea de la parte vendedora, cambian la forma de pago y que simplemente es cambiar el número de cuenta donde tienen que ingresar la parte que recibe la mercancía. Tan sencillo como eso. Un engaño que está yendo a mayores, si bien las cantidades estafadas han bajado, antes eran de entre 200.000 o 300.000 euros y ahora oscilan entre los 50.000 o 70.000 euros.

«Las víctimas nos estamos dando cuenta que son empresas medianas y pequeñas porque no se protegen. Sin embargo, las grandes empresas de la provincia de Las Palmas han dado un paso al frente y tienen unos departamentos de seguridad que les están respondiendo. Les está yendo muy bien porque no les están enganchando en ese tipo de estafa que no deja de ser un goteo de mucho dinero», explica.

Unas cantidades que en el caso de las pequeñas y medianas empresas del Archipiélago pueden suponer un golpe de muerte a su supervivencia. «Ese dinero, al final si el denunciante no anda muy espabilado y lo pone en conocimiento el mismo día del hecho, no se puede retrotraer la operación y se pierde», desglosa.

Por eso, Fernández advierte que es fundamental tomar medidas de protección para ponérselo cada vez más difícil a estos grupos criminales. «Tenemos que seguir trabajando, actualizándonos e ir avanzando en las técnicas que van implementando. El ciudadano tiene que ponerse las pilas también y empezar a protegerse. Defender a su pequeña o mediana empresa o a su economía doméstica», recomienda.

Los avances tecnológicos vividos en las últimas décadas han supuesto un salto sideral en las comunicaciones, en la forma de socializar pero también en la forma de delinquir. Una realidad, esta última, de la que no todo el mundo es consciente. «Estamos acostumbrados a meternos en Internet y a ir sin control. Todo nos vale, las prisas, el estrés laboral y personal que tenemos hace que nos sentemos frente a la pantalla pensando que detrás no hay nadie y hay muchísima gente, y los hay que quieren hacer daño claro. Eso hay que tenerlo claro. Hay que empezar a mentalizarnos que no estamos solos en las comunicaciones. Siempre va haber alguien acechando, porque así lo estamos notando. Hay que desconfiar y protegerse», sentencia.