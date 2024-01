La cancelación de una deuda de 79.800 euros permite a María del Pino Martín, una madre de Las Palmas de Gran Canaria, separada y con dos hijos a su cargo, recuperar su estabilidad económica y reiniciar su vida, libre de cargas, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

María del Pino Martín, trabajadora autónoma del sector de la limpieza, recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad, con el asesoramiento del despacho especializado Canarias Sin Deuda, cuando ya no podía hacer frente a los créditos que tenía ni cubrir sus necesidades del día a día.

La situación económica de esta madre divorciada con dos hijos y trabajadora autónoma se fue deteriorando al sumar pequeños, pero numerosos créditos a los que recurrió para cubrir los gastos del día a día. Sin otros ingresos que los de su trabajo, María del Pino Martín tuvo que hacer frente a gastos inesperados, como una derrama en su comunidad de vecinos y los gastos para que su hijo pudiera acceder a la universidad, que terminaron de desestabilizar su economía.

Espiral de deuda

“Trabajando como limpiadora percibía solo 400 euros. Divorciada y sin más apoyo, me vi sola para sacar adelante a mis dos hijos, que están estudiando y no tienen ingresos", explica. Su situación desembocó en una espiral de deuda porque "pedía un préstamo para pagar otro préstamo". "Cuando me vi en un cúmulo de deuda y no podía más, recurrí a la Ley de Segunda Oportunidad", relata y asegura, satisfecha que la solución en su caso ha funcionado "de la mejor manera posible”.

La asesora legal de Canarias Sin Deuda, Carla Enríquez apunta que "la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal al que, conforme se conoce más su aplicación, cada vez recurren más personas en nuestro país". "Actualmente, supone una solución eficaz, siempre y cuando se cumplan los requisitos que exige, para acceder a reestructurar las deudas y poder recuperar la libertad financiera", añade.

El abogado de Canarias Sin Deuda, responsable de la oficina en Las Palmas de Gran Canaria, Samuel Díaz, resume que “la situación de María del Pino era muy delicada, pues al ser trabajadora por cuenta propia, no tiene un ingreso regular todos los meses, y hay épocas en las que ingresa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que en distintas ocasiones ha tenido que recurrir a préstamos de entidades financieras a los que finalmente no ha podido hacer frente”.

