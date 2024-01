La pareja que fue asaltada en su caseta de campaña cuando estaban acampados en la playa de Vargas (Agüimes) sabían desde el primer momento que su agresor era su vecino. Así lo declararon este martes en la vista del juicio celebrada ayer en Las Palmas de Gran Canaria, en la que participaron las víctimas, testigos , policías y forenses que participan en el caso.

Según recoge el documento de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Primera, los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de abril de 2020. A.M.A.J. y su pareja F.C.N.H. pernoctaban en el interior de una caseta de campaña en un lugar conocido como Montaña Camello, en la playa de Vargas, cuando sobre las 10 horas de la noche apareció un individuo, S.P.H., con pasamontañas que ocultaba su rostro y con una capucha de su sudadera que portaba un cuchillo de unos 20 centímetros. El hombre se identificó como policía y les dijo que los iba a detener porque no podían estar allí, según recoge el atestado.

Le dio unas bridas a la mujer y la obligó y a ponérselas a su pareja para inmovilizarla, mientras la amenazaba con el cuchillo. Primero puso una en los tobillos, luego otra en las manos por delante de su cuerpo, y la tercera uniendo la cinchas de los tobillos con las del las manos. Además, por indicación del procesado, le colocó al su pareja una camiseta sobre la cabeza para impedir que este pudiera ver. A continuación el procesado S.P.H. le dio una bridas a A.M.A.J. para que se las pusiera en las manos por delante de su cuerpo, lo cual hizo por temor a que usara el cuchillo que portaba contra su persona. La obligó a caminar por un camino de tierra oscuro hasta una finca abandonada, conocida como finca San Rafael donde presuntamente la violó.

A pesar de ocultar su rostro, A.M.A.J. sabía que era su vecino, Salvador. La víctima manifestó en el juicio que «pensé que me iba a matar». Tras abandonar la finca el agresor, la mujer permaneció allí hasta el amanecer por miedo a que la estuviera esperando para acabar con su vida a la vez que desconocía y temía por el destino de su pareja. La víctima declaró que habían estado varias veces en casa del presunto agresor con su novio, «pero le notaba algo raro, no era como los demás amigos de mi pareja». Como consecuencia de estos hechos A.M.A.J. presentó erosiones en las muñecas y sintomatología compatible con un trastorno de estrés postraumático con secuelas psíquicas de carácter grave, valoradas según el médico forense entre 8 y 10 puntos. La mujer aseguró que aún tiene pesadillas y miedos.

Se da la circunstancia de que los hechos tuvieron lugar el día 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento de la pandemia, lo que hacía casi imposible encontrar a alguien en la calle a la que pedir auxilio.

Volviendo a los hechos, su pareja F.C.N.H. logró sobre la una de la madrugada deshacerse de una de las bridas usando la tapa de una lata de atún, lo que le permitió coger su teléfono y llamar a emergencias. La Guardia Civil del puesto de Agüimes fue la primera en llegar al lugar.

No era una broma

El hombre en su declaración en el juzgado aseguró que lo reconoció por la voz y lo llamo por su nombre, «pero él no contestaba», y añadió que al principio pensó que era una especie de broma. Pero no había nada de broma. El novio aseguró que se llevaba bien con el acusado, al que conocía del barrio de toda la vida y no sabía por qué hacía eso. Durante la comparecencia manifestó que pensaba que su pareja estaba muerta. A las 6.50 de la mañana le comunicaron que la habían encontrado con vida.

Ambos coincidieron en afirmar que desde el primer momento sabían que era S.P.H. la persona que había provocado los hechos.

Por la sala de la Sección Primera también pasaron a declarar el dueño de la finca San Rafael, que desconocía los hechos y que solo aprobó que en la finca de su propiedad existía un habitáculo. El hermano del acusado se negó a prestar declaración. Un tío suyo confirmó que las bridas las había comprado para que el acusado le arreglara un coche. Durante el registro de la Guardia Civil en la casa de S.P.H., al que accedió de manera voluntaria, encontraron otras bridas de las mismas características de las usadas en el ataque a la pareja, lo que era una prueba contundente, que se unía a las incoherencias y cambios de versión en los hechos.

Varios Guardia Civiles que intervinieron en el caso también prestaron declaración, ratificando el atestado de los hechos.

El policía instructor de los atestados, que hizo un recorrido por los hechos aportados por las dos víctimas, declaró que cuando fue al encuentro de la mujer, «estaba aterrorizada».

La Fiscalía pide para el acusado un total de 30 años, 15 por el delito de agresión sexual y 15 por detención ilegal, además de 20 años de prohibición de comunicación y aproximación a A.M.A.J. a una distancia inferior a 500 metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que aquel se encuentre, la participación en programas de educación sexual, durante ocho años, además de indemnizar a A.M.A.J. con 100.000 euros por el daño moral y a F.C.N.H. con 50.000 euros por el daño moral.

La vista se reanudará el próximo día 29 de enero.