Las Palmas esclava

El viernes 19 de enero estaba tomándome una copa con cuatro amigos en una terraza de la plaza de las ranas cuando alguien recordó que en esa misma fecha de 1880 el Congreso de los Diputados había votado la abolición de la esclavitud en Cuba. Mientras todos comentaban aquella efeméride se me ocurrió señalar la fachada izquierda del comienzo de la calle Peregrina y dije:

-Ahí se encontraba la tienda de la última esclava de la ciudad, María Ana Tongues. Una mercería que le había comprado su amo, James Manly, un irlandés afincado aquí, que la había traído desde la Guayana británica en 1810 para trabajar como sirvienta en su casa. Tras dejarla embarazada, práctica muy común en la época, la tomó como amante y formó con ella la familia ilegítima de rigor.

Entonces otro de los allí presentes replicó:

-Creo que te equivocas. Ella no fue la última esclava, sino sus hijos, quienes posteriormente fueron liberados por su padre por cláusula testamentaria. Los varones emigraron a América y las hembras, unas mulatas de gran belleza, contrajeron matrimonio con hombres de apellidos ilustres como los Inglott o los Martín Fernández. De este último matrimonio nació Rafael Martín-Fernández Tongues, padre de Néstor y Miguel.

-¡Entonces el último pintor simbolista y el mayor representante de la arquitectura racionalista en Canarias, artífice de gran parte del desarrollo urbanístico de la ciudad, eran nietos de una mulata y bisnietos de una esclava negra! –exclamó el más joven.

-Efectivamente, pero no sólo él, sino muchísima gente más, como el político, abogado y periodista tinerfeño Ramón Gil Roldan y Martín.

-¡Increíble!

-No sé de qué te extrañas, por aquella época Canarias contaba con una gran población negra.

La plaza de las ranas debería llamarse de los esclavos en honor a las muchas personas, privadas de su libertad, que trabajaron en las mansiones que la rodean

-Sin ir más lejos –añadió un cuarto–, en 1836, cuando este centro comercial –dijo señalando el Monopol– todavía era una vivienda, sus propietarios, los hermanos Francisco y Domingo Gil Barrera, tenían a su servicio un esclavo de raza negra llamado Antonio, nacido en Gorea.

-¿Del norte o del sur? –volvió a preguntar el benjamín.

-No, no me refiero a Corea –dijo riéndose–, sino a Gorea, la isla senegalesa que durante más de tres siglos albergó el más importante mercado de esclavos del Atlántico, que surtía de carne humana a toda América, desde Canadá hasta Argentina.

-Pues lamento deciros que estáis todos equivocados –interrumpió el quinto ocupante de nuestra mesa que hasta entonces escuchaba en silencio–, la última esclava de la ciudad fue una brasileña que trabajaba en el desaparecido Hotel Europa.

-¿Dónde estaba ese hotel? –preguntamos el resto.

-Justo delante de vuestras narices –dijo señalando el inmueble neoclásico construido a principios del XIX que ocupa la esquina de la calle de la Peregrina con Remedios y cuyo proyecto se atribuye a Luján Pérez.

-Pero si esa es la Casa Falcón –contestó otro.

-Que posteriormente se convertiría en hotel. Ahí vivió la última esclava negra de Las Palmas, Anunciada, comprada furtivamente en las favelas brasileñas por Gregorio Delage Baeza, último responsable de aquel establecimiento turístico.

-¿Y qué fue de ella?

-Siguió trabajando como una esclava, nunca mejor dicho, hasta que el estallido de la Guerra Civil acabó con el turismo y hubo que cerrarlo.

-¿Estás diciendo que todavía había esclavos en Las Palmas en 1936?

-Extraoficialmente, pues la esclavitud había sido abolida definitivamente cincuenta años antes.

-¿No habíais dicho que había sido en 1880?

-Ese año se prohibió la trata, pero España ostenta el dudoso honor de haber sido el último país europeo en liberar a los que aún quedaban seis años después a través de un real decreto de Alfonso XII.

-Pero siguió habiéndolos en una provincia española hasta 1976 –añadí.

-¿A qué provincia te refieres?

-Al Sahara español. De hecho, su vecino del sur, Mauritania, fue el último país del mundo en ilegalizar el comercio de seres humanos en 1981, donde a pesar de ello continúa existiendo de forma ilícita.

-¿Cómo es posible que acabe de enterarme de que en los tres edificios que nos rodean hubo esclavos? –volvió a preguntar el más joven.

-Porque ese tema constituye un tabú.

-Sí, no creo que a nadie le guste tener que reconocer que su país fue la cuarta potencia negrera del planeta.

-No hablo de los esclavos ni de sus amos, sino de sus descendientes. ¿O es que nunca te has preguntado qué fue de ellos?

-La verdad es que no.

-Esta es la comunidad autónoma con mayor número de portadores de hemoglobina S, característica de la raza negra, lo cual prueba que hubo una importante población esclava dado que esa variante no es propia de los aborígenes.

-Vamos hombre cuéntame algo nuevo.

-Tú lo ves normal, pero conozco a un hematólogo que ha sido insultado por sus pacientes tras haberles revelado su origen africano.

-¿Hay gente a quienes les molesta reconocer que tienen sangre africana?

-Mucha, como varios países de América, Canarias ha blanqueado su pasado para ocultar su herencia afrodescendiente.

En aquel momento se nos acercó un camarero de pelo crespo, labios gruesos, nariz achatada y piel morena para preguntarnos si queríamos tomar algo más.

Todos nos miramos asombrados por aquella inesperada casualidad y el más atrevido le preguntó:

-Perdón, ¿es usted de canario?

-Más que el gofio, ¿por qué lo pregunta?

Quizás porque el gofio no es más que harina tostada pensé, mientras decidí que debía poner aquella conversación por escrito, o lo que es lo mismo, negro sobre blanco.