Cultura sigue sin alcanzar un acuerdo con la banda de música Ayonet para obtener un espacio

La banda de música Ayonet lleva desde hace casi un año en busca de un espacio alternativo al Círculo de Tenoya, donde realizaban sus actividades desde hace 18 años. El edil del PP Ignacio Guerra de la Torre instó al grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria en el pleno de este viernes a alcanzar un acuerdo para que les pudieran ceder un espacio, preferentemente en el nuevo Centro Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite.

El edil de Cultura, Adrián Santana, explicó que tanto él como la titular del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, han mantenido cuatro reuniones con la banda musical sin llegar a un acuerdo, «nos pidieron sitios para ensayar, oficina, guardar los instrumentos y dar clases de lenguaje musical y en exclusiva, pero las aulas tienen un uso compartido». Además, apuntó que les han ofrecido la Casa de la Cultura de Tenoya como alternativa.

El presidente de la banda musical, Basilio Ania Lafuente, participó al final de la moción y apuntó que en Navidad no pudieron dar un concierto de villancicos en Triana "al no poder ensayar". Es más, indicó que bandas en otros . Relató las vicisitudes que han tenido en los últimos años y las complicaciones, entre otras cosas por las dimensiones de los instrumentos; también destacó el tiempo en el que "nos tuvieron perdido del encierro ilegal". La alcaldesa, Carolina Darias, exministra de Sanidad, no pudo evitar darle la réplica a dicha frase: "nos dedicamos a salvar vidas".