El foro sobre las emociones de la movilidad también contó con una mesa redonda en la que participaron el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, la CEO de la consultora de movilidad y transporte Cinesi, Ana Solá, y el profesor y divulgador David Lois.

Ana Solá señaló que en ese cambio de modelo del uso del transporte y de la nueva visión de las ciudades «es difícil reducir el uso del vehículo privado cuando lo tenemos tan integrado. Cuesta mucho que solo con un discurso la gente cambie de ámbitos. Entonces, normalmente lo que se hace o lo que se intenta hacer desde la administración son siempre medidas un poco restrictivas que vayan poniendo estas limitaciones al uso del vehículo privado para que luego que se vaya procediendo a este cambio más cultural y las personas que utilicen más el transporte público».

Entre las medidas que se llevan a cabo figuran la regulación del estacionamiento, con las zonas azules, las zonas verdes, «pero en este caso compensado también con otras medidas como pueden ser los aparcamientos de disuasión».

La CEO de Cinesi remarcó que las acciones «no siempre tienen que venir de la administración. Es muy cómodo entrar en este estigma de que no hacen nada», y añadió que las empresas privadas también pueden hacer muchas cosas al respecto. «Al fin y al cabo, la decisión de desplazarse es de uno mismo. Uno cuando sale de casa toma la decisión de cómo quiere ir a su destino final», apuntó Solá, que también manifestó que la MetroGuagua «está haciendo muchísimas acciones al respecto. Aunque hace muchos años que se está hablando de ella y que parece que está tardando en llegar hay muchísimas acciones paralelas o asociadas a este proyecto, como puede ser todo el cambio urbanístico que había en la ciudad».

Uno de los cambios en la capital grancanaria a los que hizo referencia Ana Solá fueron la pacificación de la calle Galicia, destinada ahora solo a transporte público, así como la de Mesa y López, «que ¿quién se la imagina transformada como la teníamos antes? O sea, es inviable», apuntó.

«Las zonas comunes en barrios hacen que la gente se implique más en proyectos comunitarios

Por su parte, desde el punto de vista del transporte público de la ciudad, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que la empresa que representa «tiene una buena imagen. La gente la percibe como algo propio, y hay varios estudios que así lo han contrastado». Entre otros aspectos tratados en la mesa de expertos, se señaló que el uso de las guaguas ya no se ve como algo de personas que no se pueden permitir un coche, por eso hay gente de todo tipo, «lo que hace que se mire como un comportamiento solidario desde el punto de vista de la comunidad».

Rodríguez reconoció que este servicio no puede llegar a todas partes y sí apuntó la importancia de ofrecer un servicio atractivo.

Sobre el funcionamiento de la MetroGuagua, subrayó que contará con un sistema de priorización semafórico, que le hace tener preferencia sobre el resto de los vehículos, que se podrá acceder al vehículo público desde todas las puertas y que el conductor no intervendrá en el cobro de los viajes, por lo que las paradas serán mucho más ágiles.

Más carriles, más congestión

David Lois también planteó que el aumento de los carriles no es una solución para el problema de los atascos en los desplazamientos, «además de que se penalizan los desplazamientos en transporte público. El resultado es que nos hemos gastado una fortuna y la congestión prácticamente crece y supera los niveles anteriores al año o al año y medio. Entonces, mi opinión es muy drástica, la paralización total de toda la ampliación de capacidad viaria».

La dependencia y la cultura del coche que existe en Canarias, que hace la gente aún prefiera desplazarse en el vehículo privado antes que en transporte público, y que uno de los motivos principales se debe a la propia orografía del Archipiélago.

Los expertos y el público abordaron, entre otros temas, el caos que se suele vivir en los entornos de los centros escolares, cuando los padres y madres quieren dejar a sus hijos e hijas en los colegios aparcando en las aceras o sobre los pasos de peatones y deteniendo el tráfico en ocasiones para que se bajen, y en donde en general no suele haber presencia de la policía para ordenar o desatascar la circulación. Junto a ello, el uso del transporte escolar, un servicio que financia el Gobierno de Canarias, al que cada curso escolar destina millones de euros, los aparcamientos intermodales o el aumento de las tarifas del estacionamiento regulado como medida de fuerza para desplazar el coche particular de las ciudades y que ese beneficio se use para mejorar aspectos de la movilidad en el entramado urbano.