Homenaje póstumo al opositor ruso Navalni en Las Palmas de Gran Canaria

La calle Franchy Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, es el escenario donde se le ha rendido un pequeño homenaje a Alexéi Navalni, opositor ruso fallecido el pasado viernes en la prisión donde se encontraba.

«El reo A. A. Navalni, después de un paseo, se sintió mal y casi al momento cayó inconsciente en la colonia penal no. 3», reza el comunicado emitido por las autoridades carcelarias rusas para certificar la muerte del principal líder opositor de Rusia.

En el mismo texto se apuntaba que, aunque se llamaron a los servicios sanitarios, todos los intentos de reanimar a Alexéi Navalni «fueron en vano», confirmando el fallecimiento. Aunque el Servicio Federal Penitenciario de Yamalo-Nenets, la región donde estaba encarcelado, hizo pública esta información sobre el fallecimiento del disidente, sus allegados aseguraban que todavía no habían confirmado la noticia.

Se investigan las causas de la muerte

Las mismas fuentes estatales aseguraron que se está investigando el motivo del suceso. «Los médicos de la ambulancia declararon la muerte del preso. Se están determinando las causas de la muerte», explicaba el comunicado de los servicios penitenciarios. El abogado del opositor, Leonid Soloviov, estaría de viaje a Jarp, el lugar en el que se encuenta el centro penitenciario donde estaba encarcelado desde finales de diciembre de 2023.

El equipo de Navalni, de la mano de su portavoz Kira Yarmish, aseguró que hasta que el letrado no pudiera estar in situ en el lugar, no podían confirmar que el fallecimiento fuera verídico.

El mismo Soloviov aseguró al medio independiente Novaya Gazeta que «un abogado visitó a Alexei el miércoles, entonces todo estaba bien».