Francesc Robusté: «Los cambios en las ciudades debido a los proyectos para implantar la movilidad sostenible siempre genera rechazos en la población»

El catedrático de Transporte de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech, participó recientemente en el Foro de movilidad sostenible y conectividad 2024, en el que aportó sus ideas sobre movilidad y las nuevas formas de transporte en las ciudades que trabajan por alcanzar una movilidad sostenible.

Le hemos escuchado decir que la bicicleta es el medio de transporte más eficiente.

Energéticamente, sí. Para superar un kilómetro de distancia es el modo de transporte en el que gastamos menos energía. En este caso, energía humana. Pero todo se puede medir con las mismas unidades de energía. Es más eficiente que caminar, porque caminar un kilómetro nos lleva un tiempo de 15 minutos o así. Caminamos a 5 km por hora, esto es si vamos con objetivos, si vamos mirando distraídos un poco más. Entonces, una bicicleta, en cambio, con 4 pedaleadas haces un kilómetro en plano, y son más eficientes. Pero eso no quiere decir que sea un vehículo universal, porque las personas de movilidad reducida no pueden hacer uso de las bicicletas. Estas personas reclaman la pirámide invertida, donde antes teníamos el coche en el pico, pero ahora la ponen al revés, arriba los peatones de todo tipo, luego ponen la bicicleta y luego ponen el transporte público. Entonces las personas de movilidad reducida reclaman más transporte público, que no la bicicleta. La bicicleta será mejor energéticamente, pero no es un vehículo que una persona mayor o una persona con movilidad reducida pueda usar. No es un vehículo universal.

¿Existen temas universales en la movilidad?

Sí los hay. Por ejemplo, los cambios que hay que realizar en las ciudades para hacerlas más sostenibles. Eso provoca siempre en la población una serie de rechazos a esas políticas de movilidad. La verdad es que cuando he oído en este foro a los cargos políticos, tanto el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como la directora general de Transportes, me he quedado gratamente sorprendido por todo lo que se está haciendo aquí en Canarias, tanto con respecto a Gobierno como a nivel municipal. Creo que es positivo, porque creo que se están haciendo muchas cosas y en el sentido correcto. Cuando cambias una calle que tenía vehículos, con tráfico normal, y la peatonalizas, hay protestas siempre. Los comerciantes protestan porque ellos necesitan tener un flujo. Cuando se cambian los vehículos por los peatones, el flujo económico es mucho mejor. Ellos tienen un negocio que tienen unas expectativas, tanto para pagar sueldos, para ingresos, beneficios, y cualquier alteración es reacción. Recuerdo que en el año 1971 en la calle Puerta del Ángel, en Barcelona, las protestas que hubo por hacerla peatonal, y ahora es una de las calles más caras. Hace unos años decían ¿sabes que quieren restringir los coches y poner aquí bicicletas? Y todo el mundo decía que eso era ridículo. Luego ves a todo el mundo jugando y los niños en la calle, todo el mundo feliz, y recuerdas que por ahí acostumbraban a pasar coches y dices que también que eso es ridículo. Es la misma situación con cambios.

La nomenclatura también suele provoca rechazo. Palabras como zona de bajas emisiones, movilidad sostenible, carriles bici...

Creo que sí, que la nomenclatura de las cosas provoca un poco de rechazo, por ejemplo, ahora se quiere imponer aquí una zona de bajas emisiones. ¿Cómo le explicamos eso a la ciudadanía? Bueno, pues por el tema de salud, que es muy serio. Lo vemos con el Aeropuerto de Barcelona, que ya hay denuncias por la vía penal sobre el ruido que soportan los residentes. Y aquí, con el tema de las emisiones. Una ciudad contaminada, con una mala calidad del aire, pues esto es el tema de salud. Pero no solo eso, cánceres de pulmón, asma, he comentado incluso cosas más difíciles de cuantificar, como es el desarrollo cognitivo de niños y niñas, que es más difícil de cuantificar. Algunos no se pueden concentrar, pero no sabes bien a qué puede ser debido, y parte es por la contaminación. O sea que esto es muy fácil de explicar. Es que queremos una ciudad, no el campo que para eso está el campo, que sea más protectora con la salud de sus residentes, de sus ciudadanos. Creo que es un derecho.

¿Cuándo hay que hacerlo?

Progresivamente, claro. No se puede cambiar una situación de la que no hemos hecho ni pedagogía, aunque sí la hemos hecho en algunos aspectos. Hemos oído hablar del agua o la energía, pero, en cambio, nunca he oído a nadie de la administración de ningún tipo, de ninguna jerarquía del Estado, ni de alguna autonomía, ni de algún municipio, que hable sobre calidad del aire. Todo esto es reciente, y ahora se está hablando. Pero estamos hablando de ello hace cinco o seis años. La primera ciudad que puso la zona de bajas emisiones fue Barcelona, el año 2020, antes de que se aprobara la normativa esta, que es de 2021-2022, de que las zonas, los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener su zona de bajas emisiones y no se ha hecho. Entonces es un tema que hay que hacerlo. Tampoco es muy estricto. Se permiten hasta los coches con etiqueta ambiental amarilla. Las que no se permiten son las rojas y las negras, que ya no se han distribuido. Las amarillas pueden ser un diésel de hace 10 o 15 años.

¿Son eficientes las zonas de bajas emisiones?

Con la configuración actual no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque permitimos circular por esas zonas a prácticamente a todos los vehículos, incluso a esos diesel de hace 50 años, que te los permiten un número de días al año. Entonces claro, tampoco se mejora muchísimo. Es como todo. Como cuando tú pones una zona de regulación de aparcamiento, entre no pagar y pagar, el salto relativo es infinito. Luego, una vez que es aceptado ya puedes jugar con la tarifa y otras cosas. Entonces, yo creo que esto ahora no mejora mucho, solo un porcentaje pequeño. Pero fíjate, en muchos países, sobre todo Alemania, Holanda, Bélgica, tienen muchísimas de estas zonas de bajas emisiones. La ciudad de Múnich, que las tiene ya lo van a asociar a un peaje urbano. Y esto va a ser una tendencia. Al final, es limitar el vehículo privado por las zonas más céntricas de las ciudades.

Usted también habló de la Ley de Movilidad Sostenible, ¿qué cree que debería llevar?

Yo creo que será importante esta ley porque la promueve el Estado, y que con esa filosofía de garantizar un derecho de movilidad. Alguna vez me han invitado con los abogados que trabajan en ello y les digo que hay que estar al tanto porque cuando hablas de derecho es difícil de regular, porque es 'mi derecho', ¿no? Entonces, si es derecho, ¿es derecho irnos de copas por la noche y, por tanto, hay que tener el metro de una ciudad abierto para cuatro gatos, porque es mi derecho, ¿no? Cuidado con esto. No sé cómo lo van a sacar, de forma que se plasme físicamente. Pero yo creo que es importante la filosofía. Luego también quieren promover como experimentos, lo llaman sandbox, aquello donde juegan los niños, pero en una zona acotada y que no te hagas mucho daño. Y van a promover cosas. Yo creo que vamos a ver ciertos cambios.