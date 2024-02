Las Palmas de Gran Canaria afronta una primavera plena de una oferta cultural rica y diversa

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una primavera plena de Cultura, en atención a la oferta programada desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción de la Ciudad. Un calendario que ya es intenso en lo que resta del mes de febrero y marzo, y que mantendrá el listón elevado desde Semana Santa hasta el arranque del verano y las tradicionales Fiestas Fundacionales de la ciudad. De hecho, serán las celebraciones por el aniversario de la ciudad las que despidan la estación primaveral en este apartado cultural y de ocio. Hasta entonces, un completo abanico de propuestas en todos los géneros de la escena, en diferentes escenarios y para audiencias diversas continuará desarrollándose a velocidad de crucero en la capital grancanaria.

Festival de Música Religiosa de Canarias

Sin ir más lejos, y como se ha anunciado, desde el jueves 15 de febrero los amantes del género y curiosos disfrutan con el XVIII Festival de Música Religiosa de Canarias. El Festival prepara una nueva cita en la ciudad, el miércoles 28 de febrero, en la Iglesia de San Antonio de Padua, a partir de las 20:30 horas, y con el Coro de Cámara Ainur. En esta ocasión, con un programa de música religiosa a capella en torno tres épocas bien diferenciadas: los siglos XVI y XVII, el siglo XIX y el siglo XX. En un primer bloque, el coro propone obras de compositores como Francisco Guerrero, Orlando Gibbons o Tomás Luis de Victoria. El segmento del programa sobre el siglo XIX incluye piezas de autores como C. H. Н. Parry, C.V. Stanford y S. Rachmaminov. Y el último bloque reserva un lugar destacado para composiciones de M. Duruflé, Josu Elberdin, D. Elder, A. Makor y J. Fajardo.

Hay que recordar que el Festival de Música Religiosa de Canarias ofrece 20 conciertos en las Islas en su XVIII edición, siempre con la filosofía de desarrollar su propuesta en las iglesias y los templos de las Islas.

Calendario eventos en Las Palmas de Gran Canaria / LP / DLP

Siguen las «Doce noches de autor» en el Castillo de Mata

El Museo Castillo de Mata acoge desde el mes de enero el ciclo «Doce noches de autor», que asegura una oferta de canción de autor en este recinto durante todo el año. La propuesta ofrecerá una primavera asociada al talento: los siguientes jueves, siempre a las 20:00 horas, el Castillo de Mata recibirá a otros referentes del género: el 14 de marzo el turno será para Ari Jiménez, el 25 de abril acogerá el concierto de Víctor Lemes y Alba Rodríguez; el 23 de mayo está programado el concierto de Dácil Santana y el semestre lo cerrará, el 13 de junio, Rubén Rodríguez.

«Doce noches de autor» continuará desarrollándose durante la segunda mitad de 2024, con un programa que incluye a Arístides Moreno y Salomé Moreno, en julio; Jesús Garriga, en agosto; Dani Cano y Ángel Ravelo, en septiembre; Sylvie Hernández, en octubre; Jorge Santana y Andrea Báez, en noviembre; y Paula Espinosa, en diciembre. La entrada a estos conciertos es gratuita, hasta completar aforo.

Miller sigue bailando

Las tardes del domingo continuarán siendo una cita grande para el público senior, con la continuidad de la iniciativa «Miller Baila», en el emblemático espacio cultural del entorno de Santa Catalina. La iniciativa tendrá continuidad los domingos 17 de marzo, 14 de abril y 5 de mayo, en una recurrente oferta de música de baile que siempre ha obtenido una gran respuesta por parte de la audiencia. La cita mantiene la gratuidad del acceso a las personas mayores de 65 años y precios asequibles para los que no alcancen la edad.

Efecto Cinema, en el Elder

Efecto Cinema es una iniciativa del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria que estrena en la capital grancanaria grandes títulos actuales que, por el delicado momento que viven las salas, no encuentran acomodo en el circuito comercial. Esta acción ha retornado en este mismo 2024, de nuevo los miércoles como guiño al clásico ‘día del espectador’.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología es el emplazamiento escogido para esta programación, siempre a las 19:00 horas, que tiene sus próximas proyecciones previstas antes de la primavera. Así, el miércoles 21 de febrero se ha escogido Samsara, de Lois Patiño, como película de la jornada. Un título que obtuvo un premio especial del jurado en el festival de Berlín el pasado año, y que, en el tono del cine experimental, se sitúa en los templos budistas de Laos para trasladar al espectador un insólito viaje espiritual hacia la reencarnación.

El Elder proyectará el miércoles 6 de marzo El cielo rojo, del alemán Christian Petzold: una tragicomedia que transcurre durante unas vacaciones junto al Báltico, que acaban siendo amenazas por un lento pero inexorable incendio.

Las cuatro hijas, de Kaouther Ben Hania, es la película del miércoles 20 de marzo en el Elder. El director tunecino narra en este documental la historia de una madre de cuatro hijas que vive como desaparecen las dos mayores.

Además de toda esta programación, que tendrá continuidad en meses sucesivos, hay que destacar que, entre medias, este Efecto Cinema reserva una fecha especial para una nueva sesión de su «Camera Obscura», dedicada al cine mudo. Es la del sábado 9 de marzo, con la proyección, esta vez en Miller y a partir de las 20:00 horas, de La Aldea Maldita, considerada como una de las obras cumbres del cine silente español, firmada por Antonio Martínez del Castillo en 1942: un drama rural firmado por Florián Reyes que llegó a concurrir en la I Bienal de Cine de Venecia.

Conciertos destacados

Esta programación cultural hasta junio guarda fechas señaladas para conciertos de especial enjundia. El primero de ellos, el que tiene previsto ofrecerla Banda Sinfónica Municipal de Música el próximo jueves 22 de febrero en Miller, a las 20:00 horas, bajo el título de Latineando. Esto es, un recorrido por la música latina, desde el sinfonismo de Arturo Márquez hasta el Latin Jazz de Chik Corea o Arturo Sandoval. La banda interpretará cuidadas versiones sinfónicas de clásicos latinos de siempre. Entre estas sólidas recreaciones de los estándares del género no faltarán boleros a los que Gabriel Domínguez pondrá voz. Las localidades para asistir al concierto están a disposición del público en lpacultura.com.

La Banda Sinfónica Municipal de Música tiene otra cita destacada el miércoles 20 de marzo, con un concierto especial de Semana Santa que tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de La Luz, a partir de las 20:00 horas. Un repertorio y un escenario idóneos para estas fechas subrayaran la singularidad de la convocatoria, con el aliciente que siempre tiene el poder disfrutar de las capacidades de la formación municipal.

Miller vivirá una cita musical de otra índole, con el Concurso para bandas canarias del Festival Sonora, programado para el viernes 15 de marzo, a partir de las 20:00 horas. Todo un acontecimiento para las bandas locales emergentes y sus seguidores, que harán de esta fecha una jornada intensa y plena de ilusión sobre el escenario.

El sábado 23 de marzo será de nuevo la sala del parque Santa Catalina el espacio que acoja a Dominic Miller en concierto, a partir de las 20:00 horas. El fiel guitarrista de Sting durante más de 30 años ha firmado una docena de álbumes con su propio nombre. Las entradas para este hito en la ciudad están a la venta a través de la web lpacultura.com.

«Eat to the beat», proyecto organizado por Salan Producciones en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, volverá a tener presencia en la agenda cultural de la ciudad, en abril y mayo. El viernes 5 de abril serán Tarque & La Asociación del Riff los que comparecerán en Espacio Miller, a las 20:30 horas (las entradas saldrán a la venta en la web de lpacultura.com). La banda es el invento de Carlos Tarque, el reconocible fundador de M Clan, que se ha convertido en una de las influencias que más han marcado el rock español en los últimos años. Este concierto contará en su arranque con un artista invitado: Said Muti que presentará temas de su nuevo trabajo discográfico, un disco que saldrá a la luz en breve.

El sábado 20 de abril hay otra cita en Miller con «Eat to the Beat», a las 20:30 horas (las entradas saldrán a la venta en la web de lpacultura.com). En concreto, con The Next Movement: funk electrónico británico, con alma groove y la firme determinación de contagiar sus pulsaciones a cualquier audiencia.

Y aún hay otro «Eat to the Beat» confirmado, para el sábado 4 de mayo, también en Miller y también a las 20:30 horas (las entradas saldrán a la venta en la web de lpacultura.com). Será con Electric Guitarlands, cuya propuesta se considera uno de los mayores shows de guitarra que pueden contemplarse en la escena rock actual. Conformado por cuatro icónicos guitarristas del género, Gus G, Michael Angelo Batio, Rowan Robertson y Andy Martingelli, está será una aguerrida propuesta cultural para mayo.

Entre los conciertos destacados, en el mes de la mujer, el Auditorio Alfredo Kraus acoge el domingo 10 de marzo el concierto de la Gran Canaria’s Women Band (12:00 horas, entradas a la venta en la web del Auditorio), en un concierto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esta formación sinfónica íntegramente conformada por mujeres está dirigida por su fundadora Pilar Rodríguez. En esta ocasión, la orquesta propone un concierto con la solista Carolina Santana y las colaboraciones de Beatriz Pérez, vocalista de Última Llave; las Escuelas Artísticas de Alexia Rodríguez; el Coro Infantil/Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la dirección de Marcela Garrón; y la compañía de danza Múdate Studios de Sara Cárdenes.

«Musicando» extiende su programación

«Musicando», la cita ineludible con la música al aire libre, habitualmente en el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas, tiene en próximas fechas la continuación del ciclo de música de raíz, ya reconocido con un muy valorado galardón de los Premios Canarios de la Música. Entre febrero y junio hay nada menos que cinco sábados programados bajo esta vitola, siempre a las 21:00 horas y, por primera vez en diferentes ubicaciones.

Fabiola Trujillo ofrecerá en el Auditorio José Antonio Ramos, su espectáculo «Con alma mexicana» el 24 de febrero. Todo un homenaje a la ranchera, género siempre muy apreciado por el público isleño, que Trujillo desarrolla con pasión, entrega y efectividad. Con nueve discos en su currículum desde 2002, las suyas son siempre entregadas apariciones sobre el escenario.

Después llegarán Sylvie Hernández, el 16 de marzo en el parque Tamaraceite Sur; José Manuel Ramos y Benito Cabrera, el 13 de abril, de nuevo en el parque Doramas; Beatriz Alonso y Javier Cerpa, el 18 de mayo, en la plaza de Santo Domingo; y el bajista Paco Perera, el 1 de junio en el Auditorio José Antonio Ramos del Doramas.

Miércoles clásicos con premio

Los «Miércoles Clásicos» continuarán durante todo este periodo en el Palacete Rodríguez Quegles, con una variada oferta musical que acercará al público el talento local entre los muros de la emblemática edificación. Esta programación seguirá su curso en estos meses. Como siempre, las citas musicales, que serán de libre acceso hasta completar el aforo, arrancarán a partir de las 19:00 horas.

El 6 de marzo el Palacete acogerá una nueva entrega del ‘Premio Internacional de Novela de Misterio e Intriga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria’. Un acto relevante para el área de Cultura de la ciudad, que desvelará a la firma ganadora del certamen antes del concierto del Jazz Train Trío con Susana Lang-Lenton.

El mes siguiente tendrá una presencia destacada el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Su alumnado pisará el escenario del Palacete el día 3 de abril. Y el 8 de mayo serán los estudiantes de la Escuela Municipal de Estudios Musicales (EMEM) quienes regresen al Quegles. El 22 de mayo se reserva para un espectáculo multidisciplinar de música y pintura.

Teatro en Miller

Las próximas fechas de programación cultural en la ciudad también reservan su espacio al teatro. El jueves 14 de marzo Miller acoge, a las 20:00 horas, la representación de Yo soy Fedra, obra escrita y dirigida por Marianella Morena y protagonizada por Noelia Campo. Inspirado en el mito, esta Fedra toma elementos contemporáneos que van desde la presión social por la belleza y el anhelo de la eterna juventud o los límites de la fertilidad hasta la corrección política a la hora de abordar nuestros cuerpos y el relato promocionado sobre los mismo.

De nuevo Miller presenta el viernes 22 de marzo, también a las 20:00 horas, Nuestros muertos: un diálogo donde el coche bomba etarra convive con las pistolas de una cuadrilla de falangistas, para adentrarnos en la terrible soledad de quien fue víctima de ambos. Micomicón Teatro, compañía que impulsan Laila Ripoll y Mariano Llorente, trae a la capital grancanaria esta representación, en la que una octogenaria acepta una entrevista con un preso arrepentido de ETA que mató a su hijo.

Ciclo Miradas

El «Ciclo Miradas» reclama para esta primavera su protagonismo sobre las tablas del Teatro Guiniguada. El viernes 5 de abril, a las 20:00 horas, se ha programado Bomba de humo (entradas. A la venta en la web del teatro): el concierto de Bely Basarte enunciado bajo el título de su último disco.

El Ciclo Miradas tendrá su continuidad en la programación cultural de la ciudad el viernes 3 de mayo, con el show de humor Calladitas estáis más guapas, a partir de las 20:00 horas (entradas a la venta en la web del teatro). Este es un espectáculo íntegramente concebido, escrito e interpretado por mujeres, en el que se incluyen números musicales y monólogos, y que ha conseguido en los últimos años el favor de la crítica nacional. El show está dirigido y presentado por Jessika Rojano y la cómica valenciana Sil de Castro, con música de La Maria Rosa.

Festival de Danza Transitando

El Festival de Danza Transitando tendrá una remarcable presencia en esta agenda cultural de la capital grancanaria, con la celebración de su tercera edición en el Parque Juan Pablo II

El fin de semana del 19 al 21 de abril. Emplazamiento que repite por tercer año consecutivo un evento que cuenta con el respaldo de la Fundación DISA, que produce Qué tal estás producciones y que tiene el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El programa abarca diferentes acciones gratuitas en un festival destinado a toda la familia.

Exposiciones

Hasta el 23 de marzo, el Museo Castillo de Mata alberga «Colección Casimiro: diseccionando el arte», una muestra comisariada por Daniel Montesdeoca, director gerente del Museo Néstor, que recoge obras propiedad del coleccionista, médico y cirujano de profesión José Antonio Casimiro Pérez (LPGC, 1981).

Las joyas que están al alcance del visitante se reparten en dos secciones: «Canarias: tradición y vanguardia» y «Del Romanticismo a la Edad de Plata de la Cultura Española». Los interesados accederán a 35 obras de autores destacados, tanto del panorama canario como peninsular. Entre ellas se encuentran piezas de Millares, Lola Massieu, Néstor, Pepe Dámaso, Jesús Arencibia, César Manrique, Servando del Pilar, Álvarez de Sotomayor, Julio Moisés, Antoni Fillol, Marceliano de Santamaría y Josep Maria Tamburini.

También el Centro Cultural Pepe Dámaso propone un semestre activo: del 23 de febrero al 2 de marzo, con motivo de la celebración del «Día de la Isleta», promovida por el Foro de La Isleta, este espacio acogerá actividades en la planta sótano y la planta primera. Desde el mismo instante de la inauguración, a las 18:30 horas, el barrio tendrá a su disposición exposiciones de pintura, montajes de fotografías antiguas, grupos de trabajo y talleres. También homenajes al ‘Movimiento Vecinal’ y a destacadas personalidades como Saturnino Martínez. No faltarán lecturas dramatizas.

Los actos conmemorativos, teatro, recitales y hasta un concierto de Barrios Orquestados llegarán a otros puntos de La Isleta, un encuentro que subraya el espíritu de cohesión y pertenencia de sus vecinas y vecinos.

Algo más tarde, del 1 al 12 de abril las puertas de este espacio se abrirán para la exposición «El residuo textil. Experimentaciones en Arquitectura y Arte mediante la Reutilización y el Reciclaje del Residuo Textil», organizada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria en coordinación con la Escuela de Arte Manolo Blahnik, La Palma, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, Facultad de Arquitectura, Diseño y Moda de la Universidad de Wellington, Nueva Zelanda, y el Departamento de Espacios Verdes de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. De nuevo serán la planta sótano y la primera planta las que acojan talleres y charlas.

La agenda primaveral contempla otro buen número de citas relacionadas con programas estables, conciertos de la Banda Sinfónica, el mismo Festival Internacional de Cine, las actividades y acciones de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, y otros tantos acontecimientos de los que se irán ofreciendo detalles a medida que se acerquen.