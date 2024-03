El Santo Encuentro estrena una pieza musical que cumple una promesa

La cofradía del Santo Encuentro no saldrá por las calles de Las Palmas de Gran Canaria hasta el Miércoles Santo -28 de marzo-, pero el próximo sábado 16 de marzo vivirá un momento muy especial con el estreno musical de una pieza creada para la entidad para cumplir una promesa. El músico Galileo González Viera (Agüimes, 1981) ha sido el encargado de componer la obra, que bajo el título de 'En los brazos de María', interpretará la Agrupación musical la Salle en la parroquia de Santo Domingo.

La música cofrade recarga de solemnidad la salida de los pasos procesionales, pero también acongojan y emocionan el alma de los asistentes. Eso es lo que espera que ocurra Galileo González Viera con la pieza que ha compuesto para la cofradía del Santo Encuentro, la primera que realiza para una cofradía siendo trompetista y autodidacta. El músico es miembro de la Agrupación musical la Salle, que habitualmente sale en procesión con los Nazarenos del Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de Los Dolores.

Un encargo

Esa relación con la hermandad se transformó el pasado año en un encargo muy especial: crear una composición musical. La pieza era el regalo que hacía un cofrade porque un familiar, que se debatía entre la vida y la muerte, había salido hacia delante.

Galileo González Viera desconoce quién encomendó tan peculiar trabajo, pero los sentimientos que plasmó el peticionario en la carta que le escribió para contarle su historia fueron tan intensos que se identificó con su dolor. De aquella empatía surgió la pieza, que será interpretada por sus propios compañeros de la Agrupación musical la Salle tanto en el pregón de la hermandad, el sábado 16 de marzo (20.00 horas) en la parroquia de Santo Domingo, como en la salida procesional de la hermandad el Miércoles Santo, justo en el momento en el que la Virgen se encuentre con el Cristo en la plaza de Santa Ana. También lo harán cuando las imágenes regresen a Santo Domingo.

El músico desconoce quien es el peticionario, que le escribió una carta para contarle la historia de un familiar que se debatía entre la vida y la muerte

"Cuando me hicieron el encargo llegué a pensar que incluso era una broma", cuenta el trompetista, que hace catorce años comenzó a componer música cofrade de manera autodidacta y a tocar algunas puertas pero sin éxito. Pese a los tropiezos y a no dedicarse plenamente a la música para vivir -trabaja para la empresa Lopesan-, Galileo no cesó en el empeño de seguir componiendo y de expresar con acordes y silencios sus sentimientos hasta que la fortuna le sonrío en forma de promesa. "Desempolvé mis piezas, y escogiendo las mejores vi que mucho de los sentimientos personales que yo había plasmado tenían significados paralelos. Y lo que hice fue encajarlo y acabar la obra", relata el compositor, que la describe como una obra "muy emocional", ya que refleja los lazos que unen a los padres con los hijos, y viceversa.

La obra, en dos movimientos, no es una marcha procesional al uso, aunque hay sonidos que todo el mundo identificará como propios de la Semana Santa. La composición tiene tanta profundidad y envuelve a quien la escucha que bien podría escucharse dentro de cualquier Auditorio. Es además la primera pieza musical que engrosa en el patrimonio de la Real Hermandad del Santo Encuentro.

Cinco pasos para contar una historia La estación penitencial del Santo Encuentro que se lleva a cabo el Miércoles Santo es una de las más concurridas de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria, ya que en la plaza de Santa Ana, con el escenario de fondo de la Catedral, las Casas Consistoriales y las viviendas adyacentes, se reúnen cinco pasos conformando una estampa muy bella. Nuestra Señora de Los Dolores de Vegueta, el Cristo con la Cruz a Cuestas acompañado del Cireneo, la Verónica ,San Juan Evangelista -obras del imaginero grancanario Luján Pérez- y María Magdalena -obra de Bello Artiles- escenifican antes de llegar a este punto en las calle de Vegueta el encuentro de Jesús con las mujeres camino del calvario y el aviso a su madre de la noticia. La Real e histórica hermandad del Santo Encuentro de Cristo y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores de Vegueta es la encargada de cuidar y sacar los pasos a la calle.

"En Gran Canaria no se estila crear música cofrade; en Andalucía y en otros sitios de España sí, incluso se estrenan obras en Semana Santa", dice Galileo, que espera que su creación llegue al corazón del cofrade que realizó la promesa, que la escuchará el mismo día de su presentación, a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Laforet.

La promesa ha cumplido su cometido, pero también ha reforzado la confianza del joven músico en su talento, que ha escrito otra pieza para los Nazarenos de Vegueta y que se ha matriculado en la Escuela de Música de Ingenio para suplir algunas carencias que no había conseguido pulir aprendiendo por sí mismo y la experiencia de tocar en varias agrupaciones y bandas boleros y música latinoamericana. "Empecé a tocar la corneta en la entonces Banda de Cornetas y Tambores de la Salle de pequeño y de ahí partió todo", añade Galileo González, cuya afición a la música y a la escritura le llevaron a escribir partituras como la que ha compuesto para el Santo Encuentro.