'Tatita', la profesora de La Isleta galardonada como "vecina ilustre"

Armanda Chavaldas, más conocida como Tatita, era hija de padre cambullonero, por lo que se crio siempre con un puerto cerca. Nació en Santa Cruz de Tenerife, vivió en La Palma y recaló en La Isleta. La vida le obligó a espabilarse cuando su padre falleció a los 15 años para sacar a la familia adelante. De esta forma abrió una escuela privada en su casa, y estuvo 25 años dando clases a cientos de niños y jóvenes. Por su dedicación con sus vecinos, el barrio le entregó la distinción de 'isletera ilustre' por el día de La Isleta, organizado por la plataforma vecinal Foro por La Isleta.

Nació en Tenerife, pero a los meses de ella nacer su familia viajó a La Palma, en principio para quedarse siete días y terminaron viviendo durante siete años. A la Isla Bonita fueron buscando tranquilidad y aire limpio para que su madre se recuperara de una enfermedad, y cuando estuvo mejor se mudaron a La Isleta, el barrio que la vio crecer.

Desde pequeña siempre ayudaba a su padre de aquí para allá. "Iba a clase, pero no todos los días porque me sacaba para que le ayudara a él", comenta. Su padre también tenía unos puestos en el Hotel Santa Brígida de bisutería, calado y bordados, y ella se ocupaba de vender la bisutería.

La profesora

A los 15 años la muerte de su padre trastocó su vida y la de su madre. "Mi madre era una mujer fuerte, pero según murió mi padre se vino abajo, no se levantaba de la cama", recuerda. Una vecina de La Isleta, Carmela, cuidó de ellas, les llevó comida y les dio la idea que les hizo salir del bache. "Todo el mundo le hacía ascos porque era muy charlatana e iba contando esto de aquellos y de los otros, pero yo le agradezco su valentía. Gracias a que se entrometió.", asegura.

Los días para la familia eran monótonos, su madre no salía de la cama y, ella, lo único que hacía era mirarla sin saber qué hacer. Sin ingresos la situación económica no era fácil, por eso, Carmela le propuso a su madre que abriera una escuela en una de las habitaciones de la casa para que Chavaldas impartiera clases a los más pequeños, ya que la joven aún estaba estudiando.

Los primeros dos alumnos fueron los hijos de Carmela, pero pronto la habitación se llenó hasta con 50 niños. "Le debo mucho, ella no tenía nada, e hizo todo por nosotros", agradece. Chavaldas daba clases de todo hasta tercero de primaria y se pasaba todo el día dedicada a la educación de sus alumnos. "Tenía por las mañana de nueve a una y después de dos y media a seis y después a las ocho entraban los adultos hasta las diez de la noche", detalla.

Mantuvo esta rutina durante 25 años hasta que uno de sus hijos y su madre fallecieron. Fue un momento muy duro de su vida y la tristeza la llenó. Dejó la academia y optó por dar un cambio radical. "Ya yo no le era favorable a los niños, porque una persona con una tristeza tan grande que no podía estar con niños, y cogí otro camino por el bien de las criaturas", explica.

Armanda Chavaldas junto a su familia en el reconocimiento como vecina ilustre. / José Carlos Guerra

Optó por el sector textil y abrió su propia tienda, Confecciones Tatita, que en la actualidad regenta uno de sus hijos. La tienda comenzó en el salón de su casa, primero para las amigas y vecinas, y luego el boca a boca hizo su efecto y pudo abrir un local.

Su proveedor, Yerandi, fraguó en parte su éxito, ya que le dejaba llevarse las prendas y pagarlas cuando las vendiera. En una ocasión se llevó una montaña enorme de todo tipo de piezas como pantalones, vestidos, pijamas, sábanas y manteles que le permitió pagar en un plazo de un año. "Me llevé una sorpresa hasta el medio, porque ese fue el empujón más grande que me dieron, todo lo vendí en un momento porque el precio era bajísimo", explica. "Todavía hay gente que tiene pijamas de cuando yo se lo vendí", confiesa.

Una de las razones del impulso de la tienda fue que los clientes, en un barrio de poco nivel adquisitivo bajo, podían pagar sus compras a plazos. Lo que ayudaba a muchas familias a afrontar los pagos. A los 65 años, después de 25 años al frente del negocio, decidió jubilarse y tomarse el descanso que merecía.

Durante las celebraciones del día de La Isleta, Chavaldas fue condecorada como isletera ilustre al calor de sus cuatro hijos y cinco nietos, que la arroparon ese día. "Me satisface más que nada por el cariño que me demuestra la gente", asegura en el salón de su casa que está adornado con una decena de fotos de la familia que tanta felicidad le ha dado a lo largo de su vida. "Tengo la suerte de tener una grandísima familia no por ser grande, sino por la cantidad de cariño que se tienen", refleja.