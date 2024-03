La MetroGuagua vuelve a atascarse en el Istmo de Santa Catalina

Las obras de la MetroGuagua siguen padeciendo contratiempos. Los dos tramos del sistema de transporte público de alta capacidad de Las Palmas de Gran Canaria que están en marcha se encuentran al ralentí en este momento. El área de Desarrollo Urbano ha aprobado un modificado del proyecto correspondiente al tramo de Eduardo Benot y Juan Rejón. La celebración del Carnaval en La Isleta y otros imprevistos relacionados con la red de saneamiento y otras conducciones habrían motivado este retraso en la obra. Por otro lado, la parada subterránea del parque Santa Catalina sigue pendiente de otro modificado de la obra que permitirá reforzar las paredes laterales ante la inestabilidad del terreno.

El modificado aprobado por Urbanismo no implica una variación económica con respecto al precio inicial de adjudicación, que fue de 3.146765 euros. El director de obra de la empresa adjudicataria, Lopesan Asfaltos y Construcciones, ha motivado esta rectificación del contrato basándose en una serie de situaciones no previstas en el proyecto original. Entre los que destaca la celebración de varios actos del Carnaval, que provocó que hasta el 6 de marzo no se pudo actuar en toda la sección de la calle Juan Rejón. De hecho, los trabajos en esta zona, que comenzaron en diciembre de 2022, ya sufrieron un retraso por las carnestolendas de 2023.

Un conductor enterrado

Por otro lado, el modificado resalta que se ha dañado un conductor enterrado de alta o media tensión y propiedad de Endesa. Presumiblemente, se encontraba fuera de servicio. Al no haberse reparado todavía por parte de la compañía, los operarios no han podido reanudar los trabajos en esta zona concreta. Además, se ha encontrado la necesidad de renovar dos tramos de aguas pluviales al informar Emalsa que están en mal estado, concretamente en las calles Agustín Millares Sall y Eduardo Benot entre el mercado del Puerto y la calle Gran Canaria.

Rampa norte de la MetroGuagua en Santa Catalina. / Juan Castro

También se han encontrado conducciones de servicios cuya posición real no estaba reflejada en ningún plano -algo que ha ocurrido en la mayoría de tramos del proyecto de la MetroGuagua-. Concretamente, habrá que desplazar una tubería en la calle Agustín Millares Sall y bajar la cota de otra tubería de abastecimiento en la intersección de las calles Gordillo y Juan Rejón.

Por otro lado, hay que trasladar varios cuadros de reparto de servicios. El carril bici cae justo sobre uno de Canarias Telecom en el cruce de Gordillo con Juan Rejón, por lo que será necesario buscar una nueva ubicación del mismo y la consiguiente obra civil para su traslado. Además, el Cabildo Insular, institución propietaria de uno de los cuadros que hay que trasladar en Eduardo Benot, no ha dado respuesta alguna para efectuar dicha actuación.

El concejal municipal de Coalición Canaria, David Suárez, califica el proyecto de la MetroGuagua de "fallido". El edil resalta que los trabajos siguen "sin fecha de finalización", y además "va acumulando nuevos retrasos, paradójicamente y como se demuestra, por culpa de la programación de las fiestas que organiza este grupo de gobierno”.

4,9 millones de euros

Por otro lado, el otro tramo en marcha en la zona del Itsmo de Santa Catalina se encuentra con los trabajos prácticamente paralizados. El director general de Movilidad, Rafael Pedrero, explicó el pasado mes de septiembre en una comisión de pleno a petición del edil del PP Gustavo Sánchez, que la mayor inestabilidad del terreno bajo el parque e inmediaciones, entre otros contratiempos, habían obligado a modificar el proyecto original. Este todavía no ha sido aprobado, según las fuentes consultadas por este periódico, aunque sí ha sido presupuestado en 4,9 millones de euros adicionales a los 16,5 millones por los que fue adjudicada la obra.

Según explicó Pedrero entonces, los problemas que se han encontrado en el terreno han obligado a cambiar las técnicas de construcción. Por el momento, apenas se ha comenzado a excavar la rampa de entrada y salida del falso túnel, tanto por Simón Bolivar como por Eduardo Benot. Los técnicos han decidido sustituir los muros pantalla previstos inicialmente por pilotes secantes, por ser más adecuados para evitar afecciones a los edificios colindantes. No obstante, el director general indicó que se han realizado pruebas vibratorias tanto en el hotel Lumm, como en el Miller, el Elder y el bloque que acoge el bar Lanzarote.

Este periódico se ha puesto en contacto sin éxito con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para conocer el estado de las obras en ambos tramos de la MetroGuagua.