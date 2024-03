Carmelo Sánchez, el último de ‘Los repetíos’ de La Isleta

Carmelo Sánchez es el último de la saga de Los Repetíos, una familia de Moya y Firgas que después de la Guerra Civil se mudaron a La Isleta. Todos los hermanos abrieron varias tiendas de aceite y vinagre por el barrio capitalino y como eran cuatro, Antonio, Juan, Santiago y Miguel y cada uno tenía su local, los vecinos le pusieron ese mote cariñoso. Carmelo es el hijo de Antonio y desde que era pequeño comenzó a trabajar en la tienda de su padre hasta que se jubiló en 2019. Recientemente fue distinguido como 'vecino ilustre' del barrio en el Día de La Isleta organizado por el Foro por La Isleta.

Desde que tiene uso de memoria Sánchez recuerda ayudar a sus padres en la tienda. Su rutina era ir al colegio por las mañanas y trabajar por las tardes, pero no le pesaba porque le encantaba estudiar y también estar en la tienda. Le hubiera gustado estudiar alguna carrera, pero por aquel momento la ULPGC no se había creado, y sus padres no se podían permitir enviarlo a Tenerife, por lo que estudió un FP en Química. Al finalizar sus estudios, su padre le ofreció el traspaso del negocio y no se lo pensó dos veces.

Sánchez recuerda aquellos momentos como época dorada en la que disfrutó inmensamente de regentar el negocio. Más que una tienda era un punto de encuentro para muchos vecinos del barrio, y Sánchez adoraba esa parte de su trabajo. "Había mujeres que llegaban porque tenían una depresión y se me sentaban por fuera del mostrador en una silla que tenía allí y se ponían a contarme", recuerda. También los señores mayores escogían ese lugar para charlar durante las tardes y pasar el rato.

Para él nunca fue un trabajo, sino que lo disfrutaba todos los días casi como si fuera un pasatiempo. Las cuentas iban bien, pero para él no era lo principal. "Yo no veía la tienda como un negocio, lo veía como que la gente me necesitaba, por eso me encantaba. Era vocacional, no era por dinero. Esta manera de tomarse el trabajo también fue gracias a su mujer, que al trabajar como funcionaria la familia no necesitaba depender del comercio. "Mi mujer es maravillosa, nunca se opuso a nada porque yo nunca tuve vacaciones y aun así me apoyaba", asegura.

Aquellos años eran épocas de austeridad, por lo que la compra en muchas ocasiones eran fiadas. Sánchez rememora que en ocasiones dejaba a la mitad de precio los artículos a las familias que lo necesitaban o, incluso, gratis. "No estaba hecha como para ganar dinero, sino para atender a la gente, era absurda la mentalidad mía. Yo no ponía mucho margen porque me decía que había que ayudar a la gente y luego les daba consejos, les decía de no comprar un producto que era más caro que en otros lugares", comenta.

Carmelo Sánchez cuando recogió su galardón como 'vecino ilustre'. / José Carlos Guerra

Cuando comenzaron a abrir los supermercados y grandes superficies las ventas comenzaron a decaer, por lo que comenzó a abrir solo por las mañanas hasta que finalmente se jubiló en 2019. Ese día los vecinos le prepararon una fiesta sorpresa para despedir toda una vida de servicio al barrio, e incluso le regalaron una placa.

Cuando comenzó su jubilación decidió seguir cerca de su barrio, por lo que adaptó un espacio que había comprado su padre para convertirlo en un local social. En el centro imparten clases de pintura, costura y también está disponible para las necesidades de los vecinos para fiestas. El mismo Sánchez también dedica su tiempo libre a pintar y hacer belenes como un pasatiempo que ahora en la jubilación ha conseguido mejorar gracias a disponer de más tiempo. También es el presidente de las fiestas de San Pío XII y de la agrupación folclórica Nuevos Vecinos Unidos.

Sánchez ha vivido para hacer un poco más amena la vida de sus vecinos, ya sea regalando las viandas, organizando las fiestas del barrio o cediendo el espacio para crear un punto de reunión vecinal. Y por esa razón se siente realizado. "Yo tengo ahora 70 años y me siento como un chiquillo privado porque la gente me saluda y me valora", comenta.