La Policía Local tramita 404 sanciones en un año a personas con patinetas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tramitó el año pasado un total de 404 sanciones a personas usuarias de patinetes eléctricos en la capital. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, aportó este dato en el apartado de las comparecencias del pleno de marzo, en esta caso relativa a «riesgos de los vehículos de movilidad personal», presentada por Vox. Su concejal Juan de Miñón expuso la preocupación del grupo político por la convivencia de estos vehículos eléctricos con los peatones, «la compatibilidad y el buen uso que se hace de ellos, teniendo en cuenta que muchos de los carriles discurren por aceras».

Ramírez afirmó que entre las concejalías de Movilidad y la de Seguridad se diseñó una campaña de normas de uso de la patineta, que se puso en marcha en septiembre del año pasado y fue difundida por varios canales. «Tenía entre sus objetivos fomentar las prácticas de la conducción de los medios de transporte de movilidad personal ante su incremento en la ciudad y la inminente puesta en marcha del servicio de la Sítyneta», señaló.

«Solo 44 siniestros»

El edil detalló las cifras de algunas de las infracciones sancionadas. Por circular por aceras que no tienen permitido el paso de patinetas o zona peatonales no autorizadas, que alcanza los 100 euros, se pusieron 98; por circular con más de una persona, que puede llegar a los 200 euros, 69; por llevar auriculares, 54 y hasta 200 euros; 51 por saltarse un semáforo en rojo y 31 por usar el teléfono móvil. En cuanto a siniestros, se registraron 44, «afortunadamente un número bastante bajo», como señaló Ramírez, quien también recordó que «tenemos en marcha un sistema público de alquiler de patinetas, un modelo único de gestión cien por cien público y que están todas geolocalizadas, por lo que no superan los 25 kilómetros hora, y cuando entran en una zona de convivencia peatonal la patineta reduce su velocidad a 10 kilómetros hora y si es una zona prohibida la patineta se detiene».