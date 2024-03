Los grifos del Gabinete

Estaba sentado en una de las terrazas de la Plaza de Cairasco con un amigo cuando me comentó que este mes el Gabinete Literario cumple 180 años de historia, pues fue fundado el primero de marzo de 1844 cuando Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara, Domingo J. Navarro, Juan Evangelista Doreste y Antonio López Botas decidieron crear una sociedad cultural con ese nombre en la planta baja de lo que entonces era el Teatro Cairasco.

-Pero no voy a hablarte de lo que siempre se repite cada vez que se celebra esta efeméride, sino de algo que jamás se ha puesto por escrito, porque es un secreto que sólo conocen los iniciados.

Entonces me señaló la clave del arco central de la segunda planta donde una pareja de animales flanquea un medallón con el emblema de la sociedad.

-Esta fachada, como las de las catedrales antiguas, fue creada por unas personas que querían transmitir sus enseñanzas a través de símbolos.

-Te refieres a los masones, ¿verdad?

-Lo has adivinado a la primera. Como bien sabes, ellos opinan, y con razón, que una imagen vale más que mil palabras, por eso utilizan símbolos para representar ideas. De modo que debes leerlos, no contemplarlos, porque el lenguaje simbólico es la forma de escritura más arcaica.

Examiné detenidamente el blasón pero seguía sin verle sentido hasta que me preguntó:

-¿Qué son esos animales que rodean el emblema?

-Siendo mitad león mitad águila supongo que serán dos grifos.

-Sin lugar a dudas, ¿pero alguna vez te has parado a pensar qué simbolizan?

-¿Es qué tienen otra función aparte de la meramente decorativa? –pregunté.

-El grifo es una criatura fantástica rodeada de misterio. Supuestamente habitaba en la región de Escitia, que se extendía entre el este de Europa y Asia Central, custodiando el oro que extraían de sus montañas.

-¿Entonces era otro de esos monstruos fabulosos que suelen guardar tesoros, como los dragones?

-Efectivamente, y como todos los guardianes de tesoros simboliza las dificultades que hay que vencer para acceder al conocimiento secreto, por eso en la antigüedad se representaban muchas grifomaquias, escenas de hombres luchando contra grifos, pero como todo símbolo es inagotable también oculta muchísimo más…

Después de un largo silencio preguntó:

-¿De dónde provienen los grifos?

-No lo sé, pero creo que estás a punto de contármelo.

-Su origen está en Oriente Próximo, pues surgió entre los persas. De ahí pasó a babilonios y asirios y mucho más tarde empezó a ser representado en la costa mediterránea hasta que finalmente los fenicios lo llevaron a Grecia. ¿Sabes lo que eso significa?

-Pues la verdad es que no.

-Oriente es el punto cardinal por donde sale el sol, de donde proviene la luz, el conocimiento. Ex oriente lux, decían los romanos, fíjate que todas las religiones vienen de allí. Por lo tanto, debido a su origen oriental, el grifo simboliza la sabiduría, pero esa tan sólo es otra de sus muchas facetas.

-¿Entonces simboliza algo más?

-Al igual que el fénix, el ave que renace de sus cenizas, simboliza la resurrección, el grifo, mitad león y mitad águila, representa la conciliación de lo que esos animales personifican: el azufre y el mercurio.

Aquello me llevó a querer formular una pregunta pero antes de poder hacerlo se explicó:

-No, no me refiero a los elementos químicos ni a los cuerpos simples que llevan esos nombres, sino a la conciencia y el inconsciente. Debido a su color, el azufre era simbolizado por el león y el mercurio, de su naturaleza volátil, por el águila, de modo que el grifo representa la unión de ambos, el primer paso hacia la obtención de la piedra filosofal.

-¡La piedra filosofal! ¿La materia con que los alquimistas pretendían convertir el plomo en oro?

-Sí y no –dijo riendo–, porque la alquimia es la más incomprendida de las ciencias herméticas, ya que el plomo que intenta transmutar no es más que el hombre vulgar al que trata de convertir en un ser superior. Por consiguiente, la alquimia no trabaja con el azufre y el mercurio sino con la conciencia y el inconsciente, para recuperar esa conciencia superior simbolizada por la ‘piedra filosofal’.

-¿Y qué tiene todo esto que ver con la masonería?

-Mucho, porque los masones deben tallar la piedra cubica en punta, que es el equivalente masónico de la piedra filosofal.

Bebí un poco para intentar asimilar todo aquel aluvión de datos cuando de repente volvió a la carga:

-¿Qué lees en el emblema?

-Hay dos letras, que si no me equivoco parecen… la ge y la ele.

-¿Y qué significan?

-Es evidente: Gabinete Lite- rario.

-Pues donde tú has leído eso, un iniciado leería Grandes Luces o Gran Logia.

-¿Qué quieres decir?

-Por un lado, las grandes luces son la Biblia, la escuadra y el compás cuyo estudio y manejo iluminan al masón durante su viaje al conocimiento; y por otro, la gran logia es la autoridad suprema de la masonería, cuyos miembros deben lograr la conciliación de opuestos, por eso se halla entre dos grifos, que en virtud de su fiereza deberían enfrentarse a zarpazos y dentelladas por defender su territorio y sin embargo aparecen en armonía, representando nuevamente esa conciliación de opuestos que se produce en el proceso alquímico que el masón busca alcanzar.

-¿Qué ves debajo del emblema? –volvió a preguntar.

-La clave del arco.

-¡Qué nombre más expresivo!, sin la clave es imposible construir un arco, pues une sus dos partes, las reconcilia. Por eso en la Edad Media se le daba tanta importancia que para tallarla se escogía la mejor piedra. Además, ¿qué es una clave sino la contraseña para comprender un mensaje cifrado? En este caso el que oculta en su interior.

Miré dentro de la clave, pero sólo veía tres esferas, y al decirlo respondió:

-Que representan el ternario que da forma a la masonería desde sus tres grados simbólicos al trinomio de libertad, igualdad y fraternidad, pasando por las tres columnas de orden que son la sabiduría, la fuerza y la belleza. El tres es el elemento clave de la masonería, pues supone la superación de la dualidad, es decir, la realización de la conciliación de opuestos, de ahí que las tres bolas estén situadas en la clave que une las dos partes del arco y vayan aumentando de tamaño como símbolo de dicha evolución hacia lo más alto.

-¡Dios mío! –exclamé–, esto no es una fachada, es un tratado de esoterismo.

-Pues no hemos acabado aún, porque hay más en la parte su- perior.

Miré encima del emblema, donde destaca una especie de flor, pero no hizo falta señalarlo, porque como si me leyese el pensamiento preguntó:

-¿Cuantas hojas tiene?

-Creo que… ¿tres?

-Porque es una flor de lis, ampliamente utilizada en masonería y alquimia ya que sus tres hojas encarnan lo mismo que las tres bolas bajo el emblema, de modo que ambos ternarios representan el axioma hermético que afirma que ‘como es arriba es abajo y como es abajo es arriba’.

-¿Quién diseñó estos símbolos? –pregunté.

-Esta fachada data de principios del siglo pasado, cuando la original se transformó conforme al proyecto realizado por el arquitecto Fernando Navarro y su yerno Rafael Massanet, pero es muy probable que todo esto no fuera idea de ellos sino de algún miembro de este gabinete que también lo era de otra organización…

-¿Y nadie los denunció?

-Jamás, porque se diseñó en plena edad de oro de la masonería española, cuando estaba tan normalizada que hasta dos presidentes del Consejo de Ministros, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxedes Mateo Sagasta, no sólo fueron grado 33 sino grandes maestres del Gran Oriente de España.

-Ha llovido mucho desde entonces.

-Sí, ya casi nadie recuerda estos símbolos, ni siquiera los masones. Y si a alguno le hablamos de los grifos del Gabinete Literario, la mayoría pensará que nos estamos refiriendo a los del cuarto de baño.

-¿Entonces ya no hay auténticos iniciados?

-Sí, pero la mayoría están aca- bados.

