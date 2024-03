"En áreas urbanas los árboles nunca llegan a tener condiciones óptimas"

undefined

Los espacios verdes son cada vez más necesarios en las ciudades para aminorar el incremento de temperatura que se produce por la contaminación y el cambio climático. La arborista Lisa Franke (Alemania, 1990), que participó en el Seminario sobre Arboricultura y Paisaje que tuvo lugar en la Económica de Las Palmas de Gran Canaria hace unos días, explica en esta entrevista qué cuidados necesitan los árboles pequeños para que puedan desarrollarse sin problemas entre el hormigón y el asfalto.

¿Qué cuidados básicos necesitan los árboles jóvenes de ciudad, aparte de abono y agua?

Podas específicas, estructurales o de formación para lograr árboles adultos de un tronco único, altos y con una copa permanente estable y sostenible, y que dejen espacio a personas y vehículos. Y eso solo podemos conseguirlo con podas de formación periódicas desde el principio, con pequeñas intervenciones, para evitar después tener que hacer cortes drásticos por ramas demasiado gruesas. Todo dependerá del aspecto deseado y de la ubicación en la que se encuentre el ejemplar. Un árbol joven, correctamente cuidado y formado, va a salir mucho más barato en su mantenimiento que uno en el que no se invierta dinero y trabajo desde el principio. Por supuesto, las podas tienen que ser realizadas siempre por expertos.

¿A qué suelen estar expuestos los árboles jóvenes?

Depende de su ubicación. Pero, en general, a espacios de enraizamiento muy limitados, disponibilidad de agua y nutrientes muy reducidos, suelo demasiado compactado y sellado, mala calidad del mismo, contaminación y condiciones climáticas extremas.

"Los árboles se caen porque los parterres están muy hormigonados y no son hoyos de plantación"

¿Son adecuados los parterres en los que se plantan?

Desconozco lo espaciosos que son en Las Palmas de Gran Canaria bajo tierra y hacia los lados. Pero si se le proporciona al árbol el espacio adecuado para desarrollar las raíces; también cuando son maduros y no solo en el momento de la plantación, para que entre el aire y agua suficiente, serán parterres adecuados. En áreas urbanas nunca se llega a tener condiciones óptimas para los árboles, pero siempre se debería llevar a cabo todas las medidas posibles para mejorarlas. Por los árboles que he visto caerse en los municipios de la isla, en la mayoría de los casos los parterres estaban mal dimensionados para la especie de árbol que se había plantado. Además, estaban muy hormigonados y no parecían hoyos de plantación.

¿Cómo afecta a su desarrollo los orines y heces de perros, así como los detergentes que utilizan algunos dueños pese a estar prohibidos?

Los detergentes les afectan más que los orines y las heces, por las sustancias tóxicas que contienen. Dañan no solo al árbol, sino sobre todo a la fauna del suelo. Aparte de que son persistentes en el medio y no biodegradables. Grandes cantidades de orines en un solo árbol no es bueno; se puede observar que donde esto ocurre no crece musgo en la corteza. Además, cambian el contenido nutritivo del suelo y su PH por lo que será aconsejable echar bastante cantidad de agua después. Por supuesto, sin detergentes.

¿Cuánto tiempo suelen tardar por término medio los árboles de ciudad en hacerse adultos?

En cuanto empiezan a florecer se le considera ya un árbol adulto, que no es lo mismo que llegar a su tamaño definitivo. Depende de la especie y la función que tengan en el lugar, pero pueden tardar entre 20 y 50 años; en algunos casos, hasta los 100 años. Sobre todo en especies de árboles que durante el invierno descansan.

"En calles estrechas se deberían plantar especies con copas delgadas para dejar pasar la luz y no crear conflictos con los edificios"

¿Cómo repercute en su desarrollo los incrementos de periodos de calima y aumentos de temperatura que estamos sufriendo en la isla?

La calima repercute de forma negativa en el desarrollo de los árboles de ciudad. Los expertos dicen que las partículas que trae la calima son muy nutritivas, pero como las ubicaciones de los árboles en la urbe suelen estar altamente selladas no les beneficia demasiado. Más bien tiene una influencia negativa al cubrir sus hojas con más polvo que la contaminación ya existente, reduciendo de este modo la capacidad de hacer fotosíntesis y aminorando su crecimiento y el desarrollo de su función. Con exactitud no se sabe cómo les afecta, creo que haría falta hacer más estudios al respecto.

¿Qué tipo de árboles se deben plantar en las calles para crear sombra y, al mismo tiempo, que no dificulten el tránsito ni molesten en los edificios?

Depende si la calle es estrecha, amplia o de varios carriles. Se deberían elegir especies de árboles que, por su hábito y tamaño, mejor se adapten al lugar. En calles estrechas se deberían seleccionar especies con copas delgadas y a lo mejor no tan densas para crear sombra, pero sí que dejaran pasar la luz. De este modo, no se crearían conflictos entre la copa y los edificios colindantes. En vías amplias, se pueden seleccionar especies con copas más amplias. Para que un árbol no repercuta en el tránsito de personas y vehículos es imprescindible elegir árboles de calidad procedentes de viveros, que tengan un único tronco y copa en altura para seguir con las podas de formación periódicas y con pequeñas intervenciones. De este modo, se crean espacios libres para el tránsito sin necesidad después de cortar ramas gruesas o hacer desmoches. Invertir un poco más de dinero al principio es lo idóneo para asegurar después un mantenimiento mínimo.

¿Las plantaciones de árboles autóctonos en ciudad dan más garantía de éxito?

Se sabe que las especies autóctonas son capaces de sobrevivir en las condiciones pésimas que alberga una ciudad, así que es mejor elegir árboles locales. Muchas veces, las especies introducidas y cultivadas son las que mejor aguantan, pero creo que siempre hay que optar por los de la región y ver cómo se van adaptando a las condiciones. Si no se logran plantaciones exitosas, vale más plantar especies cultivadas en las ubicaciones más duras e intentar plantar el mayor número posible de especies autóctonas en parques y jardines, donde suele haber condiciones más naturales. De todas formas, una plantación exitosa depende de muchos factores, como una planificación detallada, la preparación del lugar donde va a ir ubicado y poder contar con árboles de calidad.

"Hay que invertir en profesionales que sepan podar para que los ejemplares tengan una larga esperanza de vida"

¿Cómo ve las plantaciones que se efectúan en la ciudad?

Para mí siempre hace falta crear más espacios verdes. Viendo cómo está afectando el cambio climático a las Islas Canarias, cada vez vamos a necesitar más sombra en las calles para poder transitar sin sufrir el sol directo. También es importante crear el mayor número de parques posible para crear un ambiente más soportable en la ciudad. En Las Palmas de Gran Canaria, hay árboles de carretera, árboles de parques y árboles grandes en ramblas. En muchas ocasiones, las especies elegidas se encuentran en lugares inadecuados, pero si queremos conservar el mayor número posible de árboles ya plantados y queremos que los que se planten nuevos tengan la mayor esperanza de vida posible hay que invertir en profesionales que sepan de poda para evitar los desmoches drásticos que vemos.

¿El coste que genera el mantenimiento de espacios verdes es un lastre para crear más arboledas?

Muchas veces suele ser la disculpa perfecta para todas las cosas relacionadas con el medio ambiente. Plantando árboles y creando espacios verdes no se gana dinero, aunque sí ganamos en muchos otros aspectos que valen más que el dinero como es mejorar nuestra calidad de vida. Esperemos que este cambio de mentalidad llegue pronto.

Cada vez son más necesarios los espacios verdes. No solo para aminorar el calor y el ruido de las ciudades, sino también para buscar espacios de calma y sosiego ¿Cree que las administraciones públicas son conscientes de estas necesidades o en ciudades con litoral como Las Palmas de Gran Canaria está más en un segundo plano por eso de tener un espacio al aire libre como el mar?

Creo que las administraciones públicas sí son conscientes de que se van a necesitar cada vez más espacios verdes, también en ciudades donde tenemos el mar al lado. Pero, por razones que desconozco, no despiertan y se ponen manos a la obra. Seguimos dándole más importancia al cemento y al asfalto que a un árbol o un parque. Es más, los peores terrenos siempre se dejan para parques. Todavía ignoramos el valor que tiene un árbol en nuestro barrio y para cada uno de nosotros.

¿Se podrían crear en esta ciudad corredores verdes en las azoteas o en edificios públicos con árboles de bajo porte para bajar la temperatura ambiental?

Cuando se trata de azoteas de edificios ya construidos, solo se puede crear espacios verdes con plantas en contenedores o ajardinamientos livianos de tejado. Pero eso es mejor que nada; se deberían fomentar. Pero a la hora de construir un edificio se pueden plantear estas alternativas medioambientales, ya que se puede planificar qué árboles pueden plantarse y dónde para que puedan sobrevivir a largo plazo en condiciones seguras. Existen un montón de ejemplos buenos de 'casas bosque' en las que nos podemos inspirar, como por ejemplo el 'Bosco verticale' en Milán; un complejo de viviendas en Alt-Erla, en Viena, o los edificios postmodernos de Hundertwasser creados en distintas ciudades del mundo.

