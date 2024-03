El quiosco de San Telmo: entre dulces y confesiones

El quiosco Bernardo del Parque San Telmo es casi como un confesionario. Su propietario, Alejandro Delgado, ha escuchado historias de todo tipo, desde nuevos amoríos, rupturas y problemas entre amigos, entre otras. «Tengo un máster en Psicología», bromea Delgado. Desde su puesto privilegiado en el parque, se entera de todo lo que ocurre y conoce a los viandantes rutinarios. Para Valls el parque es como su segunda casa, lleva toda su vida trabajando en el negocio que heredó de su abuelo, Bernardo Vals, hace más de ocho décadas años.

En 1939 el alicantino Bernardo Valls vendía dulces en un carro que transportaba de su garaje todos los días. En él almacenaba los manjares por los que todo niño babeaba y los padres gastaban las perras. Las garrapiñadas, pasas, barquillos, caramelos, galletones o garbanzos fritos hacían las bocas agua. Aunque sus servicios no se limitaban exclusivamente a los dulces, también alquilaba cuentos populares, que los clientes solían leer en los bancos.

Sin embargo, antes de asentarse en el lugar, también se ganó la vida en otros sectores. En Alicante ya había trabajado como panadero, pero al llegar a la Isla y mudarse a Arucas abrió su propia heladería. Poco tiempo después consiguió la licencia del Consistorio capitalino para la venta ambulante en el Parque, y dejó atrás los helados.

Relevo generacional

Valls comenzó a vender en un carro con ruedas que transportaba todos los días. Unos años después fue sustituido por uno permanente para evitar llevar de aquí para allá la pesada carga. Fue gracias a la intervención de un concejal del Ayuntamiento capitalino de la época, que le ofreció incorporación de un quiosco para evitar que los dueños cargaran con tanto peso. En este nuevo quiosco comenzó a trabajar una de sus hijas, María del Carmen Valls.

María del Carmen pasó a ser la propietaria en los 70, cuando su padre falleció. Por esas fechas había varios puntos de venta en el parque, pero a partir del 2000 desaparecieron progresivamente. «Había cuatro, uno en la esquina; otro en la entrada de la estación que era una barbaridad porque abrían 24 horas y se dedicó a vender alcohol, así que seguramente lo cerraron por eso; también había otro en la esquina de abajo que vendía incluso perritos calientes, y otro que es el que actualmente es de turismo que era un quiosco que vendía más bien periódicos y revistas», recuerda Delgado.

La estructura del quiosco actual no fue la de siempre, anteriormente era rectangular y estaba plagado de espejos para que los clientes vieran la mercancía a través de ellos. «Hasta los 80 y algo, era de cristales, pero cuando llegó la droga a Las Palmas era con cristales y rejas, porque los rompían cada dos por tres para robar», recuerda. Sin embargo, cuando tuvieron lugar las obras en el parque, la estructura tuvo que ser removida, y cambió ese quiosco por el actual que era utilizado por UNICEF en los 80, ubicado en Triana.

En 2008 Delgado heredó el negocio cuando María del Carmen se jubiló. El negocio no era desconocido para él, ya que desde pequeño siempre estaba ayudando a su madre, por lo que prácticamente se crio en el Parque. Desde entonces, Delgado ha incorporado productos que antes no se vendían como bebidas energéticas o dulces que antes no existían. «Mi madre no vendió nunca un Power King, ahora los niños demandan eso, yo ahora mismo tengo el agua casi a la par que las bebidas energéticas, es una barbaridad», apunta desde el interior de su quiosco.

A Delgado el trabajo en el quiosco nunca se le ha hecho pesado, es más, lo adora. «Me encantan los niños, son todos amigos míos, me encanta cuando les ves la alegría al llegar y se les ilumina la cara al ver los dulces, yo les tengo mucho cariño y después con la gente joven también me mantengo bastante conectado porque hay pandillas por todos lados y hay noviazgos, romances, cabreos. Al fin y al cabo, todo lo que viví yo en la adolescencia ahora lo veo desde otra perspectiva y opino porque ellos me preguntan, pero todo de muy buen rollo», destaca.

El ambiente en el parque siempre es distendido, la gente pasea, se toma algo, charlan, los niños se divierten en el parque infantil y los perros conviven en el pipican. En esa estampa de tranquilidad convive Delgado con algunos clientes de todo la vida y otros tantos que son pasajeros. «El que viene al Parque es para quedarse, se toma algo y habla conmigo y yo enseguida les hago preguntas y puedo garantizar que me entero de todo lo que pasa», cuenta.

A Delgado le quedan cuatro años para la jubilación después de toda una vida dedicada a endulzar la vida de sus clientes. Por su quiosco pasan cada día cientos de personas al estar en un punto estratégico entre la estación y Triana. A muchos los conoce de toda la vida, y otros tantos son transeúntes que pasan cada día en la ajetreada rutina de la ciudad. Pero todos se llevan la carismática atención de Delgado, que las bromas y la sonrisa son su pan de cada día.

