La historia silenciada de San Lorenzo de Tamaraceite

La Biblioteca Insular de Gran Canaria acogerá el 10 de abril, a las 18.30 horas, la conferencia del escritor y poeta canario Juan Francisco Santana Domínguez, titulada El municipio de San Lorenzo de Tamaraceite. Un ejemplo de historia silenciada. El acto contará con la participación de María José Godoy Bellas, profesora de primaria, escritora y poeta.

La intervención de Santana Domínguez se inspira en su estudio microhistórico que cuenta la historia de Tamaraceite y sus alrededores, que fue calificado con sobresaliente Cum Laude por Unanimidad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El escritor y poeta canario, coordinador provincial de Programas Educativos para el Gobierno de Canarias, ha publicado ocho poemarios, nueve ensayos históricos y biográficos, una novela y un libro cuaderno didáctico.

Juan Francisco Santana Domínguez. / LP/DLP

“El objetivo fundamental de la historia debe ser recuperar y sacar a la luz la verdad, porque la historia no es lo que queremos oír ni lo que queremos que sea, simplemente es lo que sucedió. En ocasiones surgen hechos históricos que pueden constituir un orgullo y en otras convertirse en vergüenza y pesadilla. Este trabajo pretende sacar a la luz la historia de San Lorenzo, desde que en el siglo XV la zona era un reino de los antiguos canarios hasta la anexión forzada e ilegal que de este municipio hace Las Palmas de Gran Canaria, el día 1 de enero de 1940, aprovechando un momento histórico que le permitió saltarse la Ley Municipal del año 1935, que impedía aquella injusta anexión”, señala Juan Francisco Santana Domínguez.

Acerca de la historia

“Para poder comprender la historia de San Lorenzo es necesario retrotraernos, al menos, a la segunda mitad del siglo XV, momento en que Canarias es incorporada a la Corona de Castilla. Desde los primeros momentos de la conquista de la isla de Gran Canaria, e incluso antes de ser conquistada, hay dos topónimos que aparecen reflejados con bastante frecuencia, como son el de Atamarasaid y el de Atenoya que con el paso del tiempo pasarían a llamarse las actuales Tamaraceite y Tenoya”, matiza Juan Francisco.

“Mi trabajo no tiene como objetivo centrarme en Tamaraceite sino en el municipio de San Lorenzo al completo. Es curioso como en el año 1939 medía 51 kilómetros cuadrados mientras Las Palmas medía 49, el concepto de que esta última fue la ciudad más grande a nivel de territorio en la Isla se desmitifica en este estudio microhistórico. En cuanto a varemos temporales, el estudio va desde la época de la conquista hasta el año 1939. Este estudio está lleno de sorpresas ya que la mayoría de la población desconoce la existencia de San Lorenzo y su pasado a nivel histórico. Mis tesis doctorales nacen de los archivos, a los que la mayor parte de la población no puede acceder, y con mis estudios he hecho que las personas obtengan conocimientos sobre dicho municipio grancanario”, comenta Juan Francisco Santana.

“En mi conferencia nos situamos en cómo aparece y cómo va cambiando la toponimia. Así como contar cómo fue su anexión a la ciudad de Las Palmas, una anexión cruenta. El objetivo es que las personas obtengan respuestas a las inquietudes de conocimiento que puedan tener y si desconocen del tema que generen esa curiosidad por conocer la historia de su Isla, siempre tendemos a mirar la historia de fuera sin pararnos a pensar en toda la riqueza que hay en el lugar que vivimos. Es una historia muy silenciada que sorprenderá al espectador”, concluye el ponente.

Juan Francisco Santana es delegado en Canarias desde 2017 y director en España, desde octubre de 2020, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con sede en New Jersey (Estados Unidos). Es embajador de la Paz, Círculo Universal de Embajadores de la Paz, con nombramiento en Francia y Suiza y académico de las Artes y Letras de Guinea-Bissau. Ha sido Premio Estrella de la Cultura 2022 en Gran Canaria.