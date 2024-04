La renovación constante de Las Palmas de Gran Canaria a través del aprovechamiento de espacios

Canarias es una comunidad experta en el aprovechamiento. Gran parte de su gastronomía permite que no se tire nada a la basura, además de la reutilización de productos de toda clase a causa de los momentos de escasez que han marcado a sus habitantes. Sin embargo, en cuanto a espacios se refiere, los solares y edificios abandonados son elementos habituales en la imagen de las ciudades del Archipiélago. Precisamente para aprovechar estos espacios se ha llevado a cabo en los últimos años en Las Palmas de Gran Canaria una política de reutilización con el objetivo de convertirlos en lugares para la ciudadanía, al menos por un tiempo. Esto es hasta que el propietario del solar decida darle el uso que tenía previsto. Es una propuesta que desde el Ayuntamiento capitalino esperan dar un impulso a través de compartir experiencias con otros países.

Con el objetivo de conseguir una estrategia común en diferentes retos, la Unión Europea promueve el proyecto Impetus en el que participan siete ciudades de Italia, Francia, Letonia, Polonia, Rumanía y España. Técnicos de administraciones públicas locales o regionales de esos países comparten sus experiencias en reuniones a lo largo los seis emplazamientos en los cuatro años que durará el proyecto, iniciado en 2023. Las Palmas de Gran Canaria acogió ayer y a lo largo del día de hoy los encuentros organizados por Sagulpa y el área de Promoción Económica y Ciudad de Mar. El geógrafo y técnico de Sagulpa, Santiago Hernández enumeró los cuatro casos de reutilización urbana que la capital grancanaria ha llevado a cabo a través del proyecto 'huecos urbanos'.

Primera actuación

La primera actuación fue en una parcela de Franchy Roca, donde se hizo un pequeño parque que estuvo habilitado para la población durante siete años. En la actualidad ya se ha convertido en un edificio de uso residencial, que era lo previsto en el Plan General de Ordenación. En otro caso, el edificio de Artes y Oficios que era utilizado para dar clases de disciplinas artísticas, se ha terminado convirtiendo en el Parque Pino Apolinario que disfrutan los vecinos del istmo. El inmueble pertenecía al Gobierno de Canarias y por un problema con la estructura estuvo en desuso durante ocho años. El Gobierno cedió el espacio de forma temporal al Ayuntamiento con la condición de demoler el edificio y construir en su lugar un parque con un huerto urbano. Más adelante ambas administraciones llegaron a un acuerdo para ceder la parcela y, de esta forma, dejar el espacio verde de forma permanente.

El solar de Franchy Roca antes de que se construyerá el parque. / Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria

Algo similar sucedió en el parque de El Rincón, el Ayuntamiento dispuso una zona de juegos para niños y de deportistas en lo que estaba previsto que fuera un hotel municipal para apoyar la actividad de congresos. Sin embargo, desde hace ocho años el parque forma parte de la ciudad, y lo seguirá siendo, porque ante su buena acogida el Ayuntamiento decidió comprar una parcela cercana para ubicar el hotel.

Una mujer en el huerto urbano del Parque Pino Apolinario. / Andrés Cruz

Cambio de ubicación

Pero no todos los proyectos consiguen afianzarse en la misma ubicación. El huerto urbano de la calle Luchana fue demolido recientemente para cumplir la función viaria que tiene previsto el Plan General de Ordenación de cara a la prolongación de Mesa y López. "Duró nueve años de experiencia en un momento de transformación del barrio", apuntó Hernández. El anuncio de la piqueta destrozando el huerto no fue bien recibido para los vecinos, que entraron en el espacio para evitar que lo echaran abajo sin recoger a los lagartos que habitaban la zona. Tras recuperar a los animales, el Ayuntamiento prometió que el huerto sería trasladado a un nuevo emplazamiento en el barrio.

De cara al futuro el Consistorio pretende remodelar de siete solares en los Riscos para convertirlos en zonas de esparcimiento. "El plan especial obliga al Ayuntamiento a comprar esos solares, pero mientras eso ocurre se ha llegado un acuerdo con los propietarios para prestar esos solares para espacios de ocio", explicó Hernández.

El gobierno municipal también trabaja para redactar una normativa específica para impulsar este tipo de renovaciones. "A nivel europeo existe una falta de regulación legal específica en lo que son los usos temporales de espacios públicos o privados y el hecho de que no haya una regulación hace que se promuevan menos", destacó Tomás Mayor, técnico de Promoción Económica y Ciudad de Mar. Es más, Mayor destaca que es esencial para continuar el proyecto de huertos urbanos, ya que la base legal que lo amparaba ha caducado. "Se hicieron las adjudicaciones a los vecinos, pero caducaron y no se renovaron los permisos, entonces, en la actualidad, los ciudadanos que están haciendo uso de los huertos urbanos están en precario, no hay una base legal para hacerlo", detalla.

Suscríbete para seguir leyendo