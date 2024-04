Ricardo Moyano, magistrado y escritor: «Es difícil compaginar el trabajo de juez con la escritura creativa»

Magistrado, ajedrecista, escritor y amante del rock. Ricardo Moyano plasma en su literatura una amalgama de aficiones que compagina como puede con su trabajo de magistrado de lo civil en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y con las clases que imparte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hace escasos días presentó su última novela, El faro del fin, inspirada en sus primeros años como juez en El Hierro.

Tras más de 40 años como magistrado, guardará cientos de anécdotas en su cabeza. ¿Lo que ve en los juzgados le ha servido para escribir?

Sí, esta última novela es un ejemplo. Tengo en la cabeza muchas anécdotas e historias que a veces la gente me dice: ¿por qué no usas eso para más obras literarias? Es posible que en algún momento lo haga. En esta última cogí recuerdos que no son de la época de El Hierro, sino posteriores, y los fui mezclando. Yo nunca escribo memorias, lo que escribo siempre es ficción y a veces encajan y a veces no, pero claro que tengo muchas experiencias de la sala de Gobierno y de la Asociación de Jueces, ya que he sido portavoz muchos años de los juzgados por los que he pasado, aunque tampoco he estado en tantos. En esta sala llevo muchísimo tiempo, desde 1989, porque a los seis o siete años me paré en la Sección Tercera.

¿Recuerda sus comienzos en la escritura?

Empecé desde muy niño. El primer relato que hice fue con 12 años, recién llegado a Las Palmas, y era para un concurso radiofónico de la cadena SER, de la periodista Mara González. Convocó un concurso de cuentos infantiles que se leían en la radio y el mío lo seleccionaron durante dos años. Luego continué en revistas literarias de juventud y, ya más en serio, hice una novela en 1989, con la que gané un segundo premio en Ciudad de Alcorcón y está inédita todavía. A ver si un día también la publico, que tiene que ver con el ajedrez. Después entramos en esta novela de Melilla, polvo y sueño, de 2019, que realmente es un tema muy antiguo que tenía en la cabeza desde que hice la mili, pero la desarrollé mucho después. El faro del fin es la tercera, la segunda que publico realmente.

¿Cómo fue esa época de la mili en Melilla que inspira su primera novela?

Bueno, mi padre era militar y yo ya conocía un poco ese ambiente. No es un mundo que ame, pero sí veía el lado positivo. En la mili pasé momentos muy duros y desagradables, pero había otros muy bonitos de compañerismo. Veías la naturaleza, paisajes, recorrías Melilla entera como soldado y esas son cosas que se te quedan. Anecdóticamente, me licencié diez días antes del golpe de estado de Tejero. Viví los tiempos de preparación y había muchos rumores de que podía pasar algo de ese estilo. Había conversaciones en el cuartel de los mandos que uno oía y se quedaba preocupado. Estando ya en Las Palmas, me acuerdo que puse la Cadena SER, oí que habían entrado en el Congreso unos guardias civiles y me quedé sorprendido por si me iban a llamar al cuartel. Estuvieron a punto, luego me enteré. Si el golpe hubiera triunfado, nos hubieran movilizado a los soldados otra vez, pero, como no triunfó, nos dejaron tranquilos.

Una de las jurisdicciones que más sufre la elevada litigiosidad de Canarias es la civil. ¿Cómo saca tiempo para compaginar todo?

Es muy difícil y tenemos mucho atraso. No por el trabajo de los jueces, sino por todo el volumen que entra. Es complicado compaginar eso con cualquier afición que tengas y la literatura creativa, además, es muy exigente. El trabajo documental lo puedes hacer estando cansado, vas investigando los documentos, pero la creación te exige una concentración total y tener la cabeza muy lúcida. El mejor momento es por la mañana, en el ratito ese que puedes sacar antes de meterte con las sentencias.

Como ajedrecista tampoco le fue mal.

No, aunque a un nivel modesto. Cuando llegué a Las Palmas con 13 años, empecé a meterme en los clubes de ajedrez, progresé muy rápido y llegué a un Campeonato de España casi al año siguiente de haberme federado. Luego, dos campeonatos de España por equipos, un campeonato escolar nacional. En mi época de la adolescencia fue cuando más jugué, hasta que acabé la carrera, y empecé a opositar. Tenía claro que no iba a dedicarme profesionalmente al ajedrez y ya cuando vi que era incompatible lo fui dejando. Jugué al ajedrez postal también, aprovechando que ya no jugaba muchas partidas en vivo, y ahí conseguí el título de maestro nacional. Ahora sigo con el móvil, en partidas rápidas por internet, que hay unos servidores increíbles. En el ajedrez, como se suele decir, el gusanillo nunca se puede matar.

Empezó a escuchar jazz y luego pasó al rock. Hasta el punto de que dedicó un libro a Burning.

A lo mejor es raro porque lo habitual suele ser al contrario. El jazz es una música más elaborada, más minoritaria, y lo normal es que uno empiece escuchando música moderna. Pero cuando empecé a escuchar jazz tenía 11 o 12 años y me sorprendió, me aficioné. Después descubrí el rock anglosajón, el rock en español, que en aquella época, cuando era muy niño, no se cantaba. Burning me gustaba porque combinaba letras sentimentales con el rock and roll, y tenía muchas canciones románticas y baladas. Un grupo de amigos en Internet empezamos a hacer unas páginas sobre este grupo y acabé haciendo el libro, con todas las vivencias que tuve y la documentación que reuní.

Hace pocos días presentó su última novela, El faro del fin. ¿Cómo han sido las primeras reacciones?

Muy buenas. Yo siempre digo que cuando uno autoedita un libro, por un lado, es más fácil porque lo has hecho tú y dices: aquí está. Pero, por otro lado, también te sometes al juicio del lector. Si es un libro muy malo, te lo van a decir también. Hasta ahora ha sido todo muy positivo, la verdad. A los que le gusta me dicen que les engancha, que siguen leyendo todos los días porque la trama es de intriga, pero también me hablan de que tienen ganas de conocer El Hierro, los que no lo conocen. Entonces, hasta ahora es muy positivo, pero también aparecerá alguno que no le guste. Eso es como el ajedrez: ganas y pierdes.