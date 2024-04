El Cabildo aportó 450.000 euros a la ciudad para celebrar el Carnaval

El Cabildo de Gran Canaria aportó a la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria en forma de subvenciones un total de 450.000 euros. De esta cantidad, 100.000 euros se destinaron a financiar los gastos corrientes derivados del concierto de la gala de la Reina y el Carnaval de Día, lo que supuso el 23,42% del presupuesto presentado por el Ayuntamiento al Cabildo de 427.000 euros. La resolución de concesión de la ayuda recogía que el objeto del proyecto era la celebración de los eventos de la gala de la Reina, «con la actuación de un artista invitado de renombre internacional».

Los 350.000 euros restantes fueron aportados por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras y Vivienda, que dirige Augusto Hidalgo, para el acondicionamiento de la parcela dentro del puerto donde se iba a celebrar los Carnavales del Mundo, actuación que tuvo un coste de 1,2 millones de euros y que la Sociedad de Promoción adjudicó en su momento por la vía de urgencia.

Sobre esta segunda aportación del Cabildo, Pepa Luzardo, del grupo popular, señaló que el dinero que se gastaron para adecentar el recinto «era a fondo perdido, porque solo se pudo usar una sola vez», ya que luego viene la obra de Belén María para el soterramiento de la Avenida Marítima y mejora de los enlaces Belén María-Torre Las Palmas, en su primera fase.

Luzardo subraya que en el Cabildo Insular hay cosas «que se hacen directamente sin ningún problema a dedo», mientras que lo que es la gestión de sacar a concurso asuntos como los conciertos que tienen que ver con el área social, entre ellos los contratos a las entidades tuteladas, «que tienen alrededor de 500 chicos menores, pues no se dan la misma prisa».

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Cabildo destacó que ese dinero se le dio a una empresa pública «que es un saco sin fondo y seguro que mucha gente no sabe que el Cabildo dio ese dinero». Luzardo recordó que ella formó parte de la Sociedad de Promoción algunos meses «y luego ya me echaron porque estaba con voz y sin voto, y como empecé a pedir papeles ya me echaron».

Suscríbete para seguir leyendo