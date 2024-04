La estela del ingeniero Juan León y Castillo

El ingeniero Juan León y Castillo es todo un referente en la historia de Canarias y especialmente en Gran Canaria. Gracias a él y a su hermano, el político y diplomático Fernando León y Castillo, ministro también de Ultramar durante el reinado de Alfonso XII, fue posible la construcción del puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria en 1883. La infraestructura, tan necesaria para la ciudad, fue todo un hito para el progreso social y económico de la capital grancanaria y de la isla. Siguiendo su estela, la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, decidieron en 2018 establecer el Premio Ingeniero Juan León y Castillo para ensalzar las iniciativas y el trabajo de empresas y profesionales del sector que contribuyen con sus obras al progreso del Archipiélago canario.

Los galardones, que tienen carácter bianual, aunque han estado sin otorgarse después de 2018, fueron entregados este jueves en un acto en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, donde se recordó el carácter de 'servicio público' que tienen los ingenieros en la sociedad y el papel tan importante que desempeñan para seguir construyendo el futuro.

Los premios de esta segunda edición fueron a parar al proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira, la obra de la Carretera Agaete-La Aldea; el tramo La Aldea-El Risco, y al ingeniero José Luis Martínez Cocero. También se otorgaron menciones especiales a la Fundación canaria Satocan-Júnguel Sanjuán, Red Eléctrica de España, a los ingenieros José Antonio Llombart Jaques y Pedro Martínez-Corbalán y a la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas María de la Salud Gil Romero.

El acto, que estuvo presidido por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, reunió al presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo; y al decano de la Demarcación de Las Palmas, Felipe Roque; entre otras personalidades civiles y militares. Precisamente, este año se celebra el 50 aniversario de la constitución de la Demarcación de Las Palmas y el bicentenario del fallecimiento del canario y también ingeniero Agustín de Betancourt, que contribuyó a la creación del colegio de profesionales.

Tanto el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos Miguel Ángel Carrillo como el decano de la Demarcación de Las Palmas Felipe Roque recordaron que se trata de una profesión muy demandada tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas, pero que en los últimos años está sufriendo un retroceso ante la falta de vocaciones. La buena noticia es que el próximo curso académico la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria incluirá en su oferta un Máster de Especialización.

Loa al constructor del Puerto

Un vídeo recordó a los asistentes, que tuvieron que ser distribuidos en dos salas para seguir el acto, la figura del ingeniero Juan León y Castillo, que contribuyó no solo a la construcción del Puerto de La Luz, sino de otras obras de gran relieve para Gran Canaria como el Faro de Maspalomas o el Lazareto. Posteriormente, se desarrolló la entrega de galardones, que comenzó con las menciones honoríficas. El primero en subir al escenario fue el joven ingeniero Pedro Martínez-Corbalán, que pese a sufrir síndrome de Usher, que provoca sordoceguera, puso de manifiesto que no hay barreras si se quiere aprender y se tiene vocación. Pedro Martínez-Corbalán reconoció que había sido "muy duro" lidiar con las derivaciones que conlleva el síndrome, así como un "gran esfuerzo" seguir estudiando. "Si no hubiera sido por mis padres, hermana y amigos no hubiera terminado la carrera", dijo. Y agradeció a Carlos Acosta que, pese a su problema, le hubiera dado una oportunidad profesional.

La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas María Salud Gil, que recogió la distinción el día en que cumplía años, agradeció el reconocimiento y declaró que en su trayectoria profesional siempre ha estado presente "el compromiso social".

El ingeniero José Antonio Llombart; entre cuyas obras se encuentran el viaducto de Teror, el del Guiniguada y el de Puerto Rico, reconoció el trabajo de las decenas de personas que hay detrás de una gran infraestructura. Y señaló que en Canarias se "aman" las estructuras y las infraestructuras por la buena acogida que tienen entre los ciudadanos.

Galardonados: Dos proyectos y un ingeniero La Central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira: La iniciativa, desarrollada conforme a la concesión otorgada por el Cabildo de Gran Canaria, mereció la valoración del jurado por su aportación al desarrollo de las energías renovables y por garantizar el agua en la Cumbre y Medianías del sur de la isla, dotando de garantías de suministro y seguridad al sistema eléctrico insular. La Carretera Agaete-La Aldea, tramo La Aldea-El Risco. El proyecto viario, ejecutado por la Unión Temporal de Empresas OHLA, Fomento de Construcciones y Contratas y Hermanos García Álamo, fue reconocido por su mejora de la conectividad y la seguridad para los ciudadanos del municipio de La Aldea de San Nicolás y de las personas que transitan por este trayecto. El ingeniero José Luis Martínez Cocero fue premiado por su brillante trayectoria profesional en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias como director de obra de los principales proyectos de carretera de Canarias.

La delegada de Red Eléctrica de Gran Canaria Ainhoa Irigoyen Goicoechea agradeció la mención por el esfuerzo que la compañía está haciendo en la integración de las energías renovables en el sistema para alcanzar los objetivos de Europa de la descarbonización, así como la interconexión entre islas.

Premios Ingeniero Juan León y Castillo 2024 / José Pérez Curbelo

Juan Miguel Sanjuan Jover, presidente del grupo Santocan, fue el encargado de recoger el galardón en nombre de la Fundación Jungel-Sanjuán. Agradecido, recordó que en el estrado tendrían que estar las familias, madres y educadores que trabajan con niños y con jóvenes con discapacidad o que son vulnerables. "Ellos son los que tienen el gran mérito", declaró.

Menciones especiales - La Fundación canaria Satocan-Júnguel Sanjuán. La mención especial se otorgó por su compromiso y solidaridad con la infancia y la juventud en Canarias desde hace dieciocho años además de colaborar con asociaciones que velan por las personas más vulnerables. - Red Eléctrica de España. En este caso se valoró el impulso de la empresa en la producción de energías renovables y su apuesta por la innovación en Canarias, cubriendo más del 20% de la demanda energética. - El ingeniero José Antonio Llombart Jaques fue galardonado con otra mención especial por su contribución a la mejora de la conectividad de Gran Canaria con el diseño de los viaductos más importantes de la isla. - El ingeniero Pedro Martínez-Corbalán fue distinguido por ser ejemplo de superación personal y en reconocimiento al trabajo de las nuevas generaciones. - La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas e hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (2018) María de la Salud Gil Romero fue destacada por su larga e intensa trayectoria profesional de lucha, entrega y compromiso personal y profesional para el desarrollo económico y social de Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales acudió al acto para recoger el premio por la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira, que implicará tener 700.000 metros cúbicos de agua desalada en la Cumbre para suplir cualquier emergencia hídrica en la isla además de ofrecer energía renovable. Morales señaló que si Juan León y Castillo llevó a la isla al "siglo XX", este proyecto la llevará "al siglo XXI".

Jorge García Piñeiro y Fernando Gómez Casas fueron los encargados de recibir el premio que otorga la Demarcación de ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Las Palmas conjuntamente con la consejería de Obras Públicas del Ejecutivo canario por la Carretera Agaete-La Aldea. Lo hicieron en representación de las empresas que contribuyeron a su construcción: la Unión Temporal de Empresas OHLA, Fomento de Construcciones y Contratas y Hermanos García Álamo y la UTE Rabadán- Euroestudios, que ejerció la vigilancia, respectivamente. El tramo La Aldea-El Risco, por el que se reconoció el trabajo, se inició en 2009 por el anterior ejecutivo y se terminó en 2017, acortando el trayecto en 35 minutos a 80 kilómetros/ hora. La obra, con una inversión de 110.915.395 euros, contribuyó a la realización del túnel más largo que hay en la isla y el décimo en España. Jorge García recordó a José Ángel González y a Paula Páramo, ya fallecidos, que diseñaron el túnel. Fernando Gómez Casas, por su parte, agradeció que se concediera el premio a una empresa de vigilancia, a los que se suele "olvidar" en actos como este.

El ingeniero José Luis Martínez Cocero, natural de Segovia, llegó a trabajar a Las Palmas de Gran Canaria en 1990, cuando se construía los tramos 6 y 7 de la Avenida Marítima. Y aquí se quedó tras casarse con una canaria. En la isla y en Fuerteventura ha desarrollado toda su labor dentro de la administración pública, en concreto en el Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias hasta su jubilación. "Trabajar en obra pública tiene sus ventajas. Cuando se termina, reconforta ver el beneficio que se ofrece a la sociedad, y conoces a muchos amigos", manifestó.

Mejorar y optimizar las infraestructuras

El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo canario Pablo Rodríguez, que cerró el acto, señaló tras recordar al fallecido periodista Pedro Guerra, que se encargó de la ceremonia de la primera edición del Premio ingeniero Juan León y Castillo, que en un mundo complejo como el de hoy, "donde los desafíos sociales, ambientales y económicos, requieren soluciones innovadoras, y ahora, también, respetuosas con el medio ambiente", la ingeniería emerge como un pilar fundamental para el progreso de la sociedad "bajo los parámetros de eficiencia y de sostenibilidad". En esa línea, indicó que la solución a los problemas del Archipiélago no pasan ya únicamente por la construcción de nuevas infraestructuras necesarias, sino por mejorar las ya existentes e innovar "para cuidar de un territorio finito y singular como es el canario".

“Desde el Gobierno de Canarias trabajamos para mejorar y optimizar nuestras infraestructuras. Por eso, en lo que va de legislatura, hemos impulsado el desarrollo de un plan para la integración de renovables y medidas de eficiencia energética en nuestras infraestructuras viarias, clave para reducir la huella ambiental y promover la sostenibilidad en carreteras, puentes, túneles y elementos funcionales, cuya construcción y operatividad están ligadas, tradicionalmente, a un alto impacto ambiental y consumo de energía no renovable”, puntualizó Pablo Rodríguez, que recordó a los presentes que su departamento trabaja ya en un primer proyecto de ley de movilidad sostenible.

