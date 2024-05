Perritos calientes gratis para celebrar medio siglo de vida

Cincuenta años de vida bien merece una fiesta, más si cabe cuando se es un comercio. La Hamburguesería Tony’s , en Las Palmas de Gran Canaria, lo celebra este sábado por todo lo alto. Una de las sorpresas será repartir cincuenta perritos calientes gratis -uno por persona- a los primeros clientes. El tramo de la calle Sagasta frente al local será además cortado para poder bailar al son del Dj Rubén Alonso, de la discoteca Divina, entre las 14.00 y las 18.00 horas.

El plato más genuino de la gastronomía estadounidense es sin duda la hamburguesa. No hace falta saltar el charco para degustar este bocadillo, famoso en el mundo entero, porque desde hace décadas en Las Palmas de Gran Canaria se puede disfrutar de ellas con un ingrediente canario tan peculiar como la carne de cochino negro. Uno de los negocios referente en el sector es la Hamburguesería Tony´s que desde hace medio siglo de vida viene ofreciendo este manjar, así como perritos calientes a turistas y locales en la zona del Puerto. Este sábado, celebra medio siglo de vida abierto al público y para festejarlo han organizado una gran fiesta en la que repartirán cincuenta perritos gratis -uno por persona- a los primeros clientes. Será una de las sorpresas de la tarde.

A Moneiva García, dueña del establecimiento, la inunda estos días la emoción y el nerviosismo, pero 50 años bien vale una fiesta. «Cuando celebramos los cuarenta años, mi padre, que era muy ahorrativo, me decía: No tires la casa por la ventana, pero este sábado, tiraremos el edificio», cuenta llena de alegría por haber logrado llegar al medio siglo de vida con el negocio familiar que emprendió su padre Antonio García Reyes a mediados de los setenta del siglo XX.

Vista de la Hamburguesería Tony's, con medio siglo de vida. / JUAN CASTRO

El negocio se abrió en la calle Sagasta, 39, como un local de copas -Tony’ s Pub- en el que a altas horas de la noche se podían comer salchichas, hamburguesas y otros platos novedosos entonces como los dátiles envueltos en bacon, aprovechando que estaba en una zona de alterne nocturno del Puerto. En las calles de alrededor se ubicaban locales de ocio y pistas de baile tan emblemáticos como Barbarroja, Lord Nelson, El Saxo, La Cacatúa y otros, cuya clientela acudía al Tony’s Pub cuando se acababa la noche.

Las hamburguesas, los perritos calientes y los sandwiches habían llegado a Las Palmas de Gran Canaria de la mano de los europeos, principalmente daneses, con el boom turístico que provocó la apertura del Franquismo.

Antonio García Reyes, que era empleado de la discoteca Barbarroja, decidió en 1974 fundar un local viendo el éxito de ‘Ricardo’, pionero en este tipo de comida rápida entre los ciudadanos y que se surtía de las salchichas producidas por la empresa Arne, en Dinamarca. Salía de la discoteca, se iba a dormir y luego comenzaba a preparar desayunos junto a su hermano Santiago para los noctámbulos. Todo un éxito, que se completó con dos locales más.

Ricardo estuvo al frente del negocio hasta el 2014. En un principio, la segunda generación no parecía que se iba a hacer cargo del local, pero finalmente el valor sentimental pesó y fue Moneiva, uno de los hijos, quien se hizo cargo del establecimiento. «Trabajo como me enseñó mi padre. He intentado incorporar detalles de otras hamburgueserías, pero la clientela quiere lo de toda la vida. La carne de cochino negro y las salsas que siempre hemos hecho», relata Noneiva sobre el éxito de un negocio, que ha dado de comer a «familias enteras» y que hoy regenta con seis empleados.

Este sábado, cortarán con permiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de los vecinos el tramo de la calle Sagasta frente al local entre las 14.00 y 18.00 horas para compartir la felicidad de cumplir medio siglo de vida con sus clientes. La calle se llenará de 1.750 globos y el Dj Rubén Alonso amenizará la fiesta, en la que habrá un homenaje al fundador del local. «Por el legado que me ha dejado y por los valores que me ha enseñado, y que yo trato de educar a mis hijos», dice Moneiva. También habrá un fotocall y una tarta de 1,5 metros para degustar entre todos.

