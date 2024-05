¡Abran paso a Alí, el canario!

El pirata Alí, el canario regresa a Las Palmas de Gran Canaria de la mano de la Asociación Salsipuedas y la concejalía de Ciudad de Mar. Nacido en Triana en 1639 y capturado por un corsario argelino cuando tenía 16 años y pescaba en las costas africanas, logró hacerse con el tiempo un hueco entre los berberiscos por sus habilidades como marinero y valentía. Tanto es así que compró su libertad, se convirtió al Islam y fue escalando en el escalafón social hasta ser nombrado Gran Almirante de la Armada argelina. Su historia hubiera pasado inadvertida de no ser por el obispo de la Diócesis de Canarias Bartolomé García Ximénez de Rabadán (1622-1690), con el que se carteó para liberar esclavos cristianos. Aquella correspondencia quedó archivada en la iglesia de San Juan Bautista de Arucas y en el siglo XXI rescatada por el historiador Luis Alberto Anaya Hernández. Con su investigación, la vida de Simón Romero, uno de los cautivos y renegados de la historia de Canarias del siglo XVII, salió a la luz. Este sábado, puede que se convierta en un símbolo de la ciudad grancanaria.

La playa de Las Canteras acogerá la recreación histórica de su vida y del tiempo que le tocó vivir en varios pases gratuitos entre las 18.00 y las 22.00 horas, para el que este viernes había aún entradas en los tres últimos pases. Un total de 150 voluntarios, entre actores, diseñadores y montadores de la Asociación Salsipuedes convertirán la zona de La Puntilla en un gran escenario al aire libre en el que se recrearán cuatro escenas: la vida de Alí en Las Palmas de Gran Canaria, las incursiones piratas a la isla y la defensa de la isla por parte de las milicias canarias, la relación entre el obispo Rabadán y Alí, el canario y la vida de este en su mansión de Argel.

Un centenar de actores amateur participa en la puesta en escena de la vida y obra de un personaje, rescatado por el historiador Luis Alberto Anaya Hernández

El proyecto, que lleva planificándose desde el pasado otoño, permitirá conocer a esta figura histórica de la mano de actores amateurs, que han pasado previamente por diferentes cursos para poder interpretar viejos oficios, desenvainar una espada o bailar la danza del vientre. Son algunos de los secretos que cuenta el director de la Asociación Salsipuedes, José Gilberto Moreno, de lo que hay detrás de la teatralización y divulgación de este curioso personaje Alí, el canario, cuya vida ha sido novelada por el escritor Moisés Morán Vega.

Uno de los actores en el Club Victoria, durante la presentación del espectáculo. / TONY HERNÁNDEZ

"Es un proyecto comunitario con mucho rigor histórico en el que divulgamos en un formato teatral la figura de un personaje real, que no ficticio, poco o nada conocido. Queremos con esta propuesta que la gente se ilusione con este personaje de sangre canaria que se hizo musulmán y cuya historia bien podría ser una más de Hollywood", dice Gilberto Moreno, que se ha encargado de investigar quién era Alí y en qué contexto vivió, además de guionizar la historia, planificar y coordinar toda la puesta en escena. "La dosis de ilusión que ponen los voluntarios es la que mueve todo. Yo dirijo el proyecto de investigación, guionizó y dirijo los ensayos. Entre todos diseñamos el montaje y coordinamos la puesta en escena; luego se trata de delegar microresponsabilidades en otras personas para que todo salga bien", explica. La asociación Salsipuedas lleva 22 años recreando historias del pasado de Canarias con gran éxito entre el público.

Saqueos constantes en la historia

El también director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acudió a historiadores y expertos en la piratería, en la vida social Canarias del siglo XVII y en Alí, el Canario, así como fuentes documentales, para contar la historia de este corsario berberisco, que ha pasado inadvertido frente a otros ilustres piratas extranjeros como Drake o Hawkins que, sin embargo, fueron derrotados por las milicias canarias. Un hallazgo para la historia de Canarias que, sin embargo, no fue ajena a las incursiones piratas durante siglos -desde el s. XVI hasta principios del XIX-, aunque la mirada eurocéntrica de nuestros antepasados enterró esas vivencias. Como señala el historiador Luis Alberto Anaya Hernández en uno de sus libros "portugueses, franceses, ingleses y holandeses intentarían invadir las islas y capturar sus navíos, pero el mayor enemigo y más pertinaz para las islas fue el corso magrebí, debido a la ausencia de un tratado de paz con el Magreb. Su presencia sería constante desde 1569 hasta 1749, especialmente en Lanzarote y La Gomera; sobre todo en la búsqueda de esclavos".

Los actores han aprendido a hacer pan, a trabajar el barro, a preparar una salazón y hasta hacer cestos de la mano de artesanos y marineros que siguen conservando los viejos oficios para poder interpretarlos en un viejo rincón de Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XVII, en el que habrá una réplica del Castillo de San Cristóbal. En total, se representarán quince oficios, lo que significará una oportunidad de aprendizaje para los espectadores más pequeño, ya que muchos de ellos están en desuso. También tendrá su rincón la industria salinera que existía en El Confital, tan importante para la conservación de los alimentos, y cuya actividad cesó en 1956 con Celestino Ramírez. Sus nietos recrearán esta actividad de la que aún quedan restos en el Espacio Protegido.

La recreación histórica no interferirá en el litoral, ya que no se utilizarán máquinas ni grandes estructuras

El acto no interferirá con el normal uso y disfrute de la playa. Así lo ha señalado la concejalía de Ciudad de Mar, que acotará la zona de arena más cercana a la plaza de Saulo Torón para instalar los decorados sin provocar "ninguna alteración del propio espacio natural, ya que no se utilizarán máquinas, ni grandes estructuras. En el montaje inicial estaba previsto llevar hasta cabras y caballos, pero Costas no lo ha permitido por tratarse de un espacio público para el baño. Todo el atrezzo que se verá ha contado con el visto bueno del organismo, así como de la concejalía de Ciudad de Mar.

Ensayos formativos

El actor amateur Enrique González interpretará a Alí, el canario, cuya imagen se puede ver en los carteles que anuncian la función. Nadie sabe como era Alí, porque no hay referencias en los documentos sobre su aspecto físico, pero el porte de Enrique ayudará a verlo como el actor principal. "Ha sido el que más ha tenido que estudiar el entorno en el que vivió Alí para recrear su propio personaje con responsabilidad", cuenta Gilberto, que asegura que Enrique "tiene tablas" tras quince años en Salsipuedes, un proyecto en el que nadie cobra por actuar, pero que como contrapartida tiene el plus de la formación. Como ha ocurrido con los artesanos o los integrantes de las milicias canarias y la cuadrilla de Alí, que para poder mostrar una pelea real con las espadas roperas que se utilizaban en la época han seguido un curso de esgrima con Maykol Hernández, profesor de este deporte y uno de los actores españoles más internacionales en filmes como 'Exodus', 'El Zorro', 'Los Últimos de Filipinas' o 'El secreto del puente viejo'.

Lo mismo les ha ocurrido a las jóvenes que participan como bailarinas en una escena de la vida en la mansión de Alí en Argel, que han sido ilustradas por la Academia de Danza Africana de los hermanos Thioune en la danza del vientre, un baile con el que se agasajaba a los visitantes. En el espectáculo también se contará con la actuación del grupo Albores Canarias, que recreará un baile típico canario.

El vestuario está a cargo del diseñador Alberto Pérez, conocido en el mundo del Carnaval

El obispo Rabadán estará en manos de Juan Antonio Pérez, uno de los fundadores de la Asociación Salsipuedes y con gran trayectoria interpretativa dentro de este proyecto comunitario nacido en Arucas. El vestuario de los actores corre a cargo del diseñador Alberto Pérez, un experto en trajes de Carnaval por lo que el espectáculo visual está asegurado.

El director de la Asociación Salsipuedes José Gilberto Moreno pide a los espectadores disfrutar del recorrido", en el que contarán con reseñas informativas para entrar en el contexto social de cómo se vivía en Las Palmas de Gran Canaria, así como en la propia historia de Alí y, por supuesto, servir de trasmisores de una historia que la concejalía de Ciudad de Mar quiere instaurar dentro de su proyecto 'Piratas del Atlántico', que pone en valor la historia del litoral de la ciudad.

Para los que no consigan entrada, podrán disfrutar en la plaza de Saulo Torón de diversas actividades acordes con la historia como conocer cómo las estrellas guiaban a los navegantes en el siglo XVII, una sesión de títeres o talleres infantiles. O subir a Arucas los días 17 y 18 de mayo, donde se volverá a recrear la historia de Simón Romero.

Suscríbete para seguir leyendo