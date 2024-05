Diego Ron: «Los ataques y robos armados son la mayor amenaza para la navegación»

Suma casi tres décadas en la Armada y ha trabajado en el Mando Naval de Canarias. Ahora está volcado en una iniciativa de desarrollo de capacidades marítimas financiada por la UE.

Después embarcarse y de su etapa en el Estado Mayor del Mando Naval de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y en el Estado Mayor de la Operación Atalanta, ¿con cuál de todas las experiencias se queda?

Sin duda los pasos por los distintos Estados Mayores han sido muy interesantes y me han aportado mucha experiencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, pero uno es marino de guerra, y lo lleva en la sangre; sin duda las primeras etapas de mi carrera en la Armada a bordo de buques de guerra son las experiencias que marcan más a un marino y son con las que me quedo.

Está vinculado al proyecto ‘Crimario II’, para aumentar la conciencia sobre amenazas potenciales en los océanos Índico y Pacífico. ¿Cómo es la navegación ahora mismo en ese ámbito?¿Y los riesgos?

Hablar de los océanos Índico y Pacífico, que son el ámbito del proyecto de la Unión Europea «Crimario II», es hablar de una región extremadamente amplia. Cuando giramos la bola terráquea y miramos la zona del Indo-Pacífico, solo vemos color azul, la inmensidad de los mares y océanos de esta vasta zona del mundo, en la cual las circunstancias para la navegación son muy diferentes.

¿Dónde se producen los ataques?

Tanto en el Índico como en el Pacífico hay piratería y ataques o robos armados en la mar. Los estrechos de Malaca y de Singapur, así como las zonas de Bangladesh, Malasia, Indonesia y Filipinas concentran la mayoría de los ataques, 70 de los 120 informados en 2023. El canal de Mozambique es una de las zonas en las que todos los años se presenta algún ataque. Aunque actualmente la zona del mar Rojo, y nuevamente el cuerno de África, es la que mas preocupa en lo referente la seguridad de la navegación, ya que los buques están siendo atacados –con minas a la deriva, misiles y drones con explosivos, por ejemplo– e incluso hundidos y se han llevado a cabo dos secuestros de buques y sus dotaciones en esta zona en lo que llevamos de año. No podemos olvidarnos de la zona del Caribe, donde tradicionalmente todos los años se registra algún ataque o robo armado en la mar y del Pacífico Latinoamericano, principalmente el fondeadero de El Callao en el Perú y sin duda Ecuador, que se esta convirtiendo en el epicentro de la «inseguridad marítima» en la zona.

¿Aún es la piratería la mayor amenaza para la navegación?

El término piratería es el más conocido, pero se diferencia del robo armado en la mar solamente por el ámbito donde ocurre. El mismo hecho, cuando ocurre dentro del mar territorial de un estado es robo armado en la mar, mientras que si ocurre fuera es piratería. Es por esto, dado que la mayoría de los casos ocurren en fondeadero, en puerto o en los momentos de aproximación o salida de puerto o fondeadero, debido a la mayor facilidad de llevar a cabo esa conducta violenta, que el 85% de los casos a nivel mundial son considerados robo armado en la mar, o como a mí me gusta mas llamarlos, ataques y robos armados en la mar, ya que muchos buques sufren ataques que no llegan a ser robos. Pero, sin duda que tanto la piratería y los ataques y/o robos armados en la mar, por su gravedad e impacto en las dotaciones, en los buques y las mercancías que transportan, son la mayor amenaza para la navegación.

¿Cuáles son sus cifras?

Es una amenaza además creciente, ya que en 2023, como decía, se informaron de 120 ataques, 27 de ellos en el primer trimestre, mientras que en el primer trimestre de este año 2024 se informaron de 33, con dos buques que fueron secuestrados, una tendencia al alza por lo tanto, muy marcado por la actual situación en el mar Rojo.

Hábleme de su proyecto. ¿Cómo se viven todas estas amenazas marítimas en Latinoamérica?

El proyecto ‘Crimario’ inicio su andadura en Latinoamérica en Perú, en el verano del año 2022, realizando la formación del personal del Centro Internacional de Fusión Marítima (IFC) para Latinoamérica de la Guardia Costera del Perú para la utilización de la plataforma de coordinación, cooperación y comunicación Marítima IORIS. En Perú, tanto el IFC como la Guardia Costera utilizan nuestra plataforma. Posteriormente la Armada y la Guardia Costera del Ecuador y, más recientemente, la Armada de Colombia recibieron formación para la utilización de la plataforma IORIS. Esta plataforma esta siendo utilizada con gran éxito para el intercambio de información marítima entre estos tres países en Latinoamérica y hasta un total de 45 países y 88 agencias o instituciones con competencias en el ámbito marítimo en todo el Indo-Pacífico.

También están en Chile.

En este ámbito Latinoamericano, la semana pasada hemos finalizado las gestiones administrativas para que Chile forme parte del proyecto y tenemos prevista una primera fase de formación a integrantes de la Armada de Chile en el mes de julio. Además de la implantación de la plataforma IORIS, el proyecto «Crimario» forma parte de numerosas actividades, ponencias y seminarios en todo el Indo-Pacífico, en general, y en Latinoamérica, en particular. Sin ir más lejos, la semana pasada tuve la oportunidad de participar en un seminario contra el contrabando y el tráfico de narcóticos en Quito y en una importante ponencia en Santiago de Chile sobre crimen organizado transnacional en ámbito marítimo, ponencia que estaba enmarcada en las actividades del Foro Schuman de la Unión Europea que se llevará a cabo en mayo en Bruselas.

¿Cuál es la mayor preocupación en esos países de Latinoamérica en el ámbito marítimo?

En los países con los que trabajamos quizás la mayor preocupación sea el narcotráfico, sobre todo en Colombia y Ecuador, pero sufren de otras graves amenazas en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, no debemos olvidarnos de los ríos y lagos en Latinoamérica, ámbito que si bien en Europa no preocupa mucho, en Latinoamérica sí. Amenazas como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; como la minería ilegal, que no solo es un problema a nivel de crimen organizado, sino que además esta devastando los ríos y contaminando sus aguas, dados los métodos utilizados para extraer el oro; como otros tipos de contrabandos aparte de los tradicionales, como el del carbón o madera; como la inmigración ilegal marítima en el Caribe...

¿Qué papel ocupa la pesca ilegal en los riesgos para la seguridad marítima?

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que es como se conoce el término general que popularmente conocemos como pesca ilegal, ocupa un papel principal entre los riesgos para la seguridad marítima. Esta práctica no solo afecta gravemente a la conservación de las especies marinas, muchas de ellas en grave peligro, sino también a la seguridad alimentaria de millones de personas en espacios costeros de todo el mundo donde la pesca es prácticamente la única proteína de la que disponen.

