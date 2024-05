"El Padre Claret llegó en el momento justo a Canarias"

El catedrático de Música y ex claretiano Emilio Vicente Matéu (Murcia, 1946) impartió esta semana una conferencia en la Económica sobre el Padre Claret en Canarias. Especialista en la obra y vida del misionero, Emilio Vicente Matéu desvela algunos factores que ayudaron a que el encuentro entre Claret y la sociedad canaria perdure en el tiempo pese a que tan solo estuvo quince meses predicando.

¿Qué fue lo que le interesó del Padre Claret (1807-1870) para investigar sobre él?

He sido estudiante claretiano desde los 14 años y eso configuró mi formación, mi personalidad y mi espíritu. Pero no solo eso, en mi casa, de niño, solía jugar con una crucecita que tenía una puertita que me producía cierta curiosidad. No sabía lo que había dentro, pero con el tiempo supe que se trataba de una reliquia del padre de Claret que una tía de mi madre le había regalado en 1932 cuando era soltera. Ahora la guardo yo.

Curioso que un objeto de la infancia le llevará a investigar sobre esta figura histórica tan importante en Canarias

Sí. Fui claretiano de adolescente, luego ejercí el sacerdocio como claretiano y en 1980 fui nombrado director del colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria y superior de la comunidad. Estuve hasta 1985 en que mi vida cambió de rumbo, pero he seguido interesándome por su figura y por todos los pasos que dio en Canarias.

¿Cree que su vida y obra está del todo estudiada o aún quedan lagunas?

Habrá detalles por aclarar, porque lo que nos ha llegado ha sido a través de documentos parroquiales y narraciones orales. Hay una cuestión de mucho interés para mí y es ¿por qué ocurrió ese prodigio de encuentro entre el Padre Claret y Canarias (1848-1849)? Algo que no ocurrió con otras personas que llegaron al Archipiélago predicando. Creo que fue la persona adecuada, que llegó en el momento justo en el que la sociedad estaba también preparada para recibir un personaje como él tras años de gran hambruna, plagas de langostas y epidemia de fiebre amarilla, y un ambiente cultural empobrecido, pese a la rica aportación que había dejado la Ilustración en Canarias en el siglo XVIII, que fue un periodo muy brillante. Pero ¿por qué se produce ese cambio? Eso es lo que interesaría saber. Creo que su presencia ayudó al pueblo canario a superar el resto de situaciones políticas, económicas, sociales y hasta epidémicas que llegarían después de su presencia. Su influencia fue tal que, aún hoy en día, hay personas que recuerdan su figura por haberla oído entre sus familiares.

Antonio María Claret y Clará fue muchas cosas a lo largo de su vida: misionero, arzobispo de Santiago de Cuba, confesor de la reina Isabel II y fundador de los claretianos; entre otros ¿En qué faceta dejó más huella?

Sin duda alguna con la fundación de los Misioneros Claretianos. Al poco tiempo de ordenarse sacerdote se fue de misionero apostólico. Había una necesidad inmediata de predicadores porque la desamortización de Mendizábal había dejado a la sociedad huérfana de religiosos. Ese espacio de doce, trece años, en el que se incluye también su visita a Canarias, conforma el núcleo de su vida misionera, en la que se siente más pleno. Y ¿cómo perpetua todo ese aprendizaje? Creando, a la vuelta de Canarias, la congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Clarretianos) para que sigan la predicación ambulante. Como arzobispo de Santiago de Cuba es otro Padre Claret distinto, aun siendo también misionero. No se sintió cómodo en el cargo pese a que realizó muchas iniciativas como la fundación de las cajas de ahorro, escuelas para los más necesitados. Tuvo incluso un atentado que a punto estuvo de costarle la vida. Pero esa etapa fue otra historia distinta a la de su vida de misionero en Canarias. Tras seis años en Cuba, pasó a ser confesor de la reina Isabel II, cuyo reinado, como bien sabe, fue muy convulso; como todo el siglo XIX. Esto le llevó a presentar su renuncia aunque el papa le obligó a permanecer en la corte, incluso acompañando a la reina al destierro en París. También participó en el Concilio Vaticano I, y ya enfermo vuelve a Francia. A punto estuvieron de detenerlo tras la caída de Napoleón III, pero falleció poco antes de que lo localizaran.

Una vida apasionante

Sí, y en cada una de esas facetas es un Padre Claret distinto, aun siendo siempre misionero, como he dicho antes. Creo que en Canarias mostró su cara más amable porque era un hombre de carácter. Chocó con el sector político cuando fue arzobispo de Santiago de Cuba porque no estaba de acuerdo con la prohibición de los matrimonios interraciales, con el trato a los insurrectos, con la situación del clero, que andaba suelto de muchas formas, y ello pudo ser la causa inmediata del atentado que sufrió, que casi le cuesta la vida, y que fue el motivo de presentar su renuncia al arzobispado de Santiago. Su historia es muy apasionante. Después está la obra claretiana. Y no solo ella, sino que también ayudó a fundar en Cuba con la monja María Antonia María París, que era de la Compañía de María, el Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María; mal llamadas claretianas. También colaboró en la Fundación de las Adoratrices, promovió bibliotecas populares. Muchas fundaciones distintas, aunque a todas ellas les une el mismo espíritu misionero. Además, en una época en la que ser misionero debía ser muy dificultoso por la supresión de todas las órdenes por la desamortización de Mendizábal, cerrando los conventos y dejando a los frailes en la calle. Vivían como podían y en este sentido el desconcierto era tremendo. En Canarias, descubrió no solo el respeto de la gente, sino el amor que le transmitían pese a ser un hombre con un carácter severo. El alma canaria lo acogió y lo conquistó, y él desplegó su amor a esta tierra. Tanto es así, que cuando iba a Cuba para ser arzobispo pidió pasar por Gran Canaria para abrazar al obispo Codina y saludar de nuevo a los canarios, aunque no pudo hacerlo porque una gran tormenta impidió que el barco se pudiera acercar a la costa.

¿Qué destacaría de su paso por Canarias, pese a que tan solo estuvo algo más de un año?

Dejó un legado muy importante. El espíritu canario de Claret se recibió desde el principio entre los suyos. No hacía ni diez años de su muerte cuando en 1880 llegó el primer grupo de claretianos a continuar su obra. El padre Hilario y un grupo de sacerdotes constituyeron lo que luego vino a ser el colegio Claret que continúa pujante a día de hoy, el culto al Corazón de María con su iglesia, y la presencia de otros sacerdotes y misioneros claretianos, recorriendo los pueblos de la isla, formando a la gente, par que el legado del Padrito continúe vivo. Esa es la obra más importante del Padre Claret en Canarias, fruto, en definitiva del amor al padre Claret y el amor que tenía él por Canarias.

¿Qué queda de ese legado a día de hoy, aparte de los centros escolares que fundó?

Su legado espiritual. Sigue vivo y no debe morir. La clave de su mensaje estaba en la misericordia de Dios, en la dignidad de las personas y en el que todos podíamos ser amados por Dios; incluso en medio de las calamidades y de la marginación. Ese mensaje cristiano que nos trasmitió fue lo que ayudó a los canarios a sentirse felices y contentos pese al cólera, las epidemias y los desastres que vendrían tras su marcha. El pasado año se cumplió el 175 aniversario de su llegada a Canarias

El pasado año se cumplió el 175 aniversario de su llegada ¿Se le recordó como merecía?

El año pasado fue el 175 aniversario de su llegada y el 18 de mayo próximo se cumple el 175 aniversario de su partida, ocurrida en mayo de 1849. Desde los claretianos hubo una doble iniciativa. Por un lado, la reedición de un libro mío 'Claret: Vida y misión en Canarias' y, por otra, una exposición de paneles sobre la vida y trayectoria del Padre Claret, que recorre las parroquias de toda la isla. Creo que esta iniciativa recuerda bien su figura.

Usted ha sido docente e inspector de Educación en Canarias ¿Hay conocimiento en las escuelas del papel que desempeñaron figuras históricas como el padre Claret u otras en el desarrollo de Canarias?

Año tras año la ignorancia de muchos aspectos es mayor. La enseñanza tiene hoy otros objetivos. Las personas, las ideas y el conocimiento del pasado que nos ha configurado no interesa tanto, y no solo en el ámbito escolar. Hay lagunas importantes, sobre todo de personajes con gran incidencia en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, sería curioso saber qué conoce nuestra sociedad de los personajes que dan nombre a las calles de nuestras ciudades. Lo que sí tengo claro, en el caso que nos ocupa, es que la figura de Claret para nosotros es mucho más que un recuerdo amable; es un modelo de vida, es el contenido y el alcance de una fe; es una invitación permanente para seguir un camino que bien sabe adónde va, en medio del posible desconcierto en que nos sume la sociedad de hoy día; es parte de nuestra historia. Creo que celebrar esta efeméride de su venida es un regalo muy estimable que no podemos desdeñar.

Suscríbete para seguir leyendo