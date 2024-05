Vegueta abre la puerta a un nuevo mercado floral

El barrio de Vegueta acogió ayer una exposición por el Día Internacional de las Flores que abre la puerta a la llegada de un mercado floral en la plaza de Santo Domingo. Los vendedores que mostraron las distintas variedades de plantas subrayaron que el evento les permite llegar a un público más amplio que no está acostumbrado a visitar floristerías ni viveros y apoyaron la idea de volver a celebrarlo con un surtido más amplio.

Bonsáis, orquídeas, rosas, flores de mundo y margaritas. La plaza de Santo Domingo, en Vegueta, se convirtió este domingo en un colorido jardín con motivo del Día Internacional de las Flores. Una pequeña representación de los floristas de Las Palmas de Gran Canaria expusieron sus mejores ramos y ejemplares en una exposición que abre la puerta a un futuro mercado floral, que los vendedores esperan con ganas para llegar a un público más amplio y atraer a quienes siguen optando por la comodidad de las plantas artificiales. De momento, el Ayuntamiento ya ha avanzado que su intención es seguir adelante con la iniciativa y repetirla un domingo de cada mes.

El evento atrajo desde la mañana a vecinos de la ciudad y a los creyentes que venían de ver la lluvia de pétalos en la Catedral de Canarias. La primera edición de este proyecto contó con ocho carpas donde los floristas desplegaron sus surtidos de plantas y con talleres de elaboración de flores de papel y decoración de macetas pensados para un público de todas las edades.

Fefi Falcón Travieso, propietaria de la Floristería Isleta en la calle Faro, sacó a relucir unas vistosas plantas con flores, pero aclara que el evento les ha pillado "justo después del Día de las Madres" y "no hay mucha variedad". "A ver si el Ayuntamiento lo promueve una vez al mes y tenemos ventas y promoción", señaló la vendedora, que espera "volver con más mercancía" para empezar a despachar sus productos.

El evento atrajo a un público de todas las edades con ocho puestos y talleres para los más pequeños

"Estas actividades son buenas para nuestros negocios y sirven para activar la zona y, en nuestro caso, para pasarnos un poco del entorno del Puerto a Vegueta y conocer a la gente de este barrio", aseguró Falcón. La florista incide en que "la idea es que la gente vaya acostumbrándose a tener plantas y a contar siempre con algo decorativo en su casa porque las viviendas con cosas artificiales van volviéndose aburridas y hay que poner alegría y colores, que es de lo que se trata".

Rocío Arciles Ramírez, de la Floristería y Boutique del Bonsái Javier Déniz, es toda una experta en estas plantas de origen chino y no dudó en traer sustratos, herramientas y macetas para mostrarlas en público. El establecimiento asentado en la avenida Mesa y López también vende plantas, flores y cualquier arte floral para eventos y bodas que encargan los clientes. "No esperaba que fuera un evento tan bonito ni que lograra esa aceptación de la gente del barrio de Vegueta", destacó.

Variedades de bonsáis

La florista lleva 18 años especializándose en los ejemplares de bonsáis y trabajando en el mismo negocio, pero notó ayer que en Vegueta mucha gente no le conocía, así que el evento le sirvió para mostrar su negocio a los viandantes. "Tenemos poco para exponer porque la muestra requería una mayor variedad de plantas y por el Día de la Madre nos hemos quedado con pocas plantas y bonsáis, pero dentro de poco vamos a recuperar la variedad en cuanto pasen los efectos de esta fecha", añadió.

Los negocios que enseñaron una muestra de sus productos fueron Viveros Godoy, Floristería Monarca, Floristería Las Calas Mercado Central, Floristería La Isleta, Boutique del Bonsái Mesa y López y la Floristería y Boutique del Bonsái Javier Déniz. Entre el público se encontraba la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, la concejala del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Nina Santana, y el concejal de Cultura, Adrián Santana, que hicieron entrega de un diploma de agradecimiento a cada una de las empresas participantes.

Ampliar la iniciativa

"Queremos comenzar en esta plaza de Santo Domingo a hacer una exposición de distintas floristerías y viveros de la ciudad para que la ciudadanía pueda compartir este Día de las Flores, pero la idea de este proyecto incipiente es que podamos destinar una vez al mes este espacio tan singular de nuestra ciudad para tener una feria de las flores y que la ciudadanía pueda venir a verlas y adquirirlas", señaló la regidora municipal.

La actividad fue acogida con los brazos abiertos por los visitantes que acudieron al encuentro floral, que no dudaron en pararse a hablar con los vendedores y participaron en los concurridos talleres. En uno de ellos se encontraba un grupo de niños pequeños pintando fotocopias de rosas, girasoles y margaritas, mientras que los de edades más avanzadas hacían flores de papel con folios de seda y cartulinas.

Los floristas destacan la oportunidad de atraer a un público que prefiere las plantas artificiales

Saro Santana recorría con interés cada uno de los puestos desplegados en la plaza, hasta que se quedó parada frente a una planta que no supo reconocer. "Es una cosa preciosa, no sabes cuál es lo más bonito porque todas están muy lindas", contó después de identificar el ejemplar como una orquídea. Esta vecina originaria de San Mateo tiene "un montón de plantas que se quedan preciosas" en su casa natal, pero desde que se instaló en Las Palmas de Gran Canaria no sabe por qué se le pierden, a pesar de que las riega con frecuencia. "A mí me gustan todas las plantas, con que sean bonitas y se me den bien", aclara.

Por otro lado, Sandri Díaz notó que aún "está un poquito escasa" la muestra de ejemplares, pero agradeció que el evento estaba "bonito y tranquilo". Con una rosa en la mano, esta visitante reconoce que esa es su flor favorita, aunque lo único que tiene en su casa de momento es una planta de aloe. "El problema de ir a comprar una flor es que ahora ya no huelen porque yo antes siempre compraba un ramito en la semana, pero ahora ya te da hasta pena», aseguró.

El objetivo de esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, que tiene previsto celebrar nuevas ediciones, es poner en valor la diversidad botánica de la capital y fomentar la conciencia medioambiental entre un público de todas las edades.

