Yurena, la okupa canaria que teme ser okupada: "Intentaron meterse en mi casa, fueron a lo salvaje"

En el barrio La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria, Yurena ha enfrentado diversas dificultades a lo largo de su vida. Madre de dos hijas y sin muchas opciones de vivienda, tomó la decisión de ocupar una casa que llevaba años abandonada. A pesar de las complejidades legales y sociales que esto implica, Yurena ha hecho de esta casa okupada su hogar, tal y como explica en una entrevista concedida al canal de Youtube 'Esto Puede Salir Mal'.

Hace nueve años, cuando la necesidad apremiaba, Yurena se vio forzada a ocupar una vivienda. Esta vecina de la capital grancanaria argumenta que su decisión fue motivada por la falta de espacio en la casa de su abuela, donde vivía tras el nacimiento de sus hijas. "No tiré la puerta abajo", afirma Yurena, "me dieron la llave a cambio de algo de dinero y, aunque la casa necesitaba y aún necesita arreglos, he hecho lo que he podido".

Legalización de su situación

A lo largo de los años, Yurena ha conseguido legalizar su situación hasta cierto punto: ha registrado los servicios básicos como el agua y la luz a su nombre y paga los gastos de comunidad. Estas acciones, aunque no cambian la titularidad de la propiedad, han ayudado a 'formalizar' su estancia, reflejando su compromiso con mantener la vivienda y contribuir con los vecinos del barrio.

Imagen de Yurena, la okupa del barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria. / Canal Youtube 'Esto Puede Salir Mal'

Apoyo vecinal, una clave en su estancia

Contraria a muchos casos de okupación que terminan en conflictos vecinales, Yurena asegura que los residentes de La Paterna la apoyan. Recientemente, cuando otras personas intentaron okupar su hogar, fueron los propios vecinos quienes la alertaron. "Los vecinos también están asustados porque fueron a lo salvaje", comenta sobre el incidente.

La actitud de Yurena y su esfuerzo por mejorar su entorno no han pasado desapercibidos. Describe su relación con los vecinos como fundamental y se considera a sí misma "buena gente", cualidad que según ella, ha facilitado el apoyo que ha recibido. "Hay humildad", afirma, "pero podríamos hacer un esfuerzo mayor".

Reflexiones sobre la sociedad y la ocupación

Yurena reflexiona sobre la percepción social de la ocupación y la realidad de muchas familias que se ven obligadas a tomar medidas extremas por necesidad. "La sociedad no está podrida, pienso que nos pudren", concluye, sugiriendo que las circunstancias difíciles a menudo son producto de estructuras mayores que afectan a individuos vulnerables.

"Espero que nadie me eche, no creo que puedan conseguirlo en este momento, porque bastante me costó. Tranquilita, no molesto a nadie", comenta. La vecina grancanaria también indica que "es verdad que hay gente que está dispuesta a comprar una vivienda con dinero suyo o de su trabajo, pero bueno, a mí me salió así y ya".