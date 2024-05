Alerta en Reina Mercedes: hallan una culebra californiana

La tranquilidad de la urbanización Reina Mercedes, en la zona alta de Las Palmas de Gran Canaria, se ha visto interrumpida por la aparición de una serpiente de un metro de longitud en los jardines donde niños y mascotas suelen jugar y pasear. Este hallazgo ha modificado las rutinas del vecindario, incrementando el temor y la cautela entre los residentes.

La preocupación creció notablemente la semana pasada tras dos avistamientos específicos, uno el miércoles por la tarde y otro el jueves por la mañana. Los vecinos no tardaron en reaccionar y prontamente se pusieron en contacto con las autoridades a través del servicio de emergencia 112 del Gobierno de Canarias, solicitando una pronta intervención para la captura del reptil.

Implicaciones ambientales

La posible identificación de la serpiente como una culebra real de California (Lampropeltis californiae), un tipo no venenoso que normalmente vive bajo tierra, no ha disminuido la inquietud general. Aunque no representa un peligro directo por veneno, su presencia es alarmante, especialmente por la amenaza que podría suponer para la colonia local de lagartos gigantes de Gran Canaria (Gallotia stehlini), una especie endémica que ya enfrentó riesgos durante unas obras en 2020.

El avistamiento de esta especie en Reina Mercedes es un hecho sin precedentes, aunque no es la primera vez que se reporta su presencia en Las Palmas, lo que sugiere una posible expansión de su hábitat. Esto ha llevado a una mayor vigilancia y a una serie de medidas para proteger tanto a la comunidad local como a su biodiversidad.