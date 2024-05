El Arsenal de la ciudad cumple 75 años

La entrañable Base Naval situada en el corazón del puerto de La Luz está de fiesta porque estos días alcanza los 15 lustros de su existencia. De ahí que la Armada celebre el acontecimiento con conferencias y un acto militar los próximos días 16 y 17.

La ocasión es oportuna para hacer un resumen de lo que supone y la presencia de este Arsenal a lo largo de 75 años. Por encima de todo es un apoyo estratégico de primera magnitud para Canarias y en particular para nuestra Isla, más aún cuando somos frontera sur de la UE. Para Las Palmas de Gran Canaria y su puerto de La Luz representa la garantía y seguridad de una presencia permanente de casi un millar de marinos conviviendo que siempre están dispuestos a prestar un servicio cuando se lo demanden las necesidades. Ejemplos tenemos a manos llenas. En diciembre de 1963, cuando la Autoridad Portuaria no tenía suficiente numero de remolcadores para atracar al mayor trasatlántico del mundo, el Queen Mary, la Armada colaboró aportando su RA-2 de forma desinteresada. Cuando las Islas necesitaban agua potable, caso de La Graciosa, Fuerteventura, Lanzarote y Hierro estaban dispuestos los buques-aljibes A-2 y A-6 para transportar el preciado líquido. A raíz de la entrega del Sáhara en 1975 nuestra marin desplazó a las aguas del banco pesquero unas 30 unidades con el apoyo en el Arsenal para prestar servicio a más de doscientos pesqueros que faenaban en dichas aguas. Cuando el puerto de La Luz no tenía un buque-aljibe para dar agua en fondeo, en 1994 se acudió al Arsenal que puso a disposición al Marinero Jarano solucionando el problema. Y lo que prueba su temple y solidaridad lo tenemos en el hecho de tener hace unos años la única cámara hiperbárica que existía en Canarias, que salvó la vida de varios buceadores.

Hoy día el Arsenal sigue en primera línea siendo base de los modernos patrulleros de acción marítima. Vaya nuestra felicitación y agradecimiento por este cumpleaños desde el jefe del Arsenal hasta el último miembro de su dotación.