Una nueva vida para 500 kilos de basura: así han sido las primeras semanas del quinto contenedor en Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Limpieza recoge 500 kilos de basura a la semana procedentes del quinto contenedor en Las Palmas de Gran Canaria. Este depósito marrón alberga los residuos orgánicos, es decir, todo aquello que se pudre como sobras de platos cocinados; pieles de frutas y verduras; restos de carne o pescado, pero también papel de cocina o servilletas sucias. Este nuevo separador fue implantado en la capital el pasado mes como experiencia piloto en el barrio de Los Tarahales, aunque se venía desarrollando desde diciembre de 2023 en las Escuelas Infantiles y Mercalaspalmas.

Unos 110 hogares se han inscrito para participar en el proyecto y desde hace una semana 66 lo han hecho en Ciudad Jardín. Precisamente por la buena disposición de los vecinos en el barrio de Ciudad Alta, el Consistorio lo escogió como prueba primeriza. En 2021 los propios vecinos consiguieron financiación a través de los Presupuestos Participativos para generar una campaña de sensibilización para acercar el compostaje a los hogares. "Ese proyecto se ha quedado pequeño porque no tenemos todos los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento", asegura presidente de la plataforma vecinal Los Tarahales Reacciona, Ramón Hernández.

El quinto contenedor llega a Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Por ello y por el pasado agrícola del barrio para muchos vecinos el compostaje no es ningún misterio. Sin ir más lejos, Isabel Juana Rivero cuenta con algunas tierras en las que antes plantaba "de todo" como papas, coles, lechugas. Durante los años en que cultivaba hortalizas almacenaba todos los desperdicios para producir su propio compost, pero ahora los recolecta para que otros agricultores consigan el abono, ya que el Cabildo de Gran Canaria entrega gratuitamente el abono producido.

¿Cómo funciona el proceso de compostaje?

La directora insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Elisa Monzón, detalla que en 2023 se entregaron 438.180 kilos de compost producido en el Ecoparque Gran Canaria Sur. Actualmente, los municipios que han implantado la iniciativa son la Mancomunidada del Sureste, Valsequillo, Gáldar, Moya, Las Palmas de Gran Canaria y Mogán a través del sector de la hostelería. Aunque los supermercados de toda la Isla son los que aportan más residuos orgánicos.

El proceso para conseguir el abono es muy simple, los desechos se llevan a una planta donde se examina que no haya residuos no orgánicos para evitar contaminar el lote. Si la basura es óptima se vierte en una especie de trincheras con restos de poda y se deja durante tres a cuatro semanas. A esto se le llama fermentación aerobia porque la presencia de oxígeno y humedad es esencial para que los microorganismos devoren los restos y se convierta en abono. Al terminar este proceso se traslada a unos pilares para que el abono termine de madurar y, después, pasa por el afino para quitar las impurezas y dejar la mezcla homogénea.

Si dentro de la basura hay desperdicios incorrectos no se puede reutilizar, ya que el abono no sería de calidad. En la capital ya ha sucedido, pero asegura Monzón que es algo habitual: "Al principio la calidad no es la mejor hasta que la gente se vaya acostumbrando y sepa qué sí y qué no, por eso, trabajamos de forma constante con los Ayuntamientos para que sepan qué cargas no están llegando bien". Los vecinos aún tienen que perfeccionar la lista de residuos aptos, pero por ahora están aprendiendo rápido. "Ha habido errores, pero muy localizados, hemos visto a lo mejor algo de cartón que no debería ir", comenta Olarte.

Objetivo: todo el municipio

El vecino Francisco Hernández con 92 años ha interiorizado rápido el mensaje y hasta enseña a sus cuatro nietos a reciclar. Hernández tenía una finca con cerdos por la zona en la que actualmente se ubica el Colegio Arena y recuerda que toda la fregadura era utilizada para alimentarlos. "Se va a aprovechar para las tierras, eso es bueno porque de tanta basura que se tira todos los días vamos a necesitar buscar otra isla", apunta mientras pela unos vegetales y los deposita en el contenedor.

El objetivo del Ayuntamiento capitalino después de experimentar con los primeros diez barrios es la implantación total, que prevén que sea cuando se formalice el nuevo contrato del Servicio Municipal de Limpieza. Uno de los principales retos es la implantación en barrios con una orografía más compleja como los Riscos al estar compuestos por calles estrechas. "Ahí tendremos que jugar con los contenedores que de carga trasera, en altura o lateral", destaca Olarte, aunque apunta que ya lo tienen contemplado porque afirma que "todo el municipio tendrá carga orgánica".

