El conductor de la guagua accidentada en San Telmo: «No sé cómo pasó»

Lleva tres años trabajando en los autobuses de la Global, aunque «toda una vida» dedicada al sector de la conducción. El chófer de la guagua que se accidentó en San Telmo es una de las piezas clave para despejar la incógnita de cómo se produjo el golpe. Y su testimonio resulta fundamental.

Tras el siniestro, el conductor, de 50 años y que continúa «profundamente afectado», sufrió una crisis de ansiedad y no pudo testificar de forma oficial. «No sé cómo pasó, no sé por qué aceleró. De repente, aceleró», es todo lo que este miércoles acertó a decir a algunos compañeros y a parte del personal del dispositivo de emergencias y de seguridad de la estación. «No sé lo que pasó», repetía conmocionado y echándose las manos a la cabeza.

Los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tratarán, en las próximas jornadas, de tomarle declaración para saber, paso a paso, qué ocurrió dentro del autocar, qué movimientos realizó a los mandos del vehículo y poder reconstruir los segundos previos al momento en que la guagua aceleró hasta impactar contra la pared.

El accidente de la guagua que se estrelló contra una pared en San Telmo, en imágenes / José Carlos Guerra

La Policía ha solicitado ya las imágenes tanto de la estación como de dentro de la guagua. La cámara de dentro es crucial, en caso de que grabase y de que el disco duro no esté afectado por el impacto, para responder esas preguntas sobre lo que tuvo lugar en el interior de la cabina del chófer a las 13.25 horas, momento en el que la guagua saltó el pequeño bordillo, recorrió menos de diez metros de la plataforma peatonal y se detuvo al empotrarse contra la pared.

Los heridos

En el camino, dejó a dos personas heridas: una mujer de 42 años, atrapada en las escaleras del interior del autocar, y un hombre de 55 atropellado mientras estaba en el andén.

El director general de Global, Víctor Quintana, afirmó este miércoles que la guagua estaba «en perfectas condiciones» y pasó las ITV y todas las revisiones correspondientes para garantizar la seguridad en la carretera. Fue matriculada hace siete años y, según el responsable de la compañía de transporte, era un vehículo «medianamente nuevo y bien mantenida».

La Global emitió un comunicado en el que informaba del inicio de una investigación para depurar responsabilidades y lamentaba «profundamente» las consecuencias de «este fatal accidente». «La compañía iniciará, de la mano de su compañía aseguradora, todas las investigaciones para determinar fielmente cuál fue la causa del incidente y esclarecer todas las responsabilidades que se deriven», aseveraron. En el mediodía de este jueves arrancó esa investigación que, según fuentes policiales consultadas, será «compleja y duradera»