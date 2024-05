La Guardia Civil celebra 180 años al servicio de la sociedad canaria: «El honor es nuestra principal divisa»

Al fondo, la silueta de Gran Canaria, donde cada día prestan servicio. Por tierra, aire y mar. Y ese mar, en primera fila, con un invitado de excepción: el buque oceánico Río Segura, con su dedicación diaria en las costas africanas para luchar contra la inmigración irregular. Ese fue el escenario elegido, desde el muelle de Santa Catalina del Puerto de la Luz, por la Guardia Civil para celebrar, este viernes, sus 180 años al servicio de la sociedad española (realmente, al Archipiélago llegaron cincuenta años más tarde), tras fundarse el 13 de mayo de 1844. Un día de festejo, emociones, homenajes y, también, lecciones y exhibiciones.

Un Real Decreto del 28 de marzo de 1844 fue la primera piedra de la creación de un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería que obtendría la denominación de Guardia Civil. Combatir la difícil situación social de España provocada, en parte, por la falta de caminos era el objetivo del ministro Ramón María Narváez, al frente de la idea. El 13 de mayo, finalmente, se constituyó el nuevo cuerpo de agentes.

Mucho ha llovido desde entonces (aunque el cielo de la capital dio una tregua justo cuando el acto comenzaba), pero los valores fundacionales de la Guardia Civil se mantienen en sus casi dos siglos de recorrido. Lo recordaba, a los pies del Puerto, el general de brigada jefe de la zona de Canarias, Juan Hernández Mosquera. «La naturaleza militar perdura desde entonces. A los integrantes se les exigían valores como el sacrificio, la lealtad, la austeridad, la disciplina, abnegación y espíritu benemérito. Eso confeccionó la cartilla de la Guardia Civil», dijo el general jefe en su discurso, tras pasar revista a la formación junto al coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Javier Peña de Haro. Antes, obviamente, sonó el himno de España y se desplegó la bandera.

Los invitados tomaron asiento en el muelle. Llegaron autoridades –como el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y los responsables de la Policía Nacional, Policía Local y Policía Canaria– e invitados, que ayer fueron ilustres, como los estudiantes de cuatro colegios de la Isla.

Código

Hernández Mosquera resaltó el código deontológico de la Guardia Civil; ahora, código de conducta, y subrayó el primer artículo. «El honor es la principal divisa del guardia civil, debe conservarlo sin mancha».

Y por eso, más allá de celebrar la creación de la Guardia Civil, fue un día de honra a los veteranos, a aquellos que demostraron su honor a lo largo de una vida de dedicación. La explanada de la terminal de cruceros se convirtió en ese momento en un desfile de homenajeados, normalmente agentes anónimos que este viernes tuvieron el reconocimiento a toda una carrera, como Agustín Hernández, Manuel Moreno, Antonio del Río o José Antonio Santana. Son los guardias que comienzan un día a día fuera del cuerpo, con su jubilación, pero que seguirán vinculados a él.

José Santana Miranda, guardia civil jubilado homenajeado en el acto / LP/DLP

Santana entró en la Guardia Civil el 1 de marzo de 1978. No olvida la fecha. «Vocación», dice como respuesta a por qué la eligió. Vocación de servicio público, de atención al ciudadano, de garantizar la seguridad... 46 años han pasado desde entonces. Navarra fue el primer destino de este guardia civil natural de Las Palmas de Gran Canaria. «En pleno apogeo del terrorismo en el País Vasco», recuerda. Una época complicada en la que se curtió. A los años, regresó a la Comandancia de Las Palmas, en la unidad de intervención de la compañía Plana Mayor. Ahí se ha retirado.

«Día de añoranza»

«Hoy es un día de añoranza de estos 46 años. Es bonito porque me he vuelto a poner el uniforme [se jubiló en diciembre], de orgullo, de muchos sentimientos... Me voy porque he cumplido la edad, pero seguiría», confiesa. Santana luce con orgullo el diploma de reconocimiento y encara una nueva vida. «Me dedicaré a la montaña y a cuidar a los nietos», revela con una sonrisa.

Cuando la Guardia Civil se desplegó en Canarias (54 años más tarde que en la Península) eran 110 agentes en esa compañía de infantería; ahora, son una fuerza con casi 4.000 efectivos.

En el muelle hubo una ofrenda de una corona de laurel en homenaje a los fallecidos, sonó ‘La muerte no es el final’ y se realizaron algunos disparos que sobresaltaron e hicieron reír a los escolares. Porque el día era eso: celebrar. El acto terminó y comenzó la exhibición: un helicóptero, motos de tráfico, medios del Seprona, la recreación del hallazgo de un cadáver por la Policía Judicial, explosivos de los Tedax...

Carlos Fagerlund, agente del puesto de San Mateo / LP/DLP

Los alumnos de los institutos San José, Claret, Islas Canarias y Nicolás Aguiar hacían la ruta, atendiendo a las explicaciones. Los drones los maravillaron. En el puesto del Seprona, Carlos Fagerlund, de San Mateo. «El dron, de última generación con visión térmica, y la moto eléctrica es lo que más les está llamando la atención, pero llegan sin saber lo que es el Seprona. Ya les explicamos que investigamos cosas relacionadas con cazadores, animales e incendios dicen ‘ahhh’...», ríe el agente.

Los vehículos (motos y furgones) arrancaron sus motores, como si ese gesto simbolizase soplar las velas en cualquier cumpleaños: «Ahora, a por otros 180».