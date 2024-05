La deuda de la Sociedad de Promoción aumenta a 7,78 millones al revisar sus cuentas

La deuda a proveedores de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria asciende finalmente a 7.786.783,99 euros, mientras el déficit alcanza los 3.944.517,65 de euros. La revisión de los últimos cinco ejercicios presupuestarios ha revelado un desvío de 693.193,19 euros con respecto a la cantidad que la gerencia de la entidad llevó al Consejo de Administración el pasado mes de marzo. Este desfase obliga a reformular la liquidación de 2023, por lo que el Consejo volverá a reunirse el próximo viernes, antes del pleno municipal de mayo, para ratificar las nuevas cuentas una vez contabilizadas facturas que no se conocían de años anteriores.

El Consejo de Administración del pasado mes de marzo desveló la delicada situación de esta entidad pública, presidida por la concejala Inmaculada Medina. En ese entonces, el déficit de la empresa ascendía a 3.252.324 euros y la deuda comercial a proveedores era de 7.107.892. Ante un resultado financiero tan complicado, la gerencia tomó dos decisiones. Por un lado, revisar los últimos cinco ejercicios presupuestarios mediante una auditoría; y, por otro, apartar de su puesto durante el tiempo que dure dicho análisis al que fuera gerente hasta junio del año pasado, Agustín Díaz, por lo que pasó a convertirse en director financiero hasta ahora.

Facturas sin pagar

Dos meses después, ese periodo de revisión de las cuentas ha finalizado. De esta manera, el Consejo de Administración deberá volver a tratar unas cuentas que ya se aprobaron, pero que tras la auditoría se ha demostrado no eran correctas. Esta abultada deuda a los proveedores, a la que habría que añadir 231.749,64 euros pendientes de pago a las administraciones públicas, complican todavía más la situación financiera de la entidad. Ya en el Consejo celebrado el pasado 2 de mayo se dio cuenta de un desfase de 630.000 euros, por lo que finalmente el agujero en las cuentas crece en otros 60.000 euros.

Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la Sociedad de Promoción. / Ángel Medina / Efe

El desfase desvelado en la auditoría corresponde a facturas sin pagar a proveedores de ejercicios presupuestarios atrasados. Concretamente, a los años 2020, 2021 y 2022. La empresa, encargada de gestionar los actos culturales y las grandes fiestas de la ciudad, incluido el Carnaval, estaba dirigida en dicho periodo por Encarna Galván, concejala de Cultura durante los dos mandatos de Augusto Hidalgo al frente de la alcaldía de la capital grancanaria. Medina, en cambio, era entonces vicepresidenta de la sociedad.

El grueso de esta deuda adicional corresponde a servicios que estaban facturados pero no contabilizados. En este caso, los pagos superan los 430.000 euros. También han salido a la luz recibos de servicios que sí estaban presupuestados, pero que no estaban facturados debidamente, por lo que no estaban reflejados. Además, hay cantidades menores correspondientes a lo que se conoce como circulante, que son cantidades financieras en caja.

Abuso de los contratos menores

Durante años, la Sociedad de Promoción se ha caracterizado por abusar tanto de los contratos menores como de los negociados sin publicidad. Tan solo el año pasado hubo 3.892 contratos menores por valor de 8,4 millones de euros; a estos habría que añadir 116 procedimientos negociados sin publicidad por 8,9 millones; y solo diez concursos públicos abiertos por 1,2 millones de euros. De hecho, la portavoz del PP, Jimena Delgado, ha llegado a denunciar que al día siguiente de asumir Medina la presidencia de la Sociedad, se firmaron hasta 69 contratos menores.

Y es que esta dinámica ha puesto en sobrealerta a la oposición municipal. Delgado apuntó este martes que el desfase en las cuentas de la entidad «son unos datos escandalosos para una sociedad pública, que no olvidemos que todas las pérdidas deben ser compensadas por el propio Ayuntamiento. Más flagrante aún cuando el grupo de gobierno saca pecho de su gestión». La portavoz popular indicó, además, que están analizando la nueva documentación para «tomar las medidas oportunas». Anteriormente, el principal grupo de la oposición anunció su intención de llevar el asunto a la Audiencia de Cuentas a través del Parlamento de Canarias.

Ante esta situación, el equipo de gobierno ha elaborado un plan de contratación para los próximos dos años. De esta manera, muchos de los servicios básicos que actualmente se estaban contratando con contratos menores saldrán ahora a concurso público y no dados a dedo. De hecho, la propia alcaldesa, Carolina Darias, reconoció en un pleno extraordinario monotemático a petición del PP que se debe cambiar «la manera de gestionar» la empresa. Medina, por su parte, indicó entonces que la deuda comercial era de 4,5 millones, al descontar los pagos aprobados a final de año.

Responsabilidad «puramente política» La portavoz del PPen el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, señaló este martes que la situación financiera de la Sociedad de Promoción tiene una «responsabilidad puramente política». Delgado hace estas declaraciones tras conocerse que el anterior gerente de la entidad, Agustín Díaz, ha demandado a la Sociedad de Promoción y al Consistorio por vulnerar su imagen, su honor y profesionalidad, según Canarias7. Díaz fue apartado de su empleo en marzo tras conocer las cuentas de 2023, una medida que debería tener vigencia mientras dure la auditoría de las cuentas de los últimos cinco años -revisión que finaliza esta semana y cuyo resultado se llevará al Consejo de Administración el viernes-. Delgado apuntó que las responsables de los últimos acontecimientos «son las presidentas de Promoción en los últimos nueve años: Inmaculada Medina, Encarna Galván y Carolina Darias, esta última máxima responsable del Ayuntamiento». Además, indicó que Díaz asegura que «presentó un informe de situación nada más iniciarse el mandato». | A. V.

Suscríbete para seguir leyendo