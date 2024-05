El fiscal pide 23 años para el acusado de violar a una menor, hija de su expareja

La Fiscalía solicitó para un hombre acusado de haber violado a una menor, hija de su expareja, una pena de 23 años de prisión y 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados. El abogado de la víctima solicita para él un año más, 24. El juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quedó visto para sentencia.

Antes de que el procesado prestara declaración, se celebró la práctica de la prueba. En ella intervinieron los policías que en un primer momento se entrevistaron con la madre y la menor, quien le explicó a los agentes que la pareja de su madre había estado agrediéndola durante aproximadamente un año «y que hacía cinco meses que la había agredido sexualmente penetrándola analmente».

Tras la exposición de los dos agentes le tocó el turno a dos psicólogas forenses, a las que siguió el médico perito. Todos los profesionales que intervinieron durante la vista ratificaron sus informes.

El acusado, en su turno, contestó a las preguntas de todas las partes. En su declaración, insistió en que la menor lo había denunciado porque no aceptaba la relación de él con su madre, porque antes de comenzarla el hombre estaba casado con la mejor amiga de ella. A su vez, su hija también era una de las mejores amigas de la denunciante.

En su alegato final, el hombre manifestó que es «padre y abuelo, con una nieta de 14 años», y esto, aseguró, le ha «destrozado la vida. He perdido trabajo, lo he perdido todo, hasta a mi hija. ¿Usted se cree que yo me voy a arriesgar a perderlo todo?», y concluyó diciendo «yo tenía una familia».

Hechos probados

El escrito de la acusación recoge que el acusado, J. R. O. G., desde aproximadamente el mes de julio de 2020 hasta el 13 de julio de 2021, con ánimo libidinoso y aprovechándose del fácil acceso a la menor, al mantener ésta una relación de amistad con la hija de la que fue ex pareja sentimental del acusado le realizó en diversas ocasiones tocamientos en los pechos y en la vagina, introduciéndole, a partir de febrero de 2021, los dedos en el interior de la misma. Los hechos habrían ocurrido cuando la menor permanecía en el domicilio del acusado y ocasionalmente en la vivienda de su anterior ex pareja sentimental.

El Ministerio Público sostiene que durante la relación sentimental del acusado con la madre de la menor iniciada en el mes de abril de 2021, con idéntico ánimo libidinoso y aprovechándose nuevamente del fácil acceso a la menor, desde aproximadamente esa fecha y ya en el domicilio donde la menor convive con su madre, llevo a cabo de forma reiterada las mismas acciones. El documento añade que el 13 de julio de 2021, el acusado la metió en su dormitorio y tras cerrar la puerta, la tumbó boca abajo, la despojó de la ropa de la parte inferior y la penetro analmente al tiempo que con intención de causarle temor le dirigía la siguiente expresión: «No abras la boca y no hagas ruido si no quieres que te dé un bofetón».