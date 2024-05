Emalsa celebra 40 años con la vista puesta en el nuevo plan hidráulico de Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa cumple 40 años y lo celebró este martes a través de un ciclo de conferencias sobre la gestión del agua en el Hotel Santa Catalina. En estas jornadas la vista estuvo puesta inevitablemente en el nuevo plan estratégico del ciclo integral del agua aprobado por el Ayuntamiento capitalino la semana pasada, que pretende modernizar y garantizar el abastecimiento de este recurso esencial con un presupuesto de 857 millones de euros.

La empresa nació en 1984 durante un clima de estrés hídrico que afectaba a la Isla, cuando eran habituales los cortes de agua en verano, y en ocasiones, en otras estaciones. El simple hecho de abrir el grifo y que saliera agua no era la norma, y por ello, se construyó Las Palmas I, la primera desaladora que convirtió a Gran Canaria y, en concreto, a la capital en un referente a nivel nacional en este sector. Este paso aseguró el abastecimiento a la población, además de ayudar al desarrollo de la urbe. Cuatro décadas después la tecnología ha conseguido perfeccionar el ciclo integral del agua desde que los usuarios hacen uso de ella hasta que se depura y regresa al mar o se reutiliza.

85% de agua desalada

"Contamos con un 85% de agua desalada y un 15% de recursos subterráneos, el cambio climático nos dice que cada vez esa producción será más fuerte y, por tanto, tenemos que prepararnos para ese futuro", detalló la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias durante el evento. De cara a este futuro la regidora municipal incidió en la aprobación del nuevo plan hidráulico para los próximos 10 años. La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, detalló las principales acciones del proyecto entre las que se enmarca la construcción de una nueva desaladora en el norte de la ciudad, la ampliación y renovación de la red de alcantarillado y una nueva depuradora, entre otras. Es una iniciativa de gran envergadura que Darias asume que algunos puntos conseguirán llevarlos a cabo, pero otros no. "Es una hoja de ruta, tenemos que tener el plan para luego adquirir las intervenciones que sean precisas para poderlo llevar a cabo", destacó la alcaldesa.

¿Se puede beber el agua de Las Palmas de Gran Canaria?

Desde 1993 la empresa pasó de ser pública a contar con tres socios accionistas compuestos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nuinsa y SAUR. El director SAUR, Nader Antar, aseguró que esta transformación consiguió que la compañía se volviera "más fuerte y poderosa". Antar destacó algunos de los puntos en los que ha sobresalido la compañía en los últimos años como la calidad del agua del grifo. "La OCU sitúa el agua de la capital entre las tres mejores del país", apuntó.

A pesar de ello, los palmenses aún prefieren el agua embotellada en sus hogares. Por ello, la compañía se ha propuesto un reto que incluye a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria: una mayor confianza del agua del grifo. "Hay detrás un equipo de 400 trabajadores dejándose la piel, un laboratorio que hace miles y miles de analíticas al año, es el alimento más controlado y de verdad que tengo una espina clavada", garantizó la directora de la empresa mixta, Mercedes Fernández-Couto.

La intervención de Mercedes Fernández-Couto en el 40 aniversario de Emalsa. / Andrés Cruz

Agua regenerada

Aunque no es el único reto, Fernández-Couto señaló la importancia de la creación de más infraestructura para dar un mayor uso al agua regenerada. Actualmente, el 46% del agua que reutilizan es destinada a la limpieza viaria y el riego de jardines, pero el objetivo es aumentar el porcentaje. En un clima semidesértico como el canario la reutilización del agua se ha vuelto esencial para la sostenibilidad del medio. Con una meteorología parecida, Murcia es pionera en España en la reutilización del agua, desde esta región se trasladó el director técnico de Esamur, Pedro Simón, que compartió que para ellos "siempre resultó evidente". Aunque no lo parezca la reutilización es un método menos extendido de lo que se piensa, Simón reconoció que a pesar de que la Unión Europea exige este procedimiento hay lugares donde aún no se ha implantado. "En muchos sitios de Andalucía se plantean ahora porqué no comenzaron antes porque lo importante es trabajar para el mañana", puso sobre la mesa.

Ciclo de conferencias de Emalsa por su 40 aniversario. / Andrés Cruz

Pionera en desalación

Mientras Murcia es pionera en regeneración, es indudable que Canarias es pionera en desalación. "Esta técnica nos ha permitido innovar e incluso desarrollar patentes que se han trasladado internacionalmente", destacó Antonio Piñeiro, director de operaciones de Emalsa. A lo largo de los años la tecnología ha ido mejorando el proceso hasta el actual realizado por osmosis inversa, un sistema de membranas que filtran el agua. Como resultado de este proceso surge la salmuera, el agua excedente con un alto contenido en sal que si se vierte en el mar sin un procedimiento adecuado puede provocar daños en la fauna marina. Para darle una segunda vida el área de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias está investigando para ofrecer mediante nanofiltración salmuera "a la carta" para el sector empresarial.

En el ciclo integral del agua es necesaria la tecnología y la innovación, pero para que todos estos factores funcionen como las agujas de un reloj debe haber planificación y gestión. "De las infraestructuras hidráulicas solo nos acordamos cuando fallan", afirmó el concejal de Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola. El edil hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre instituciones públicas para ejecutar los planes a través de todas las fuerzas políticas. "Por ello, cuando aprobamos el proyecto del plan iniciamos una ronda de reuniones con el Ministerio, el Gobierno de Canarias y próximamente con el Consejo Insular de Aguas", recalcó. Un plan que se ha convertido en uno de los pilares del futuro de la capital y en uno de los más ambiciosos.

