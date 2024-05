La ciudad aprueba el traslado de la segunda nave humanitaria a La Esfinge

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de mover la ficha que faltaba para desbloquear el traslado de las naves humanitarias al entorno de la dársena de África desde el istmo de Santa Catalina. La Junta de gobierno aprobó ayer el proyecto de las nuevas instalaciones de Cruz Roja, una obra que supondrá una inversión cercana a los seis millones de euros y que permitirá, en combinación con la recientemente aprobada mudanza de las contiguas naves del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA), despejar unos 50.000 metros cuadrados destinados a convertirse en una gran zona verde y de esparcimiento.

El traslado de las naves humanitarias, anunciado por primera vez casi una década atrás, ha sufrido demoras recurrentes hasta el desbloqueo facilitado por la concesión de fondos del Fdcan. El presupuesto para construir las nuevas instalaciones de Cruz Roja asciende a 5.009.214,90 euros, a los que hay que sumar otros 5.697.204,36 euros para la nueva nave del PMA. Solo para este ejercicio, la financiación procedente del Gobierno de Canarias asciende a 3,2 millones de euros.

De la ejecución del expediente se encargará la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa). Las nuevas instalaciones de Cruz Roja, que estarán ubicadas tras los depósitos de combustible de la multinacional Oryx en la zona logística de La Isleta, contarán con espacio para almacenamiento, zona de maniobras, aparcamiento, muelle de carga y un edificio corporativo.

Dársena de África, La Esfinge y la Zona Franca. | / LPR

La construcción de las naves en el entorno de La Esfinge solo es la primera pieza del puzle para que la ciudadanía pueda recuperar el espacio del istmo al naciente de la Avenida Marítima, un entorno ganado al mar que durante décadas acogió distintas actividades portuarias, pero que en los últimos años, tras iniciativas fracasadas como la Gran Marina, se ha transformado en el espacio de interacción entre el Puerto y la ciudad. Una vez concluida la mudanza de las organizaciones no gubernamentales, llegará el derribo de las naves -algo que, en el mejor de los casos, no ocurrirá antes de dos años atendiendo a los plazos de licitación y ejecución de la construcción- y la posterior creación de una gran zona de esparcimiento de 50.000 metros cuadrados. La idea fue presentada con una infografía en 2022, pero dos años después no existe ningún proyecto concreto que defina cómo será el futuro parque.

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, señaló ayer a través de un comunicado que «una vez se produzca la demolición de la actual sede y de las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA)», el entorno del istmo «ganará 50.000 metros cuadrados para el disfrute de la ciudadanía». Hace un mes, en respuesta a preguntas del Partido Popular durante una comisión de pleno, el edil reconoció que habrá que esperar a la finalización de los derribos para trabajar en los detalles del nuevo parque del istmo, que en cualquier caso se encuentra en dominio público portuario.

Zonas deportivas y un museo El boceto presentado en 2022 por Augusto Hidalgo y Luis Ibarra mostraba un entorno de zonas de esparcimiento y juegos infantiles en el suelo que hoy ocupan las naves humanitarias y el aparcamiento de Sagulpa en el Sanapú, aunque aquello solo se trató de un boceto. El actual equipo de la Autoridad Portuaria, con Beatriz Calzada al frente, ha mostrado su intención de respetar la propuesta para crear un espacio verde que recorra el Sanapú, aunque también quiere crear un museo o centro de interpretación que muestre a los visitantes la histórica vinculación entre la ciudad y el mar. Esta iniciativa, de todos modos, es compatible con el proyecto inicial, ya que en la misma zona existen otras parcelas actualmente en desuso que pueden ser destinadas a este fin. | J. C. G.

