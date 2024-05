La romería más canaria y vistosa de Las Palmas de Gran Canaria

Mientras la ciudad se vaciaba con la celebración del Día de Canarias, el bullicio de la fiesta se trasladaba al parque de Santa Catalina. Allí se reunieron ayer las personas amantes de las tradiciones y que tienen en el paseo romero del Real Club Náutico como punto de encuentro por ser una de las pocas manifestaciones de cultura popular que se celebran en la capital para conmemorar el 30 de Mayo.

Decoradas con mucho mimo y todas tiradas por animales de yuntas, salieron diez carrozas. Cada una con el nombre de una isla y en vanguardia la del anfitrión Club Victoria, seguida de la de Nuestra Señora de la Luz. Todas ellas portaban, además de los enyesques de avituallamiento para el recorrido, papas, coles, cebollas y calabaza, entre otros productos, que sumados alcanzaban cerca de los 3.000 kilos. Todos ellos fueron depositados en la iglesia de la Luz para destinarlos a Cáritas.

El presidente del Real Club Victoria, Juan Jesús Ortega Machín, explicaba antes de la salida de la comitiva que la intención es mejorar cada una de las ediciones de este paseo romero. Y con esta ya van 14. Como novedades, la presencia del Club Español del Presa Canario, que trajeron al recorrido a unos maravillosos ejemplares de esta raza canaria; y los silbadores Rogelio Botanz y Efrén Toledo, que se comunicaban entre el gentío con este lenguaje ancestral que asombra a los que lo escuchan por primera vez.

«Es un acto que organiza el club por el Día de Canarias y que causa mucha admiración por su vistosidad y a la vez tiene como misión transmitirle a la juventud muestra idiosincrasia y sus valores, para seguir conservándolos», explicó Ortega Machín.

Entre el público, Dunia y Juan Carlos llegaron desde el barrio de Escaleritas para disfrutar del momento. «Un día como hoy en todos los lugares de Isla se tienen que ver gestos de lo que somos, de ese orgullo de ser canarios y compartirlo con los demás que también aman a esta tierra», aseguró la pareja. Su alegría por vivir estas manifestaciones tradicionales en la capital también viene acompañada de críticas. Apuntan que les parecen pocos los actos que se celebran en la capital al ser un día tan importante para Canarias, y también echan de menos un programa que recoja todos los actos. «Lo celebramos una vez al año y eso tiene que notarse. Esta es la capital de la Isla y parece que se olvidan de esta fecha en comparación con otros municipios de la isla que lo viven más», apuntaron. Para Dunia y Juan «ser canario es lo más hermoso» y subrayaron la importancia de mantener las tradiciones que las generaciones anteriores nos legaron.

Entre nuestras riquezas como un solo pueblo señalaron un léxico canario, el ser una tierra acogedora y varios patrimonios de la humanidad, «y tenemos que darle a todo eso el valor que tienen y visibilidad, porque si no lo hacemos las siguientes generaciones las olvidarán».

Saray y su madre, Lucía, también estaban de espectadoras. Saben que todo lo que ven en parte se lo deben a sus antepasados, que provenían de La Calzada. En la época de la que hablan, ese barrio capitalino tenía un profundo fondo rural y estaba muy alejado de la capital. Aseguraron que la juventud ahora «no valora esto que estamos viendo, y, sin embargo, es lo que nos da el sentido de ser canarios y hasta la vida».

Antonio Benítez y su mujer Carmen Diepa, ambos vestidos con trajes típicos, se arriman a la conversación para dejar claro que «esto que estamos sintiendo es el Día de Canarias». Explicaron que van a todas las romerías de la Isla, y señalaron la del Real Club Victoria en la capital como «una de las mejores».

Joséphine, de Francia, se vio envuelta entre ovejas, cabras, perros, música, cuerpos de baile y parranderos. La joven descubrió la isla el año pasado en un Erasmus. Esta vez repite porque le ha cogido cariño a este terruño. Comentó que le encanta que la gente canaria ponga en valor sus tradiciones y ve ciertas similitudes con su región natal, Bretaña. «Allí no tenemos un día propio de la región, pero sí hacemos festivales en los que compartimos nuestras comidas típicas, música y trajes típicos. Lo que no tenemos es este sol», bromeó.

Animales en la ciudad

Lo que no puede faltar en un lugar donde se junta tanta gente es las que están para criticar, sin saber muy bien dónde están o por qué. A algunas personas que estaban como público, vestidas de calle, les parecía insoportable el olor de las cacas de las vacas y el pis, además de criticar que las ovejas y cabras también hicieran sus necesidades sin ningún pudor delante del público. En una conversación interceptada un hombre le comentaba a la mujer «cómo olía de mal el macho, mucho más que la hembra (cabra)».

Muchos no recuerdan, o no saben, que los animales también estuvieron muy presentes en la vida cotidiana de esta ciudad.

La prueba estaba en Luci Santana. Ella ve pasar la romería con algo de nostalgia. Su abuelo, cabrero, vino a Las Palmas de Gran Canaria desde Fuerteventura y llegó con una parte del ganado de cabras que tenía en Lantigua. Colocó a sus animales en Maricucha, en el barrio de Schamann. Todos los días cogía dos o tres cabras con las ubres cargadas e iba por las calles de la capital vendiendo leche que despachaba sobre la marcha. «Antes en la capital había mucho ganado, y de él vivían bastantes familias», subrayó. No recuerda que le molestara ni a ella ni al vecindario el olor.

Francisco Ramírez Ortega dirige el ganado de ovejas y cabras que abre el paso en el paseo romero. Sabe que sus animales despiertan la admiración de niños y niñas que están entre el público, y explicó que se debe a que «no están acostumbrados al campo ni a ver animales».

Ramírez, que se mostraba muy agradecido de poder participar por primera vez en el acto, es un libro abierto del mundo rural. Aseguró que los incendios se deben en parte a que «los ganados no pueden salir a pastar porque lo prohiben unos señores que toman esas decisiones en despachos, y no hay nadie que quiera y conozca más el campo que la gente que vivimos en y por él». El pastor señaló que si la cosa sigue así «esta profesión va a desaparecer». También añadió que «lo que pasa con el campo no es que ya no se trabaje, sino que no saben trabajarlo y quedan pocos que sepamos hacerlo». El hombre hace una propuesta interesante: «Todos los colegios e institutos tienen que dar una asignatura o por lo menos charlas de agricultura y ganadería». Habrá que tomar nota.

Suscríbete para seguir leyendo