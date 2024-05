La arquitecta Flora Pescador, pregonera de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria

La arquitecta Flora Pescador será la pregonera de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria de este año, tal y como anunció la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, durante una rueda de prensa que ha tenido lugar en la mañana de este viernes.

Darias apuntó "que hablar de Flora Pescador, es hablar de muchas cosas", ya que es "una persona muy importante" dentro de la comunidad científica y universitaria de Gran Canaria.

Pescador dio las gracias a la corporación municipal por haberla elegido para esta efeméride en "mi ciudad, la ciudad de todos nosotros, la que amamos y la que queremos". "He aceptado gustosamente esta invitación, es algo que me emociona y es uno de los encargos que he tenido en mi vida mayor dificultad", explicó.

Perfil de la pregonera

Flora Pescador dirigió la Escuela de Arquitectura: La arquitecta nació en 1953 en el seno de una familia numerosa -ocho hermanos-, cuyo progenitor era médico. A principios de los años 70 ingresa como estudiante en la Escuela de Arquitectura, dependiente entonces de la Universidad de La Laguna. Profesora titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC, 1982) en el departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, ha dirigió la Escuela Técnica Superior de Arquitectura desde 2003/09 y ha sido miembro del Consejo de Gobierno de la propia universidad de 2009/12. Vicepresidenta segunda de la Real Academia canaria de Bellas Artes, entre sus trabajos destacan el parque de la ladera de La Minilla (2011), el Edificio residencial y de oficinas en La Minilla (2004), el paseo marítimo de Agadir (Marruecos, 2006) y el Plan Especial de recuperación del litoral urbano y del paseo marítimo de Sidi Ifni (Marruecos, 2012). En 2003 obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de anteproyectos para el Frente Marítimo y Parcela de la Cícer.

