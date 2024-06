A pesar de tener más de tres siglos de historia a sus espaldas, Las Palmas aún conservaba su aspecto original, que recordaba más a un poblado sarraceno que a una ciudad europea, pues sus angostas y tortuosas calles, pavimentadas de arena o piedra, sin aceras ni alumbrado, estaban flanqueadas por casuchas de una sola planta, ennegrecidas y ruinosas, entre las que raramente descollaba alguna de dos.

Por ello, el remate de una de sus primeras viviendas de tres plantas supuso todo un acontecimiento en aquella desolada ciudad en la que hasta la llegada del Siglo de las Luces lo único que se elevaba por encima de las azoteas eran los campanarios de los monasterios.

Si a eso añadimos que la vivienda en cuestión se alzaba en la principal arteria comercial del centro de la urbe y había tardado quince años en completarse, se entiende que hubiese generado tanta expectación.

Durante nueve años todo el mundo había observado como crecía lentamente, de modo que para aquella población lánguida e indolente, de devotas costumbres, sin más distracciones que las carnestolendas y algunas celebraciones religiosas, su inauguración supuso todo un acontecimiento.

Por eso aquel día la Peregrina estaba llena de invitados. Los clérigos con sus descomunales sombreros de teja y sus sombríos hábitos charlaban con gentilhombres arrebujados en sus capas que fingían resguardarse del frío cuando en realidad ocultaban sus desaliñadas vestimentas mientras sus esposas, como mandaba la tradición, iban cubiertas de los pies a la cabeza con mantos negros.

Todos habían acudido a admirar aquella colosal edificación que empezaba a ser conocida como la casa de los santos nombres por mostrar los de la Sagrada Familia grabados en su fachada, a pesar de lo cual su propietario no era ningún religioso, sino uno de los más ilustres mercaderes del incipiente barrio de Triana.

Sin embargo, sus familiares, amigos y clientes sabían que aquella casa reflejaba fielmente la personalidad de su dueño, pues Antonio Betancourt no era un hombre cualquiera.

El benjamín de los siete hijos de unos modestos labradores venidos del campo había nacido hacía cincuenta y seis años en Vegueta, al otro lado del Guiniguada, y gracias a su padrino había entrado como monaguillo en la Catedral, para luego pasar a ejercer de mozo de coro y finalmente de bajonista de su renombrada Capilla, cargo del cual se había jubilado hacía ocho años por problemas de salud para entregarse al oficio que venía compaginando con la música desde hacía largo tiempo: el comercio, en el cual había hecho sus pinitos gracias a los anticipos del Cabildo catedralicio. Pero a pesar de su relación con la Iglesia jamás se había molestado en cumplir con el viejo mandato bíblico de ‘creced y multiplicaos’ pues iba camino de convertirse en un soltero empedernido, aunque según aseguraba, era el padre de los tres bastardos –Ana María, José y Amaro– que había adoptado.

No obstante, muchos intuían que aquellos no eran sus hijos y murmuraban que si los había sacado de la Cuna de Expósitos de Santa Ana no era por hacer una buena obra sino para asegurar su patrimonio, ya que, como buen comerciante sabía que sus futuros herederos, ya iniciados en las triquiñuelas de sus negocios, lo defenderían con muchísimo más celo que el más fiel empleado, pero otros rumoreaban que tan sólo había querido huir de la soledad adquiriendo la familia que jamás pudo formar.

Ciertamente, el saber la vida y milagros de toda la ciudad, estar al tanto de hasta el último lance, entender de arte, modas, telas, tafetanes, tapicerías, ser sensible con los animales, tierno con los niños y demasiado acicalado y presumido en el vestir eran rasgos más propios de una dama que de un caballero, lo cual unido a su íntima amistad con el eclesiástico Agustín Madan, recientemente fallecido, había alimentado todo tipo de rumores.

Pero Antonio Betancourt estaba demasiado ocupado para prestar oídos a esas habladurías, pues en su domicilio, que a la vez le servía de tienda, situado unos metros más abajo de la misma calle, llevaba su contabilidad en unos cuadernos en los que anotaba minuciosamente todos las vicisitudes de sus familiares, vecinos y clientes, estos últimos gran parte de la población de la ciudad, pues poseía varias tiendas desperdigadas por ella, por lo cual era considerado, con razón, el creador de su primera cadena comercial.

En ellas se dedicaba a actividades tan diversas como el préstamo, la hospedería, el arrendamiento de tierras, las inversiones inmobiliarias y como era inevitable en una ciudad portuaria, a los negocios navales. Mantenía relaciones comerciales con los pueblos grancanarios, con el resto del archipiélago, con la península y al otra lado del océano con los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada y hasta con uno de los países más jóvenes del planeta, los recién emancipados Estados Unidos, cuyos habitantes bebían con delectación el malvasía de sus bodegas.

Su riqueza le otorgaba un aura de respetabilidad que a pesar de su origen plebeyo le había granjeado la amistad tanto del obispo como del corregidor, especialmente de este último que solía ser su prestatario, y ambos, en virtud de sus amplios conocimientos en multitud de materias, solían pedir su parecer acerca de diferentes asuntos, civiles, militares o eclesiásticos, que él ponía por escrito en informes periciales que en más de una ocasión partieron a la capital del reino.

Pero su influencia iba más allá de las autoridades, pues solía ser un convidado habitual de las principales familias mayorazgas, especialmente de Manuel Benito de Llarena y Llarena, VII marqués de Acialcázar y VI marqués de Torre Hermosa o del segundo conde de la Vega Grande, Francisco Javier del Castillo, alguacil del Santo Oficio, que también habían acudido a la Peregrina.

Todos aguardaban la aparición de Antonio, que de repente abrió la puerta principal de la casa e invitó a los allí presentes a pasar al patio donde les esperaba un pequeño ágape, pero antes de entrar tras ellos volvió a contemplar la fachada y recordó que ocho años antes, su buen amigo Agustín Madan, al que tanto añoraba, le había pedido que cincelase a cada lado el año de inicio de las obras y el de su finalización.

Desde entonces había tratado de comprender el sentido de aquella extraña sugerencia, más bien una orden en toda regla, pero lamentablemente seguía sin comprenderla.

-¡Menuda década! –exclamó.

-Sí –añadió un viejo eclesiástico que estaba a su lado–, pero al menos el golpe de estado de Napoleón Bonaparte acaba de poner fin a los excesos revolucionarios, pues durante esta década maldita han sucedido tantas atrocidades en Francia que a veces parecía que el apocalipsis se había desatado más allá de los Pirineos: la despenalización de la sodomía, el regicidio, el Terror, las guerras de coalición… aunque aquí en España también hemos tenido problemas para rato: la ocupación británica de Menorca, la caída de Floridablanca y Aranda, el ascenso de ese advenedizo sin escrúpulos de Godoy, el ataque a Santa Cruz de Tenerife y finalmente ese latrocinio mal llamado desamortización… Esta década ha supuesto el fin del mundo tal como lo conocíamos.

-¡El fin del mundo! –pensó Antonio en voz alta–, ¡eso es! En apenas diez años el mundo había comenzado a transformarse, eso es lo que señalan las fechas del frontis. ¡Ese era el objetivo de cincelar en la fachada que esta casa se ha construido durante la última década del XVIII! ¡Era otra clave numérica que se sumaba al resto!

Era como si un barco llevara grabado la fecha del descubrimiento de América o una iglesia la del fin de la Reconquista. Entonces comprendió que aquella vivienda que se elevaba sobre las demás no sólo simbolizaba su ascenso sino el de su clase social, la burguesía finisecular dieciochesca, que viviría su edad dorada en la centuria que iba a comenzar, el siglo nuevo, el diecinueve.

Como el Gran Corso, que desde lo más bajo había llegado a cónsul, aquella fachada le auguraba todo el éxito que conllevaba pertenecer al estamento que poco a poco estaba arrebatando el poder a la aristocracia en todos los ámbitos y que se disponía a cambiar el mundo con la divisa ‘Libertad, Igualdad, Fraternidad’ como emblema para crear una sociedad en la que todos los hombres, incluso los que como él amaban de forma diferente, fueran iguales.

Comenzaba la era de las revoluciones.

